Det var ventet et strammere budsjett for neste år.

Regjeringen reduserer oljepengebruken fra 2022 til 2023 med 18,3 milliarder kroner. Forslaget til statsbudsjett for neste år er på 316,8 milliarder kroner.

Målet er å unngå en overoppheting av økonomien som kan gi behov for raskere renteheving.

– Det er ikke noen tvil om at det er alvor nå, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Samtidig har regjeringen lovet et «rettferdig budsjett».

Her presenteres endringsforslag som kan få noe å si for din økonomi i året som kommer.

Dette påvirker lommeboken

Inntektsskatt. Regjeringen vil redusere inntektsskatten for de som tjener under 750.000 kroner i året. Det er beregnet at dette vil koste 4,5 milliarder kroner i året. For de som tjener over 750.000 kroner, er det varslet høyere skatt. Til sammen venter staten å hente 3 milliarder kroner mer i skatt fra denne gruppen.

NRK har skrevet om at sterk lønnsvekst kan føre til at mange flere vil måtte betale mer skatt.

Formueskatt. Regjeringen foreslår å øke formuesskatten fra 0,95 prosent til 1 prosent. Formue under 1,7 millioner kroner vil ikke beskattes. Dette beløpet er uendret.

Strømstøtte. Regjeringen foreslår å bruke 44,7 milliarder kroner på ordningen i perioden desember 2022 til november 2023. Regjeringa har også vedtatt at deler av Statnetts merinntekter skal brukes til å forhindre en økning av nettleien til strømkunder i Sør-Norge.

Strømsparing. Regjeringen har varslet seks punkt for å spare strøm. Blant annet skal Enova bruke 1,1 milliarder kroner på strømsparetiltak i norske hjem. Husbanken får 480 millioner kroner til å styrke satsingen på energitiltak.

Barnehage. Maksprisen per månad for barnehageplass går ned fra 3050 til 3000 kroner. Samtidig vil regjeringen gjøre barnehage gratis for alle som bor i Finnmark og Nord-Troms.

Barnetrygden. Den vil stå stille fra 2022 til 2023, og blir dermed mindre verdt neste år. Satsen for utvidet barnetrygd for enslige forsørgere blir foreslått økt fra 1054 kroner til 2016 kroner i måneden fra 1. mars 2023. De mister derimot særfradraget de i dag har i skattesystemet.

CO2- og drivstoffavgift. CO2-avgiften øker med 21 prosent utover forventet prisstigning, fra 766 kroner til 952 kroner per tonn i 2023. Dette betyr en økning på 43 øre per liter for bensin og 48 øre per liter for diesel. Samtidig reduseres veibruksavgiften med 25 øre per liter for bensin og med 60 øre per liter for diesel. Samlet sett antas endringene å ikke ha noen virkning på pumpeprisene til veitrafikk.

Elbil. Momsfritaket ved kjøp av elbil som koster over 500.000 kroner, foreslås fjernet i neste års statsbudsjett. Dette er blant flere foreslåtte endringer som gjelder elbil.

Ferjepriser. Fra august skal prisen på riks- og fylkesveiferger bli halvert sammenlignet med takstnivået i 2021. Det ønsker regjeringen i sin satsing på samferdsel.

– Vanskelig for folk flest også

Håvard Vedvik (41) bor i Skien med sin kone og tre barn. Torsdag morgen før statsbudsjettet ble publisert sa han til NRK at han ønsker seg billigere barnehage og SFO, skattelette og tilretteleggelse.

Vedvik har forståelse for den vanskelige jobben det er å sette sammen et statsbudsjett når en trenger å få kontroll over høy prisvekst.

– Jeg misunner ikke finansministeren i det hele tatt den jobben som står foran ham. Men det er vanskelig for folk flest også. Det er vanskelig for befolkningen.

Familiefar Håvard Vedvik fra Skien. Foto: Martin Torstveit / NRK

Med statsbudsjettet kan Vedvik få 50 kroner billigere barnehage, men om han hadde flyttet til Troms eller Finnmark kunne han fått gratis barnehage.

– Jeg unner dem absolutt alt de kan få. Jeg syns det er et kjempegrep for å beholde folk i nord, men samtidig sliter vi her i sør. Vi har slitt med både strøm, rente, og forskjellige ting med en sum som har gjort hverdagen veldig tung. Til og med så tung at jeg ha måtte ta på meg en ekstrajobb.

– Det kan kanskje gjøre at jeg bikker over grensa på 750.000 som gjør at skatteletten ikke treffer.