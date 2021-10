Statens vegvesen: – Ikkje køyr med sommardekk

Det er meldt om fleire uhell og ulukker, blant anna på riksveg 4 på Reinsvoll på Toten. Ein person er meldt skadd.

På fjellovergangane i sør er det snø- og isdekke. Rv 7 over Hardangervidda er stengt fra Leiro bom. Strøbil er venta kl. 10.

Snøen legg seg på innfartsvegane på Austlandet.

I heile Nord-Norge må du regne med glatte vegar. Statens vegvesen åtvarar om at det kan legge seg ei tynn ishinne på den svarte asfalten.

STENGT: Statens Vegvesen sitt webkamera ved Haugastøl på riksveg 7. Vegen vart stengt rett før klokka 08. Foto: Statens Vegvesen

Er du av typen som er seint ute med å leggje om til vinterdekk, bør du kanskje vurdere heimekontor eller å la bilen stå tysdag morgon.

Det er meldt om fleire mindre uhell på glatta.

Politiet melder om fleire trafikkuhell og avkjøringer over heile fylket. Ingen er alvorleg skadde, men dei oppmodar folk om å la bilen stå om ein ikkje er skoff for forholda.

– Det er snødekke og til dels også is- og snødekke. I utgangspunktet er det ikkje vanskelege køyreforhold. Men for dei som har sommardekk, så kan det medføre stor fare.

Det seier trafikkoperatør i Statens vegvesen, Ken Ove Holm, til NRK tysdag morgon.

Han snakkar først og fremst om fjellovergangane. Men også i låglandet austanfjells legg snøen seg.

KRAFTIG SNØFALL: Slik ser det ut på E134 over Haukelifjell tysdag morgon. Foto: Statens vegvesen

Strøbil på veg på Hardangervidda

– Men det er ikkje fare for kolonnekøyringar slik det ser ut no, slår Holm fast.

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for snø for Buskerud, Oslo, Akershus, Oppland og Hedmark.

– Nedbøren kjem frå sørvest og breier seg austover. Vi har såpass låge temperaturar at nedbøren truleg vil kome som snø, seier vakthavande meteorolog Per Egil Haga til NRK.

På Austlandet blir det no meldt om at snøen legg seg på vegane. Saltebilar og brøytebilar er i beredskap og i full drift der det er naudsynt.

På Hardangervidda er vegen stengt frå Leiro bom og vidare opp på fjellet. Strøbil er på veg, men vil ikkje være på plass før det har gått eit par timer.

– Det er glatt og slapsete. Det gjer at det er eit par lastebilar som står fast. Brøytemannskap er på veg opp der no. Det er jo en av hovedvegane over fjellet, så me satsar på at alle som skal kjøre over har vinterdekk og køyrer etter forholda, sier Brynjar Robertson ved Vegtrafikksentralen Vest.

Det snør tett også i Gudbrandsdalen. Snøen ligg på bakken og det er slaps og glatt på vegane, melder NRK sin reporter i Vågå.

Der har det skjedd eit trafikkuhell på Tessand, der ein bil har mista kontroll og hamna på sida i vegen.

VER OBS: Også i låglandet i Austlandet er det snø- og sludd i morgontimane. Her frå Andelva i Eidsvoll. Foto: Statens vegvesen

Snøen legg seg på Austlandet

På innfartsvegane til Oslo er det sludd og snø, blant anna på E134 over Kongsberg, riksveg 159 Karihaugen, riksveg 4 og E16 Romerike og Lunner.

– På innfartsvegane høgare opp i terrenget ser det ut til at det kan kome 3–4 centimeter snø i løpet av tidleg tysdag morgon, seier Haga.

Det er ikkje venta at snøen vil liggje lenge, verken i låglandet eller i fjellet.

– I første omgang er dette berre ein forsmak på vinteret. Mildvêret er tilbake onsdag og torsdag. Mot helga skal det bli kaldare igjen, men då er det ikkje varsla nedbør.

Meteorologen peikar på at nord i landet har vinteren no tatt skikkeleg grep.

