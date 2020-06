Statkraft-sjefen vil bremse vindkraftutbygging

Fredag legger olje- og energiminister Tina Bru fram regjeringens vindkraftmelding.

Konfliktnivået er høyt og toppet seg da Bru ble møtt med skjellsord på Haugalandet da hun presenterte nyheten om at regjeringen gir klarsignal for åpning av flytende vindpark på Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.

Nå kommer Statkraft-sjef Christian Rynning Tønnesen – som styrer 19 vindmølleparker i inn- og utland – vindkraftmotstanderne i møte.

– Utbyggingstakten på vindkraften i Norge og andre land bør være en konsekvens av en prosess som er grundig. Her har utbyggingen løpt i forkant av grundigheten. Så jeg tror vi trenger en revisjon av konsesjonssystemet som også sikrer at vi har bedre lokal forankring av det enkelte prosjekt enn det vi sett historisk.

Statkraft-sjef Christian Rynning Tønnesen mener det bygges mer vindkraft enn markedet har behov for akkurat nå. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Har det vært for lett å få konsesjoner?

– Alt det konfliktnivået vi ser nå, er delvis et resultat av for lite bevissthet og diskusjoner i en tidligfase i prosjektet. Det var ikke ment å være slik, men slik har det blitt.

– Så du mener det bygges for mye for fort?

– Det bygges i hvert fall mer enn markedet har behov for nå. Sånn sett vil jeg si at det er grunn til å ta det litt roligere noen år slik at vi kan få gode prosesser konsesjonsmessig og slik at det blir lettere å integrere dette i markedet.

Også på Stortinget er det en rekke kritiske røster som stiller spørsmål ved konsesjonene. Torsdag ettermiddag vedtok Stortinget at de skal hastebehandle et SV-forslag om å gjennomgå på nytt alle vindkraftkonsesjoner der utbygging ikke har startet.

Kan droppe utbygging

Statkrafts ryggrad er vannkraften, men det statlige kraftselskapet har 19 vindmølleparker og presenterer seg selv som ledende produsenten av vindkraft i Nord-Europa. Men i mai tok de milliardtap på investeringen sin i Europas største landbaserte vindmøllepark Fosen Vind i Trøndelag.

– På dette prosjektet har vi tatt en nedskrivning på i overkant av en milliard kroner, sier Rynning Tønnesen, som gir korona og våt vinter skylden for at nesten en fjerdedel av investeringen deres på 5,5 milliarder ble strøket.

Men når de legger planene framover legger de i stor grad dagens lave kraftpriser til grunn. Derfor vurderer de nå å ikke bygge ut vindkraftanlegget Kvinesheia i Agder. Selv om Statkraft beskriver vindforholdene som svært gunstige.

– Det er blant prosjektene vi går nøye gjennom for å se at dette er mulig, sier Rynning Tønnesen.

– Så dere vurderer å ikke bygge?

– Ja, vi vurderer å bygge og vi vurderer å utsette og vi vurderer å ikke bygge.

– Trekker Statkraft litt i bremsen nå når det gjelder utbygging av vindkraft?

– Ja, vi har latt vær å starte helt nye prosjekter fordi vi har sett at det har kommet så mange nye prosjekter samtidig inn i Norden at vi har vært litt varsomme med å gå i gang med nye prosjekter, sier Rynning-Tønnesen.

Ny plan

NVE la på oppdrag fra regjeringen i fjor fram en nasjonal rammeplan for vindkraft som skulle dempe konfliktnivået.

Effekten ble motsatt og regjeringen skrotet den raskt.

Fredag kommer meldingen som skal bidra til ro, langsiktighet og bærekraft i vindkraftutbyggingen i Norge.

Uansett vil det kunne bli bygget mye de nærmeste årene fordi konsesjoner allerede er gitt. NVE har laget et eget kart over vindkraftparker som bygges og planlegges bygget som viser tett med prosjekter langs nesten hele norskekysten.

– Det har vært en voldsom teknologiutvikling som har gjort at man plutselig kan bygge ut store lønnsomme vindmølleparker. Det har kommet litt overraskende på alle, så det har kommet veldig mye vindkraftutbygginger fortere enn det man tidligere forutså. Da øker konfliktnivået, for det kommer mye på en gang og det kommer uforberedt på mange. Og vindmøllene er høyere enn de var planlagt å være tidligere, sier Statkraftsjefen.

– Overraskende på deg også?

– Det har også kommet overraskende på meg og på Statkraft hvor raskt denne utviklingen har gått. På ti år har vindkraftutbygginger blitt 70 prosent rimeligere. Baksiden av det, er at det har kommet en utvikling i form av nyutbygginger som er mye raskere enn samfunnet var forberedt på.

Ikke bekymret

Olje- og energiminister Tina Bru svarer følgende til Statkraft-sjefens bekymring.

– Det blir spennende å se hva som kommer i årene framover, jeg tror vi får en lavere utbyggingstakt fordi subsidiesystemet og avskrivingsreglene opphører, så det er ikke sikkert det blir like mye utbygging framover, sier Bru.

– Deler du hans bekymring om at det blir for mye kraft, at prisene går ned og at vi får ulønnsomme kraftinvesteringer?

– Vi skal gjøre en stor jobb med å elektrifisere stor deler av samfunnet, og der blir vindkraft en viktig del. Men det er vannkraften som er ryggraden i systemet, og regulerbarheten den representerer er enormt viktig, sier Bru, og legger til:

– Så nei, jeg deler ikke bekymringen, tvert imot.

– Han mener mye av bråket bunner i for dårlig lokal forankring?

– I morgen skal jeg legge fram stortingsmelding om et nytt konsesjonsbehandlingssystem, der skal vi svare på mye av dette, hovedvekten handler om lokal forankring, så kan Statkraft-sjefen følge med på det vi legger fram, svarer Bru.