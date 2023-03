Bildet, som ble lagt ut på TikTok-kontoen til den norske Satudarah-avdelingen i fjor sommer, ble et tema i retten i dag.

Statsadvokaten i Oslo ønsker å forby MC-klubben, og i dag startet den historiske forbudssaken i sal 250 i Oslo tingrett.

Oslo-politiet anslår at det nå er mellom 10 og 20 personer som er medlemmer av, eller nært tilknyttet, Satudarah MC.

Påtalemyndigheten mener klubben er en organisert, kriminell gjeng som er involvert i knivstikking, skyting på åpen gate og flere andre alvorlige lovbrudd.

Vil tvangsoppløse klubben

Politioverbetjent i Kripos, Mats Bjørnstad, har nasjonalt fagansvar for MC-kriminalitet i Norge. Han var det første vitnet som inntok vitneboksen i Oslo tingrett.

Medaktor Philip Green ville vite hva politioverbetjenten tenkte om bildet som MC-klubben selv delte.

– Det er for å bygge oppunder klubbens renommé og rykte. At de er «bad guys». Han står og poserer med en ganske heftig kniv. Det er ikke fordi han går i speideren, vil jeg tro, uttalte Bjørnstad.

I 2021 kom en ny lov som åpner for at retten kan forby kriminelle gjenger, og i saken mot Satudarah motorsykkelklubb (SMC) blir loven prøvd i retten for første gang.

Statsadvokat Ingelin Hauge fører den historiske saken i Oslo tingrett. Med seg har hun medaktor Philip Green. Foto: Ingrid Emilie Waaler / NRK

I sin innledning sa statsadvokat Ingelin Hauge at de i praksis ønsker å tvangsoppløse Satudarah MC i Norge. Hun viste til at foreningsfriheten, som blant annet er nedtegnet i den norske grunnloven, ikke er absolutt.

– Ved en interessekonflikt, så er det en rettsstats plikt å avveie og beskytte det større godet, sa hun i retten, sa hun, og fortsatte:

– Vi ønsker i medhold av straffeprosessloven 222 at det nedlegges et forbud mot klubben Satudarah i Norge.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Satudarah: MC-klubben politiet vil forby».

Mener klubben har utviklet seg

I retten møtte også en mann i 50-årene fra Rogaland. Han er partsrepresentant for MC-klubben.

Han satt ved siden av klubbens advokater under forbudssaken, Usama Ahmad og John Christian Elden.

Ahmad innledet med å si at påtalemyndigheten ikke sitter på en fullstendig oversikt over medlemmer eller virksomheten til klubben.

Advokater for Satudarah, Usama Ahmad og Jon Christian Elden. Foto: Ingrid Emilie Waaler / NRK

I retten sa han at politiet og påtalemyndigheten har hatt fokus på de medlemmene som har begått kriminalitet.

– Vi vil føre bevis for at det er en reell MC-interesse, sa Ahmad i retten.

I løpet av de tre dagene som er satt av vil de føre bevis for hvorfor de mener et forbud ikke er nødvendig, uttalte han.

Han hevdet i retten at SMC er en MC-klubb på lik linje med andre klubber i Norge.

Advokaten leste fra klubbens egne vedtekter. Der står det at det bryter klubbens interne regler å begå kriminalitet.

Advokaten mener at klubben har utviklet seg siden de kom til Norge.

Internasjonale regler

Politioverbetjent Mats Bjørnstad sa under rettssaken at Satudarah er blant miljøene de monitorerer.

Fra vitneboksen fortalte Bjørnstad at SMC er en 1%-klubb som er hierarkisk bygget opp.

Medaktor Philip Green ville vite om klubben er kjent for å premiere medlemmer som bryter loven.

– Vi har info om at Satudarah deler ut merker til bruk på uniformen til medlemmer som har vært i voldelig konflikt med rivaliserende klubber. Vi er ikke kjent med premiering for vold mot politi, sier han.

Ifølge Bjørnstad er den norske avdelingen underlagt en større, internasjonal organisasjon. Alle avdelinger må forholde seg til de samme reglene, forklarte han fra vitneboksen.

– Det er internasjonale regler. Det som gjelder for Satudarah i Norge, gjelder for Satudrah i Danmark og Belgia, for å si det sånn.

På en telefon som politiet beslagla fra et SMC-medlem, ble det funnet en chattegruppe der norske medlemmer blir minnet på at de må gratulere et høytstående internasjonalt medlem med dagen.

Ifølge Bjørnstad ble dette gjort for å vise respekt til det internasjonale medlemmet.

Foto tatt i 2018, i forbindelse med at SMC ville etablere seg i Oslo. Foto: skjermdump

20 bud

Under utspørring av politioverbetjent Bjørnstad, spurte advokat Elden om hvorfor politiet går etter SMC spesifikt, når det finnes flere lignende MC-klubber i Norge.

– Du må spørre andre oppover i systemet, svarte Bjørnstad.

Han forklarte at han hadde kompetanse innenfor faget, men at han ikke kunne gjøre rede for politiets strategivalg.

Elden spurte også Bjørnstad om et bilde som ble vist frem i retten.

På en beslaglagt mobiltelefon ble det funnet en liste med 20 bud som medlemmer av SMC må forholde seg til.

– Kunne dette hengt i frimurerlosjen? Dette ble løftet frem, og særlig denne MC-klubben. Hvorfor ble denne trukket frem, «se her, dette er farlig?» spurte Elden.

De 20 budene som gjelder for medlemmer av Satudarah MC.

Må signere taushetserklæring

Bjørnstad fortalte at miljøet er preget av en taushetskultur overfor ikke-medlemmer. Medlemmer skal ikke snakke om saker angående klubben med utenforstående.

I retten ble det lagt frem dokumenter som viser at nye medlemmer må signere en taushetserklæring før fullt medlemskap.

Ekspertvitnet mener at Satudarah og andre 1%-klubber driver med tradisjonell MC-kriminalitet, som omsetning av narkotika og innkrevningsoppdrag. Bruken av klubbsymboler og vester er for å yte av en fryktkapital, mener han.

Satudarah kom til østlandsområdet i 2018. Foto: Skjermdump

Han sier at flere 1%-klubber har en historikk med å påvirke vitner i straffesaker. Det har vært tilfeller der SMC har gjort det samme, mener han.

På spørsmål om det er trekk ved Satudarah som skiller seg fra andre MC-klubber, svarte politioverbetjenten:

– Jeg har inntrykk av at medlemmer i Satudarah oftere er involvert i en eller annen form for konflikt i det offentlige rom. De havner i situasjoner hvor det smeller i det offentlige rom, og det har jeg ikke sett tidligere.

Flere alvorlige forhold

Satudarah MC-klubb kom til Norge og Østlandet i 2018.

Politiet mistenker SMC for å være innblandet i skyting og vold på åpen gate, knivstikkinger og andre alvorlige forhold.

Internasjonalt er den såkalte 1 %-klubben beryktet for narkotikavirksomhet, vold og annen organisert kriminalitet.

Knivstikkingen på Lillestrøm og skytingen i Oslo sentrum føyer seg inn i en lang rekke saker politiet etterforsker der gjerningsmennene skal være tilknyttet Satudarah MC (SMC).

– Fremstår som impulshandlinger

Påtalemyndigheten har sett på domshistorikken til medlemmer av MC-klubben og mener at dette er relevant når de nå ønsker å forby klubben.

Ahmad sa at flere av dommene som er lagt til grunn av statsadvokaten, fremstår som impulshandlinger som må knyttes til enkeltpersonene, ikke klubben.

– De straffbare handlingene til enkeltmedlemmer fremstår ofte som impulshandlinger. De er ikke gjennomtenkte og har ingen sammenheng med SMC.

John Christian Elden sa at det på generelt grunnlag er en «livsfarlig prinsipiell» avgjørelse å forby en organisasjon. Også han viste til at medlemmer har begått kriminalitet, ikke klubben.

– Vår sak er ikke viktig nok til at det rammes, sa han i retten.