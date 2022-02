Statkraft firedobla resultatet – vil dele ut 10 mrd. i utbytte

Torsdag la Statkraft, som er Norges største kraftprodusent, frem resultat for fjerde kvartal og 2021.

Høye kraftpriser og økning i norsk vannproduksjon ga det statseide selskapet Statkraft gode resultater, både for fjerde kvartal og hele 2021.

Tall for fjerde kvartal i fjor viser at selskapet fikk et driftsresultat på 9,3 milliarder kroner. Det er 7,8 milliarder mer enn i samme kvartal året før.

Det statseide kraftselskapet ender med et resultat for 2021 på 16,1 milliard korner. Det er over fire ganger så høyt som året før.

HØY KRAFTPRODUKSJON: Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen kan dele ut et stort utbytte. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Statkraft leverte sterke resultater i fjor, basert på høye nordiske kraftpriser og høy norsk vannkraftproduksjon. Den ekstraordinære markedssituasjonen skaper imidlertid en krevende situasjon for forbrukere og husholdninger. Dette er ikke en situasjon vi ønsker, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i en pressemelding.

– Tragisk

Statkraft har siden 2017 delt ut 85 prosent av resultatet fra vannkraftproduksjonen som utbytte.

Styret i Statkraft vil at selskapet skal dele ut 10,2 milliarder i utbytte for 2021, som i det hele går til staten. Til sammenligning var utbyttet i 2020 på 3,67 milliarder kroner.

– Det er tragisk at Statkraft går så i overskudd, når forbrukere har hatt så høye strømpriser. Poenget med at vi har offentlig eid kraftproduksjon i Norge må jo være at vi sikrer rimelig kraft til husholdninger, næringsliv og industri, sier Sofie Marhaug til NRK.

Marhaug er stortingsrepresentant for Rødt og andre nestleder i energi- og miljøkomiteen i Stortinget.

MAKSPRIS: Rødt ønsker en makspris på strøm Foto: Ihne Pedersen

– Når de pengene først har kommet inn, så ønsker vi at mest mulig av det skal betales tilbake husholdninger, næringsliv og de som nå sliter med strømregningene, sier Marhaug.

Hun mener i tillegg at noe av overskuddet burde gå til å investere i oppgradering av blant annet eksisterende vannkraft.