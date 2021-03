– Vår vurdering er at tingrettens dom var velfundert, klar og grundig. Riksadvokaten har godtatt dommen og vår anbefaling er at anken nektes fremmet, sier statsadvokat Frederik G. Ranke som var aktor i saken til NRK.

15. januar ble Laila Bertheussen dømt til ett år og åtte måneders fengsel av Oslo tingrett for angrep mot demokratiet.

En enstemmig tingrett mente hun sto bak en rekke trusselhendelser mot sin samboer, tidligere justisminister Tor Mikkel Wara, og et trusselbrev til Frp-ekteparet Tybring-Gjedde.

Anket på stedet

– Det er sjokkerende dette her, jeg anker på stedet uten tvil, sa Laila Bertheussen da hun fikk ordet etter at dommen var lest opp.

I sitt tilsvar til forsvarernes anke, skriver statsadvokatene at de ikke ser noe behov for å prøve saken en gang til en høyrer rettsinstans, altså i lagmannsretten. Dette til tross for at straffen ble noe lavere enn aktors påstand om to års fengsel.

– Dommen er grundig, klar og godt fundert, både når det gjelder juss og bevisvurderingen. Saken reiser ikke prinsipielle spørsmål eller lovanvendelsen som skulle tilsi at lagmannsretten må behandle den på nytt, sier Ranke til NRK.

– Det er jo en veldig spesiell sak. Er ikke det en grunn til at den kanskje bør behandles på nytt?

– Saken er ikke juridisk spesiell og påtalemyndigheten synes ikke den reiser prinsipielle bevisspørsmål som skulle tilsi at lagmannsretten er nødt til å behandle den på nytt, gjentar Ranke.

Paragraf 115: «Angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet» Ekspandér faktaboks Med fengsel inntil 10 år straffes den som ved bruk av makt, trusler eller på annen rettsstridig måte volder fare for at Kongen, Regenten, regjeringen, Stortinget, Høyesterett eller Riksretten, eller et medlem av disse institusjonene, hindres eller påvirkes i sin virksomhet.

Skal gjennom siling

Tidligere fikk man automatisk behandlet en anke i en sak med strafferamme på over seks års fengsel, men 1. januar i fjor trådte en ny lovendring i kraft.

Den fjernet den ubetingede ankeretten for såkalte seksårssaker. Dermed skal alle anker siles av lagmannsrettens ankeutvalg.

Ankeutvalget i lagmannsretten består av tre dommere. Et avslag fra ankeutvalget kan begjæres omgjort, og eventuelt ankes til Høyesterett med påstand om saksbehandlingsfeil.

Hvis det ikke fører frem, kan altså dommen bli rettskraftig etter bare én runde i retten.

NRK har tidligere omtalt at lovendringen innebærer at Bertheussen ikke automatisk får en ankesak.

Forsvarer: – Oppsiktsvekkende

Forsvarer John Christian Elden i samtale med aktor Frederik G. Ranke under rettssaken i Oslo tingrett i fjor høst. Foto: Jil Yngland / NTB

Laila Bertheussens forsvarer mener påtalemyndighetens anbefaling er oppsiktsvekkende.

– Ut fra diskusjonene i Stortinget om retten til å anke straffesaker, er det oppsiktsvekkende at statsadvokaten ønsker å nekte Bertheussen ankebehandling. sier forsvarer John Christian Elden til NRK.

Bertheussen var blant annet tiltalt for angrep på demokratiet. Elden viser til at saken gjelder en alvorlig paragraf i straffeloven, og at den er «uten rettspraksis og uten konkrete fellende bevis».

– Det er lærebokeksempelet på hva som skal få en ankebehandling.

Elden sier han ikke oppfatter at det er noe nytt i statsadvokatens tilsvar for øvrig. Han hevder saken står «like uforklart og mangelfullt etterforsket opp mot alternative gjerningspersoner nå», som den gjorde før tingrettens behandling.

– Det foreligger fortsatt både alibier og motbevis på flere av anklagene, sier Elden.

– Det gjenstår da å se om lagmannsretten kan komme til samme slutninger som tingretten, eller om de legger vekt på at det er en sak uten konkrete fellende bevis som må medføre frifinnelse.

– Entydig indisiekjede

– Det står i dommen at det ikke er noen entydig fellende bevis, men i stedet en rekke med indisier. Tilsier ikke det at noen andre bør vurdere dette på nytt?

– Vi ser ikke noe behov for det, for det er en så lang og entydig indisiekjede, med en rekke enkeltstående bevis som knytter Bertheussen til de forskjellige hendelsene og til de etterfølgende forsendelsene som ble sendt til hennes egen forsvarer, sier statsadvokat Ranke til NRK.

Lagmannsretten skal nå vurdere tingrettens dom og partenes anførsler rundt silingsspørsmålet. Lagmannsretten har adgang til å gå inn å se på dokumenter, og de skal foreta en selvstendig prøvning av om det er noe poeng å behandle saken på nytt.

Av sakene som ville ha fått automatisk ankebehandling tidligere, avvises nå hver tredje, etter lovendringen.

– Det er riktig at mange saker slipper gjennom, og som oftest ender man det noenlunde samme resultat i lagmannsretten som i tingretten. Vi har kun gitt vår tilrådning som er at anken i sin helhet nektes fremmet, sier Ranke.

Han sier at påtalemyndigheten ikke anbefaler dette for å spare tid og penger.

– Vår tilrådning er utelukkende basert på dommen, hvordan den er skrevet og hva som ligger av bevis i saken og de juridiske vurderingene. Det er ikke slik at ressurssituasjonen til lagmannsretten har noen som helst betydning for vår vurdering. Det er en ren faktisk og juridisk vurdering fra vår side.

Det er ventet at lagmannsretten vil behandle ankespørsmålet i løpet av våren.