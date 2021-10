Mandag kom nyheten om at Statkraft kjøper 43 vindkraftparker med til sammen 203 vindturbiner i Europa.

Avtalen er gjort med selskapet Breeze Three Energy. 39 vindparker kjøpes i Tyskland, og fire i Frankrike.

– Statkraft befester sin posisjon som en ledende fornybar kraftprodusent i Europa. Særlig i Tyskland og Frankrike hvor disse anleggene er lokalisert, sier Torjus Folsland Bolkesjø, professor i fornybar energi ved NMBU.

Det er første gang Statkraft blir eier av vindparker i de to landene.

Vil bli en ledende fornybaraktør

Torjus Folsland Bolkesjø sier oppkjøpet av de 39 vindkraftparkene i ikke er så mye som det kan høres ut som.

– Det dekker godt under en promille av det tyske kraftforbruket, men det bekrefter Statkrafts ambisjon om å forbli en stor aktør innen fornybar kraft i Europa. Det gjelder både innen vannkraft og vindkraft.

– Er det er stort oppkjøp for Statkraft?

– Ikke veldig, svarer Bolkesjø, som forklarer:

– Det er 10–15 prosent av det Statkraft har annonsert er deres årlige ambisjon for vekst innenfor fornybar kraft. Statkraft har en ambisjon om å vokse med 2,5 til 3 gigawatt per år frem mot 2025 og dette dekker 0,35 gigawatt.

Torjus Folsland Bolkesjø er professor i fornybar energi ved NMBU. Han avkrefter at kjøpet av vindkraftparkene vil ha noe å si for norske strømpriser. Foto: Håkon Sparre / NMBU

Lite å si for strømprisene

Samlet vil vindparkene kunne produsere gjennomsnittlig 523 gigawattime per år.

Et gjennomsnittlig energiforbruk i et vanlig bolighus i Norge regnes til rundt 25.000 kilowattimer i året. Altså vil produksjonen fra vindparkene kunne stå for energien til 20.920 eneboliger.

Ifølge NMBU-professoren vil oppkjøpet ikke ha noen påvirkning på norske strømpriser.

– Hvem som eier eksisterende tyske vindkraftverk har lite eller ingenting å si for de norske strømprisene. Hadde det vært en storskala utbygging av fornybar kraft så kunne det hatt litt å si for norske kraftpriser siden vi er koblet mot det tyske markedet.

Vil vokse ytterligere

Birgitte Ringstad Vartdal, konserndirektør for Vind- og solkraft i Europa, sier Statkraft har en ambisjon om å vokse ytterligere innen både vann-, vind- og solkraft.

Målet er å bli en av verdens ledende selskaper innen fornybar energi.

– Dette oppkjøpet styrker vår posisjon som ledende fornybaraktør i Europa ytterligere, og gjør oss i stand til å videreutvikle vår portefølje i Tyskland og Frankrike, sier Vartdal.

Birgitte Vartdal, Statkrafts konserndirektør for vind- og solkraft i Europa, sier oppkjøpet gjør dem i stand til å fortsette utviklingen i Tyskland og Frankrike. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Statkraft har vært til stede i Tyskland siden 1999, men startet først som vindkraftutvikler i landet tidligere i år, da de annonserte utviklingen av vindkraftparken Reppenhagen i Nord-Hessen.

I 2009 åpnet Statkraft sitt kontor i Lyon, hvor de har fokus på både vann-, sol- og vindkraft.

Geografisk spredning

187 vindturbiner befinner seg i parker i ni forskjellige tyske delstater. Vindparkene strekker seg helt fra Bayern i sør til Schleswig-Holstein i nord.

Det tyske markedet for fornybar energi er Europas største når det kommer til installert effekt, forventet vekst og potensial for oppgradering og utvidelse, skriver Statkraft i en pressemelding.

16 vindturbiner er fordelt på fire franske vindparker som ligger vest i Frankrike, i regionene Normandie, Nouvelle-Aquitaine og Pays de la Loire.

Kjøpssummen er ikke kjent.