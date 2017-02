– Det var et veldig svakt 4. kvartal for Statoil. I tallene så finner vi tidligere, høye letekostnader i utenlandske felt, mange av dem områder som heller ikke har gitt uttelling som forventet. Du kan si det er gammel moro som nå kommer til syne i regnskapene og trekker ned resultatet, sier oljeanalytiker Helge Andre Martinsen i meglerhuset DNB Markets.

– Men bra også

Men det er mye bra i dagens Statoil-rapport også, sier han.

– Kostnadene er som forventet og kanskje de kan gå ytterligere ned på norsk sokkel mens selskapets forventninger til økning i produksjonen fremover er mye høyere. Statoil vil produsere 5 prosent mer olje- og gass frem til 2020, i forhold til det selskapet varslet på kapitalmarkedsdagen i fjor, sier Martinsen.

Varsler økt produksjon

Statoil leverer et justert driftsresultat for fjerde kvartal på 13,7 milliarder kroner, som er svakere enn ventet. Statoil nedjusterer prognosene sine for oljeprisen fremover og skriver dessuten ned utenlandssatsingen med 19 milliarder kroner.

– Resultatet preges selvfølgelig av lavere olje- og gasspriser, men vi har god drift og økt produksjon, en økning på to prosent dette kvartalet, sier Statoil-sjef Eldar Sætre til NRK.

I dag er et av hovedbudskapene våre at prosjektene våre er av bedre kvalitet nå og tåler en oljepris på 27 dollar per fat (det er 223 kroner med kurs 8,28) . Så skal vi jobbe videre med forbedring, sier han.