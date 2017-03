Statoil og partnere investerer 20 milliarder kroner på gamle oljefelt

Egentlig skulle alt liv være over for Njord og Bauge-feltene i Norskehavet allerede for fire år siden.

Da Statoil leverte plan for utbygging og drift for Njord-utbyggingen for over 20 år siden, anslo de at feltet ville vært nedstengt i 2013.

Men ny teknologi og prosjektforbedringer utløser nå nye investeringer på Njord og Bauge-feltene i Norskehavet. I dag leverer Statoil på vegne av lisenspartnerne planene for utbyggingene til olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP).

Og FrP-statsråden, han mener investeringen er formidabel.

- Hadde disse 20 milliardene vært på fastlandet, så hadde det vært vill jubel og ekstremt mye oppmerksomhet. Men 20 milliarder er også mye på norsk sokkel, sier Søviknes på dagens pressekonferanse.

- Vi ser nå muligheter for å skape betydelige verdier i 20 nye år på Njord, sier Statoils konserndirektør, Margareth Øvrum.

Njord størst

Det er endret plan for utbygging og drift av Njord-feltet og plan for utbygging og drift av det nye Bauge-feltet som blir levert til norske myndigheter i dag. Investeringene i begge feltene utgjør til sammen 19, 8 milliarder kroner (Njord 15,7 milliarder kroner og Bauge 4,1 milliarder kroner).

-Njord og Bauge-utbyggingene innebærer nye muligheter for leverandørindustrien. Både Njord A-plattformen og lagerskipet Njord Bravo skal oppgraderes. I tillegg skal vi bygge ut et nytt undervannsanlegg, bore nye brønner og gjennomføre omfattende marine operasjoner, sier Øvrum.