– Vi har brukt nedturen godt, men det er nå den virkelige testen begynner, sa Statoil-sjef Eldar Sætre da han presenterte selskapets resultater og planer framover i London i formiddag.

Han hadde akkurat vist plansjer der mange piler og tall gikk riktig vei. Inntekter opp. Kostnader ned. Så kom advarselen.

– Som tidligere finansdirektør har jeg sett hvordan lett det er for en organisasjon å slappe av når prisene går opp. Du kan nesten lukte pengene mens de kommer inn, sa Sætre.

Men, som for å berolige de frammøtte analytikerne, la han til:

– Vi er fast bestemt på å ikke la dette skje denne gangen.

BILLIGERE: Boring av brønner, som denne på Johan Sverdrup-feltet, har blitt 10 prosent billigere siden 2016, ifølge Statoil. Foto: Kjetil Eide / Statoil

Skal holdes på dagens nivå

Mens Sætre snakker til forsamlingen stiger Statoil-aksjen på Oslo Børs (og ender til slutt dagen opp friske 4,6 prosent). En analytiker NRK snakker med spår tidenes pengefest for Statoil dersom oljeprisen holder seg på dagens nivå.

Men Sætre husker godt perioden fram mot 2014 da kostnadene fulgte oljeprisen bratt oppover. Lønnsomheten ble dårligere, og enkelte investorer gikk hardt ut mot selskapet.

– Mitt poeng er at vi må lære av dette. Industrien må fortsette å forbedre seg og utnytte det potensialet som ligger i digitalisering og innovasjon, sier Sætre.

Han har som mål at kostnadene per produsert enhet ikke skal øke fram mot 2020.

– Kan bli vanskelig

TVILENDE: Senioranalytiker Audun Martinsen tror det kan bli vanskelig å holde kostnadene på dagens nivå fram til 2020. Foto: Jon Skille Amundsen / Rystad Energy

Senioranalytiker Audun Martinsen i analyseselskapet Rystad Energy peker på at Statoil startet jobben med å få ned kostnadene allerede før oljeprisen falt kraftig sommeren 2014.

– Det er ganske utrolig hva de har fått til. De har jobbet hardt og intenst, kanskje for intenst vil noen leverandører si, ettersom de har fått merke Statoils markedsmakt på norsk sokkel, sier Martinsen til NRK.

Han legger til at en del av kostnadskuttene kommer av at Statoil har valgt enklere løsninger på en del prosjekter. I tillegg mener han selskapet har vært heldige i den forstand at de la ut en del store kontrakter på et tidspunkt der leverandørene var desperate etter noe å gjøre.

Men å holde kostnadene på dagens nivå fram til 2020, tror Martinsen kan bli vanskelig:

– Vi ser at antall offshore-prosjekter vil dobles fra i fjor til i år, og det kan føre til press på leverandørindustriens kapasitet, noe som igjen kan øke prisene, sier Martinsen.

Han tror Statoil kan møte dette ved å inngå lange kontrakter innen for eksempel vedlikehold slik at kostnadene «låses» på dagens nivå i flere år.

– Men innen subsea (undervannsutstyr) og installasjon kan dette bli vanskeligere å få til, og der kan vi se prisøkninger etter hvert, sier han.