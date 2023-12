I store deler av landet er det meldt om glatte veger, vind og fare for underkjølt regn. Beskjeden fra Statens vegvesen er klar:

– I store deler landet kan det bli vanskelig føreforhold de nærmeste dagene, så vurder om du kan utsette kjøreturen til vær- og føreforholdene har bedret seg.

Det sa beredskapsrådgiver Tommy Steinnes til NRK andre juledag. Budskapet gjelder fremdeles onsdag morgen.

I denne saken kan du lese om kjøreforholdene i:

Det er meldt snøvær i nesten hele landet de neste dagene, skriver vegvesenet i en pressemelding tirsdag kveld.

– Følg med på værvarslene der du skal kjøre og sjekk trafikkmeldingene, oppfordrer Steinnes.

Nord: – Vanskelige kjøreforhold flere steder

– I Nordland har vi hatt ganske mye nedbør fra i går ettermiddag og gjennom natta. Det har vært en del vind i perioder, så brøytemannskapene har vært ute hele natta for å holde veiene åpne, sier trafikkoperatør Morten Fjellheim.

I Lofoten og Vesterålen, samt Senja, har det slått om til mildvær. Det fører til vanskelige kjøreforhold flere steder.

– Entreprenørene har bedt oss om å legge ut meldinger om glatt vei flere steder, fordi de ikke klarer å opprettholde tilfredsstillende veistandard, når forholdene er slik de er, sier Fjellheim.

I Indre Troms og Finnmark har det vært relative normale forhold, passende for årstiden.

I Nordland skal snøværet fortsette utover dagen. I Tromsø og Finnmark skal det slå om til noe mildere vær.

Vegtrafikksentralen nord skriver på Twitter klokka 08:21 at det er fare for at E12 over Umbukta kan bli stengt på kort varsel, grunnet snøfokk.

Øst: – Blir verre torsdag

Ole Fredrik Haugen, trafikkoperatør i vegvesenet, har ikke tro på at tredje juledag blir noe stor utfartsdag. Samtidig minner han om at det er vinter og at bilister bør ta hensyn til det:

– Det er desember og typisk vinterføre, det må folk ta hensyn til. Det gjelder å holde litt mer avstand og kommunisere bedre med andre trafikanter.

Han forteller det har vært få trafikkuhell i regionen i jula, men at kjøreforholdene trolig blir mer utfordrende torsdag.

– Det er meldt kaldt i bakken, noe som kan gjøre det vanskelig å salte og strø, så det blir nok verre torsdag, sier Haugen.

Meteorologisk institutt har sendt ut gult varevarsel for snø i store deler av Østlandet. Illustrasjon: Meteorologisk institutt

Sør: – Økende vind mot kvelden

Også i sør er det enn så lenge greie kjøreforhold, sier trafikkoperatør Tove Wåsjø til NRK onsdag morgen.

– Det har vært rolig i natt. Det er kaldt og stabilt vær, men er ventet litt mer nedbør og vind utover kvelden, ser det ut til.

Wåsjø sier de følger utviklingen utover.

– Været treffer Kristiansand i sekstiden i kveld, med økende vindstyrke og noe nedbør. Forhåpentligvis vil det ikke ha så mye å si for trafikken.

Vest: – Tung snø og glatte veier

På vestlandet er det mange glatte veier i hele regionen, sier trafikkoperatør Kjetil Hodnekvam.

De har entreprenører ute og jobber, men det er store områder de dekker, sier Hodnekvam.

– Det er krevende arbeid når det er så mange svingninger i føre og værforhold. Det er utfordrende arbeid.

I Stryn er fv. 5723 stengt grunnet fare for snøskred. Det samme er fv. 5724. Det vil tas en ny vurdering på begge veier klokka 10.

Det er varslet om kraftig snøfokk, kuling og betydelig snøskredfare flere steder i landet.

I Stad er fv. 5744 stengt, også grunnet fare for snøskred. Det samme gjelder fv. 5829 i Volda. Begge veier skal vurderes på nytt klokka 12.

Det har snødd tett flere steder i landet gjennom jula. Her fra E39 mellom Lavik og Vadheim julaften. Foto: Geir Bjarte Hjetland / NRK

– I Sogn og Fjordane har det kommet mye tung snø. Flere veier er dermed preventivt stengt, så tas det nye vurderinger utover morgentimene, sier Hodnekvam.

Han sier det er store forskjeller på veiene i området, og ber bilistene om å lese trafikkmeldinger før de skal på tur.

– På de store veiene er det saltet og fine forhold, men ute i distriktene er det fort litt annerledes. Oppfordringen blir å holde seg oppdatert, sier han.

Midt: Rolig tredje juledag

I Møre og Romsdal og Trøndelag går trafikken fint for seg onsdag morgen.

– Her er det stille og rolig, sier trafikkoperatør Kari Vigmostad til NRK.

– Det er noen snøbyger, men det går så langt fint i trafikken, sier hun.

Snødekt E6 retning Trondheim onsdag morgen. Foto: Satens vegvesen

Fjelloverganger

Fylkesvei 53 Tyin-Årdal i Vang i Innlandet er stengt grunnet snøskred. Det vil tas en ny vurdering av veien klokka 10.30 onsdag.

De store og mest trafikkerte fjellovergangene er åpne.

Vegvesenets tips for en trygg tur Ekspander/minimer faktaboks Vær og føre kan endre seg raskt, særlig på fjellet. Dette er vegvesenets tips for en trygg (lang)-tur, særlig over fjellet: Planlegg turen og følg med på værmeldingen for det området du skal kjøre i

Sørg for at bilen er riktig skodd – ha gode dekk

Ha full tank eller fullt batteri på bilen

Ta med ekstra klær, mat og drikke

Kjør etter forholdene

Samtidig oppfordrer Statens vegvesen om å ha fulladet batteri eller nok drivstoff på tanken, om man skal over fjellet.

– Ta med varme klær og vintersko, og så er det lurt å ha med mat og varmt drikke. Det kan hende du må vente i kolonnekø. Ha gjerne med lykt, slepetau og snøspade også som er lett tilgjengelig, sa Tommy Steinnes i en pressemelding tirsdag kveld.