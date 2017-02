Statoil legger ned gasskraftverket på Mongstad

Det skriver selskapet i en pressemelding.

Anlegget ble etablert i 2010 for å sikre elektrisitetsforsyning til industrien og regionen.

Ifølge selskapet skal den eksisterende gassavtalen sies opp, og anlegget stenges ned 31.12.2018.

– Kraftvarmeverket vil gå som normalt frem til oppsigelse. I denne toårsperioden vil det bli jobbet med alternative varmekilder og løsninger for en sikker og stabil drift av raffineriet, sier Grete Haaland i Statoil i en kommentar.

– Reduserer utslippene i Norge

- Jeg har forståelse for at man ser på det som en utfordring når slikt ikke er lønnsomt. Det har Statoil nå tatt en bestemmelse for, og det må jeg bare ta til etterretning, sier Lindås-ordfører Astrid Aarhus Byrknes. Hun håper ikke nedleggelsen betyr at arbeidsplasser forsvinner fra kommunen. Foto: Leif Rune Løland / NRK

En konsekvens av stans av anlegget er reduserte CO2-utslipp på Mongstad i størrelsesorden 250-300.000 tonn pr. år.

– Dette reduserer utslippene i Norge, og det er vi glad for. Det sier noe om hvilke utfordringer fossilindustrien står overfor. Samtidig er det veldig viktig at Co2-fangst og lagring tas i bruk fra indstriprosessen på Mongstad, nå når gasskraftverket legges ned, sier Bellona-leder Frederic Hauge til NRK.

Hauge sier at dette nå stiller spørsmålstegn om hva slags analyser Statoil gjorde for mange år siden.

– En gledens dag for klimaet

Lave strømpriser har gjort kraftverket ulønnsomt. Likevel har det vært i drift, med røde tall i regnskapene som resultat.

– Nå er endelig punktum for satsing på gasskraftverk i Norge satt. Et stort punktutslipp legges ned, derfor er dette en gledens dag for klima. Satsing på fornybar energi er uansett løsningen når et varig og utslippsfritt energisystem i Europa skal realiseres, sier Marius Holm, leder i miljøstiftelsen ZERO.

Lars Haltbrekken, som er stortingskandidat for SV og tidligere leder av Fellesaksjonen mot gasskraftverk

