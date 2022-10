Det kommer frem i statsadvokat Geir Evangers sluttinnlegg til Høyesterett.

I april i år ble en norskpakistansk kvinne dømt til fengsel i to år seks måneder for deltagelse i terrororganisasjonen IS.

Borgarting lagmannsrett slo samtidig fast at kvinnen i flere år hadde vært et offer for menneskehandel. Dette var med på å gi henne redusert straff.

Dette var påtalemyndigheten uenig i, og anket saken.

Om knappe to uker skal ankesaken avgjøres i høyesterett.

Nå skriver Evanger at påtalemyndigheten etter en «ny og grundig vurdering» har kommet frem til at kvinnen må anses som offer for menneskehandel fra april 2015 til mars 2019.

Statsadvokat Geir Evanger og forsvarer Nils Christian Nordhus under straffesaken mot kvinnen som i fjor ble hentet ut av al-Hol-leiren sammen med sine to barn. Foto: Torstein Bøe / NTB

Statsadvokat mener IS tvang kvinnen

Kvinnen reiste til Syria i februar 2013. Landet var herjet av borgerkrig, og ulike ekstreme grupper hadde vokst frem.

I Syria slo kvinnen seg sammen med norske Bastian Vasquez, som hun hadde giftet seg med over internett. Begge var del av et ekstremt islamistisk miljø i Norge.

Kvinnen ble hentet til Norge med sine barna i 2020, noe som var den utløsende årsaken til at Frp gikk ut av Erna Solbergs regjering.

Lagmannsretten fant det bevist at kvinnen var deltager i IS fra juni 2013 til april 2015 ved å være hjemmeværende husmor.

I denne perioden mente lagmannsretten av kvinnen ikke var offer for menneskehandel.

Etter at Vasquez døde ble hun imidlertid offer for menneskehandel, mente lagmannsretten.

Bastian Vasquez hadde hovedrollen i en propagandavideo som ble publisert av IS da terrorgruppa erklærte at de hadde opprettet et kalifat i Syria og Irak. Foto: Al Hayat

Kvinnen ønsket å reise til Norge, men hadde ifølge dommen ikke annet realistisk valgt enn å gifte seg på nytt. Dommerne mener IS utnyttet henne til tvangsarbeid.

Nå mener altså påtalemyndigheten det samme. I sluttinnlegget skriver statsadvokaten:

«Som enke med et lite barn var hun utvilsomt i en sårbar situasjon og hun hadde reelt sett ikke noe annet valg enn å gifte seg på nytt. Sånn sett tvang organisasjonen henne inn i en situasjon hvor hun både måtte gjøre oppgaver i hjemmet, få barn og yte seksuelle tjenester. På grunn av kvinners store betydning for ISIL hadde organisasjonen utvilsomt et utbytte av å presse NN til å gifte seg på nytt og få henne til å ta seg av sine nye ektemenn og få barn».

Menneskehandel i straffeloven Ekspandér faktaboks § 257. Menneskehandel Den som ved vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd tvinger, utnytter eller forleder en person til a. prostitusjon eller andre seksuelle ytelser, b. tvangsarbeid eller tvangstjenester, herunder tigging, c. krigstjeneste i fremmed land, eller d. å samtykke i fjerning av et av vedkommendes indre organer, straffes for menneskehandel med fengsel inntil 6 år. (Kilde: Lovdata)

Påtalemyndigheten vil fortsatt ha streng straff

Påtalemyndigheten mener likevel at kvinnen må straffes for deltagelse i hele perioden hun var i Syria.

Evanger peker på at kvinnen måtte ha visst at hun kunne havne i en slik situasjon at hun ville bli nektet å reise hjem.

«Hvis straffeloven (...) skal forstås på en slik måte at overgang fra frivillig deltakelse til tvungen deltakelse gjør at deltakelsen plutselig blir lovlig så vil det undergrave hele straffebestemmelsen».

NRK har vært i kontakt med Evanger, som ikke ønsker å kommentere saken nå.

Forsvarer: – Ikke overrasket

Kvinnens forsvarer argumenterer i sitt sluttinnlegg for at ekteskap og husarbeid ikke kan regnes som deltakelse i en terrororganisasjon.

Advokat Nils Christian Nordhus mener kvinnen under hele oppholdet var utsatt for menneskehandel.

Om påtalemyndighetens nye vurdering sier Nordhus:

– Vi er ikke overrasket. Det er en viktig erkjennelse, men den kommer for sent, skriver forsvareren i en tekstmelding til NRK.