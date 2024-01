Eit utanlandsk vogntog vart tysdag stopp med tilhengjardekk med under 2 millimeter mønsterdjupn på Taraldsrud kontrollstasjon ved E6 sør for Oslo.

I perioden 15. november til 31. mars er det påbod om dekk med minst fem millimeter mønsterdjupn på slike køyretøy og tilhengjarane deira.

– Det er ikkje veldig bra at slikt ferdast på vegane våre, spesielt ikkje med vêret vi har hatt no i det siste, seier seniorinspektør Daniel Alexander Hals i Statens vegvesen.

Hals leia dagens kontroll på Taraldsrud og fortel at mange av køyretøya dei stoppar er ordentleg skodde for forholda.

– Men vi har dessverre også sett mange som manglar alle kjettingane dei skal ha med, som er minst sju på eit vogntog. Vi ser manglande vinterdekk, for lite mønsterdjupn. Dette er køyretøy vi heilt klart ønskjer å få ut av trafikken, seier inspektøren.

Foto: Statens vegvesen

Blir glade og sjokkerte over avdekking av manglar på køyretøya

Viss vegane er fulle av snø, slik som på Austlandet dei siste dagane, får føraren av vogntog som ikkje er godt nok skodde bruksforbod fram til han har retta opp i manglane. Samstundes får føraren ei bot som står i stil med kor mange dekk som er for dårlege eller kjettingar som manglar, fortel Hals.

Føraren av vogntoget med dekka som er avbilda i denne saka fekk bruksforbod og trafikkgebyr på 2000 kroner. Hals fekk ikkje med seg praten mellom sjåføren og inspektøren som snakka med han, men fortel at sjåførane dei stoppar generelt reagerer ulikt når ein inspektør påpeikar manglar.

–Nokre førarar er klar over problemet og er frustrerte fordi dei har fortalt dette til arbeidsgjevar, men at det ikkje vert høyrt. Andre blir sjokkerte over at dei har så dårleg vinterdekk eller manglar kjettingar. Fleire er glade for den jobben vi gjer, og at dei får pålegg om å få fiksa problema med ein gong, seier Hals.

Sjølv om vogntoget med dekka som er avbilda i denne saka var utanlandsk, erfarer ikkje seniorkontrolløren noko tydleg skilje i talet på manglar mellom norske og utanlandske transportselskap, eller norske og utanlandske sjåførar.

– Eg ser både på norske og utalandske at det er mangelfullt, men eg ser også på både norske og utanlandske at de har mykje gode dekk og gode kjettingar også. Så eg klarer ikkje å skilje der, seier han.

Trygg Trafikk er ikkje overraska

– Dessverre er det framleis mange som er ute på vegane våre utan skikkelege dekk om vinteren.

Det seier Christoffer Solstad Steen, pressesjef i Trygg Trafikk.

– Det blir spesielt alvorleg når ein køyrer tunge køyretøy. Det er masse krefter i sving, og mister ein først kontrollen, så kan det få fatale konsekvensar, både for føraren av vogntoget, men ikkje minst for andre som er på same stad til same tid.

– Er du overraska over at Statens vegvesen stoppa eit vogntog med så tynnslitne dekk i dag?

– Eg skulle ønskje det, men dessverre så høyrer vi framleis stadig om slikt.

Det er veldig synd og skummelt. Heldigvis er Statens vegvesen ute for å kontrollere og stanse desse køyretøya. Det er ein utruleg viktig jobb, spesielt under så krevjande køyreforhold som no, seier Steen.

– Sjølv om det er snakk om dekk på ein tilhengjar, så er dette farleg?

– Uavhengig av om det er dekk på sjølve køyretøyet eller hengaren så skal det vere gode dekk med mønster som er djupe nok. Her er det snakk om under to millimeter mønsterdjupn. Det er alt for dårleg, seier Steen.