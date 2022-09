Statsadvokaten i New York saksøker Donald Trump og barna hans

I et over 200 siders langt dokument, hevder statsadvokat Letitia James at svindelen berørte alle deler av Trump-selskapet, inkludert hans eiendommer og golfbaner, skriver CNN.

Også barna til Trump, Donald Trump Jr., Eric Trump og Ivanka Trump, er tiltalt i søksmålet. Det gjelder også Trump-organisasjonens finansdirektør Allen Weisselberg og den mangeåring bedriftslederen Jeff McConney.

Ifølge søksmålet lurte de skattemyndigheter, forsikringsselskap og långivere ved å bruke misvisende verdier på hans eiendommer.

– Dette ble godkjent av høyeste nivå i Trump-organisasjonen, står det i søksmålet.

Ifølge New York Times er det ikke snakk om strafferettslig forfølgelse, men statsadvokaten ønsker å hindre at de involverte kan drive næringsvirksomhet i delstaten New York i fremtiden.

– Hevngjerrig

Trump har tidligere sagt at statsadvokat James driver en «hevngjerrig og selvbetjent fiskeekspedisjon», og kalt påstanden for «grunnløs», ifølge CNN. De benekter alle påstander.

Letitia James kalles hevngjerrig av Donald Trump. Foto: Kathy Willens / AP

Ifølge CNN startet statsadvokaten sin etterforskning i 2019 etter at Trumps tidligere advokat Michael Cohen vitnet i kongressen, hvor han påsto at Trump blåste opp verdien på en rekke eiendommer for å få lån og forsikring.

Ifølge statsadvokaten finnes det «betydelige bevis» for påstandene. Det uttalte de i januar, og den påfølgende måneden sa regnskapsfirmaet til Trump opp.

Nektet å vitne

I april nærmet påtalemyndigheten seg slutten på etterforskningen, men de trengte Trumps forklaring før de tok en avgjørelse. I august valgte Trump å benytte seg av sin rett til å ikke gi en forklaring, også kalt «Fifth Amendment» i den amerikanske grunnloven.

Det samme gjorde Eric Trump, som driver virksomheten på daglig basis.

Ifølge kilder av CNN skal Ivanka Trump og Trump Jr. ha kommet med sine forklaringer til statsadvokatens kontor.