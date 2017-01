Hongkong, et canadisk pensjonsfond og svensker snuser på norsk jernbane, som følge av trafikken på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen legges ut på anbud i tråd med Jernbanereformen, skriver Klassekampen. Det betyr at norske skattebetaleres penger kan havne i andre lands statskasser.

Blant de såkalt prekvalifiserte selskapene er NSB, Flytoget, SJ, MTR, Keolis og Arriva statlige. To har private eiere, nemlig Go-Ahead og Boreal.

– Målet er ikke at selskapene som vinner, skal være privateide. Målet er at det er de beste som vinner anbudet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp). Han mener norske togpassasjerer uansett ikke vil få et kultursjokk.

– Norsk skal være arbeidsspråk på norske tog uansett hvilket selskap som vinner kontrakten. Vi ender ikke opp med en situasjon der togpersonalet må snakke kinesisk om kineserne vinner.