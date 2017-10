Statsbudsjettet 2018: Her kommer kuttene

Da finansminister Siv Jensen inntok Stortingets talerstol for å legge frem neste års statsbudsjett, hadde det allerede vært kjent lenge at regjeringen ønsket å stramme inn velferdsordninger og oljepengebruk.

Nå viser fasit hvor regjeringen har svingt sparekniven.

Her følger oversiktene over de direkte kuttene i statens utgifter som ligger i regjeringens forslag til statsbudsjett.

Arbeid og velferd

Kutt i dagpenger: Regjeringa ønsker å kutte i dagpengeordningen med 305 millioner kroner i budsjettet for 2018. De ønsker å stramme inn på retten til å få dagpenger til å gjelde de som ikke har vært arbeidsledige så lenge, foreslår å avvikle retten til å få dagpenger basert på opptjeningsperiode på tre år. Hensikten skal ifølge regjeringen være å «hindre passivitet og misbruk av dagpengeordningen» og motivere til aktiv jobbsøking.

Kultur og medier

Mindre pressestøtte: Regjeringen kutter pressestøtten med 25,7 millioner kroner. Til gjengjeld setter de av sju millioner til en ny tilskuddsordning for innovasjon og omstilling i bransjen. Det innebærer et nettokutt i den direkte pressestøtten på 18,7 millioner kroner.

Innvandring og integrering

Bevilgningene til Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemda foreslås kuttet med nærmere 35 prosent fra årets budsjett, fra 4,6 til 3 milliarder kroner. Årsaken er nedgangen i antall asylsøkere til Norge siden 2015. Kutt i antall kvoteflyktninger: I forslaget til statsbudsjett for 2018 kutter regjeringen antall kvoteflyktninger til 1120, som er nivået fra før 2015. Bakgrunnen er at regjeringen har gjennomført Stortingets vedtak om overføring av 8000 syriske flyktninger i perioden 2015-2017, skriver regjeringen.

Skole og utdanning

Kutter folkehøgskolestøtten: Regjeringen forelår å kutte støtten til folkehøgskolene med 25 millioner. I tillegg foreslås det kutt i studiestøtten til elevene på totalt 11 millioner.

Mindre organisasjonsstøtte: Tilskudd til alle landets studieforbund er foreslått kuttet med rundt 22 millioner.

Saktere utbygging av studentboliger: Regjeringen gir tilskudd til bygging av 2200 studentboliger i 2018, 300 færre enn det som fikk tilskudd over årets budsjett.

Mat- og landbruk

Landbruksdepartementets kutter støtten til mer enn 30 organisasjoner. Til sammen er det snakk om mer enn 30 millioner kroner. Blant organisasjonene som rammes er 4H, NOAH, Dyrevernalliansen, Det norske skogselskap, Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk, Hageselskapet, Norges Vel, Norske lakseelver, Norges Bygdekvinnelag, Oikos – Økologisk Norge og Geitmyra matkultursenter, som drives av kjendiskokk Andreas Viestad.

RETTELSE: I en tidligere versjon skrev NRK at regjeringen går inn for kutt i jernbanen på «litt over 12 prosent fra årets budsjett i rene kroner». Dette stemmer ikke, og avsnittet er derfor fjernet fra artikkelen.