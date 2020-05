Statlige Norfund: Tapte 100 millioner kroner i digitalt angrep

Et digitalt angrep har tappet statseide Norfund for om lag 100 millioner kroner. Det bekrefter Norfund-direktør Tellef Thorleifsson:

– Det jeg kan si, er at det er sterkt beklagelig at Norfund er utsatt for alvorlig svindel. Det er noe som styret og hele Norfund tar på ytterste alvor, sier Thorleifsson til NRK.

– Svindelen knyttet seg til en låneavtale Norfund har inngått med en mikrofinansinstitusjon i Kambodsja på 10 millioner dollar, cirka 100 millioner kroner, sier Thorleifsson videre.

– Svært alvorlig hendelse

I en pressemelding som ble sendt ut i etterkant av at NRK.no i dag omtalte saken, uttaler Norfund-direktøren:

– Svindlerne manipulerte og forfalsket informasjonsutveksling mellom Norfund og låntager over tid på en måte som var realistisk i utforming, innhold og språkdrakt. Dokumenter og betalingsdetaljer ble forfalsket.

Norfund investerer midler i utviklingsland for å bidra til økonomisk vekst og skape flere arbeidsplasser. Selskapet eies og finansieres av den norske stat. Innen utgangen av 2019 hadde Norfund en investeringskapital på 24,9 milliarder kroner.

I pressemeldingen går det frem at Utenriksdepartementet (UD) er varslet om saken. UD, som eier Norfund, har hittil ikke besvart forespørselen fra NRK.no om å kommentere saken.

– Dette er en svært alvorlig hendelse som vi beklager på det sterkeste. Vi kartlegger nå det komplette hendelsesforløpet for å komme til bunns i saken og iverksetter tiltak for å hindre at tilsvarende skal kunne skje igjen, uttaler Norfund-styreleder Olaug Svarva i pressemeldingen.

Olaug Svarva, styreleder i Norfund. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Avansert datainnbrudd

Ifølge Norfund skjedde svindelen som følge av et datainnbrudd, og ble avdekket samtidig med at et nytt svindelforsøk ble avverget.

– Norfund samarbeider tett med politiet, vår bankforbindelse DNB og andre relevante instanser. Saken er anmeldt til politiet, skriver Norfund i pressemeldingen.

Norfund har kalt inn til pressekonferanse om saken senere i ettermiddag. Norfund ønsker ikke å svare på når svindelen ble avdekket, men viser til pressekonferansen.

– Det er viktige for oss å være åpne om dette. Ikke minst for å redusere risikoen for at andre blir utsatt for noe lignende. Men i overenstemmelse med Politiet har vi ikke gått ut med noe av hensyn til etterforskningen. Det er Politiet som har bedt oss om å holde saken skjult, sier Thorleifsson til NRK.

NRK har vært i kontakt med pressevakten i Oslo politidistrikt, som ikke kunne bekrefte kjennskap til saken. Vi har så langt ikke lykkes med å innhente kommentar fra Politiet.

Norfund opplyser at det er datakrimavsnittet i Oslo politidistrikt som har etterforsket saken.

Norfund Ekspandér faktaboks Norfund er Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland.

Investeringskapitalen var på 24,9 milliarder ved utgangen av 2019.

Målet med selskapet er å bidra til vekst i utviklingsland gjennom investering i lønnsomme arbeidsplasser og bedrifter, finansiering av infrastruktur og overføring av kunnskap og teknologi.

Ble opprettet av Stortinget i 1997, som et redskap i norsk utviklingspolitikk overfor fattige utviklingsland.

Om lag 50 % av porteføljen omfatter investeringer i ren energi prosjekter. Viktigste region er Afrika sør for Sahara, samt utvalgte land i Sør- og Sørøst-Asia og i Mellom-Amerika.

Åpner gransking

Norfund opplyser at det ble iverksatt umiddelbare tiltak for å styrke rutinene da svindelen ble avdekket. Blant annet midlertidig stans av alle betalinger.

Norfunds styre har i tillegg engasjert PWC for å gjøre en ekstern, uavhengig gjennomgang av selskapets rutiner og sikkerhetssystemer.

– Norfund håper at vi ved å være åpne om dette kan bidra til å redusere risikoen for at tilsvarende skal ramme andre, skriver Norfund i pressemeldingen. Her uttaler også Thorleifsson:

– Det faktum at dette har skjedd viser at våre systemer og rutiner ikke er gode nok. Det har vi umiddelbart tatt tak i.

– Hva slags angrep ble dere utsatt for?

– Det er et avansert datainnbrudd, sier Thoreleifsson.

– Hvordan oppdaget dere at dere var utsatt for et digitalt angrep?

Det er kombinasjon av flere faktorer. Men at de prøvde seg på nytt, da så vi ting i en sammenheng.

– Når ble Politiet koplet inn?

– Det kommer jeg tilbake til etterpå i dag.

– Er det gjort pågripelser i saken?

– Nei.

– Har dere fått pengene tilbake?

– Nei, vi har ikke fått pengene tilbake.