Statsbudsjettet 2019: Her starter årets viktigste dag for Siv Jensen

Smilende og møtt av et fullt pressekorps utenfor huset sitt på Nordstrand i Oslo, sa finansministeren at dette blir hektisk, men også en god og spennende dag.

Flere ganger forsøkte pressen å lure Jensen utpå, for å røpe noe om hva som er i vente om noen få timer.

– Godt forsøk, veldig godt forsøk, svarte Jensen.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

De siste ukene har statsråder og politikere fra regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre allerede lovet budsjettpenger til helse, kollektivtransport, bistand og forsvar. Det er også varslet til tiltak for eldre, rusmisbrukere og lavinntektsfamilier.

– Opptatt av helheten

Men i dag kommer fasiten, på det som blir en maratondag for finansministeren. Finansministeren sier hun er spent på mottakelsen.

– Mange er opptatt av både detaljer og helheten i budsjettet. Som finansminister er jeg mest opptatt av helheten, sier Jensen.

Klokken 7.45 kommer finansministeren i NRKs Politisk kvarter. Klokken 8 blir nøkkeltallene offentliggjort, og klokka 10 blir regjeringens forslag til statsbudsjett formelt lagt frem når Jensen går opp på Stortingets talerstol for å holde finanstalen.

Følg fremleggingen av statsbudsjettet direkte på NRK.no, NRK1 og Alltid Nyheter fra klokken 9.30.

Frieri til KrF

På spørsmål om dette blir hennes siste budsjett, i og med at det ligger an til å bli en spennende politisk høst, svarte Jensen at hun håper at Solberg-regjeringen kan fortsette å legge frem statsbudsjetter også i årene fremover.

KRF-FRIERI: KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad og KrF-leder Knut Arild Hareide er uenige i hvilken retning partiet skal ta fremover. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

I forkant av budsjettfremleggelsen har regjeringen i flere lekkasjer fridd til Kristelig Folkeparti, som i disse dager skal velge om de vil samarbeide til høyre eller venstre i politikken fremover.

På spørsmål fra pressen mandag morgen, svarer Jensen at det nok er mange saker i statsbudsjettet som KrF kommer til å nikke gjenkjennende til, men at prosessen innad i partiet må de få ha for seg selv.

– Det er mange ting i budsjettet som KrF har vært med på i årene vi har samarbeidet. De har satt viktige spor i budsjettet, sa Jensen.

Bare timer før KrF-leder Knut Arild Hareide holdt sin nå berømte tale til landsstyret om partiets veivalg, kunne Venstre-leder Trine Skei Grande fortelle at bistandsbudsjettet øker til rekordhøye 37,8 milliarder neste år.

I tillegg har klimaminister Ola Elvestuen (V) og utviklingsminister Nikolai Astrup (H) fortalt at bistand til fornybar energi økes til over én milliard neste år.

Forventer nøytralt budsjett

I forkant av budsjettfremleggelsen har økonomer, blant annet sjeføkonom Øystein Dørum i NHO, sagt at han håper på et budsjett som holder igjen på pengebruken, slik at man kan legge penger til side for neste lavkonjunktur.

Til E24 sier seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken at han ikke tror regjeringens budsjettforslag vil inneholde store overraskelser.

– Hvis de legger seg på en nøytral linje, så er det i samsvar med det Norges Bank har lagt til grunn. Det betyr at det ikke vil utgjøre noen forskjell for rentene, sier Hov. Han legger samtidig til at markedet ikke pleier å være veldig opptatt av statsbudsjettet, især når økonomien går bra.