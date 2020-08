Statens vegvesen la Ida Michelle og over 80 andre sine fødselsnummer på nett: – Skremmande

– Eg har høyrt skrekkhistorier om folk som har blitt utsett for identitetstjuveri. Det er skremmande å tenke på at fødselsnummeret mitt er kome på avvege, seier Ida Michelle Jensen.

Ho er ein av fleire personar som er råka av Statens vegvesen si feilpublisering av over 80 fødselsnummer på innsynsportalen Einnsyn. NRK har og funne fødselsnummer publisert av andre statlege organ der. Til saman over 100 fødselsnummer.

Jensen forventar no at Statens vegvesen ryddar opp i saka og står til ansvar om fødselsnummeret hennar blir misbrukt.

– Statens vegvesen bør så til ansvar for dette og sikre oss som er blitt utsett for dette, seier Jensen.

BER VEGVESENET STÅ TIL ANSVAR: Ida Michelle Jensen, er ein av over 100 personar som fekk fødselsnummera sine lagt ut på einnsyn. Statens vegvesen står for over 80 av feilpubliseringane.

La ut namn på personar som var politimelde

NRK sende torsdag over ei detaljert liste til Statens vegvesen over kor vi fann fødselsnummera. Dei fjerna desse kort tid etter at NRK tok kontakt.

Fleire av fødselsnummera har lege ute i fleire år. Som oftast saman med namnet til den det gjeld, og ein kort tekst om saka. For eksempel fornying av førarkort og konkursbu. Vi fann og fleire meir alvorlege saker. Mellom anna opplysningar om ein mann som ikkje stoppa for ein politikontroll. Og ein mann som vart politimeldt etter å ha trimma ein moped.

Enkelte personnummer er feilpublisert fleire gonger. Nokre har seinare blitt fjerna. Men dei fleste låg ute fram til NRK varsla om saka.

EKSEMPEL PÅ KVA SOM LÅG UTE: NRK har sladda fødselsnummer og anna informasjon som kan identifisere personar som er råka av saka.

Statens vegvesen beklagar

– Dette beklagar vi veldig sterkt. Dette skal ikkje skje hos oss. Årsaka er menneskelege feil, seier Jacob Sonne.

Han er avdelingsdirektør for informasjonsforvalting i Statens vegvesen.

– Vi har veldig gode og grundige rutinar av våre journalar før dei vert lagt ut. Vi bruker mykje ressursar på det. Og tar det alvorleg, seier Sonne.

Samstundes peiker han på at Statens vegvesen behandlar store mengder dokumentar, og at dette kan vere ein medverkande årsak til at talet på fødselsnummer er så høgt.

– Journalane våre er veldig store. På Einnsyn har vi informasjon om 7, 5 million dokument. Sånn sett er det ein liten andel av det totale volumet, seier han.

Statens vegvesen vil kontakte alle personane som er råka via brev, og informere dei om kva som har lege ute, fortel Sonne. Dei sender og ei avviksmelding til Datatilsynet.

– Heile postjournalen til Statens vegvesen er no stengt for søk. Vi fjernar informasjonen som ikkje skal vere der og tar og nokon stikkprøver før vi får databasen opp igjen, seier Sonne.

BEKLAGAR: Avdelingsdirektør for informasjonsforvalting i Statens vegvesen, Jacob Sonne.

Kan bli brukte til identitetstjuveri og svindel

Eit norsk fødselsnummer er et unikt identitetsnummer som følgjer deg heile livet. Det består av 11 tal, der dei seks første tala viser fødselsdato. Fødselsnummer vert brukt til sikker identifisering, for eksempel ved banktenester.

Kjem fødselsnummeret i feil hender kan det bli brukt til å stele identiteten til personen.

Nyleg fortalde Nav for eksempel at 600 fødselsnummer vart misbrukte for å svindle til seg korona-støtte i millionklassen.

– ALLTID RISIKO FOR MISBRUK: Janne Stange Dahl i Datatilsynet fortel at det alltid er fare for misbruk av personopplysningar på avvege.

Fødselsnummer er den personopplysninga flest nordmenn reknar som viktig å beskytte, viser ein ny undersøking frå Datatilsynet.

– Det er alltid ein risiko for at personopplysningar som kjem på avvege kan bli misbrukte, seier Janne Stange Dahl, kommunikasjonssjef i Datatilsynet.

– Personnummera kan bli samla inn. Og dersom nokon med vonde hensikter får tak i dei, kan ein bli utsett for ID-tjuvar i og andre formar for svindelforsøk, utdjupar Dahl.

Datatilsynet ventar no på avviksmeldinga, før dei uttaler seg i detalj om denne saka, fortel ho.

– Når vi får avviksmeldinga vil vi vurdere kva tiltak som er sette inn, då dette vart oppdaga og ikkje minst korleis dei informerte dei som er råka, seier Dahl.

EKSEMPEL PÅ KVA SOM LÅG UTE: NRK har sladda fødselsnummer og anna informasjon som kan identifisere personar som er råka av saka.

– Fødselsnummer er lett å finne

Einnsyn er ei felles publiseringsteneste for statlege verksemder. Nettsida har ei søkbar oversikt med inn- og utgåande post, frå dei fleste departement, direktoratet og tilsyn i Noreg. Det var Hallvard Nygård som tipsa NRK om saka.

Både i 2018 og i 2019 varsla han Digitaliseringsdirektoratet (Digdir), som driv einnsyn.no, om feilpublisering av fødselsnummer. Desse vart då fjerna. Men sidan har det kome fleire nye til.

Nygård driv til dagleg tenesta norskepostlister.no. Det er ein database som skal gjere det enklare å søke innsyn i kva offentlege verksemder driv med.

I år såg han igjen at det stadig vart publisert fleire fødselsnummer på einnsyn.no. Han valte då å kontakte NRK om saka.

– Kor vanskeleg er det å utarbeide teknologi for å hindre menneskelege feil i publisering av fødselsnummer?

– Fødselsnummer har eit fast format og er veldig lett å finne, seier Nygård.

VARSLAR: Hallvard Nygård driv norskepostlister.no på fritida. Han har avdekka fleire store avvik innan datasikkerheit i både privat og offentleg sektor de siste åra.

Nygård meiner Digdir må ta ansvar, sjølv om det er Statens vegvesen og dei andre statlege organa som har gjort feil.

– Dei må bli halde ansvarleg og ikkje peike vidare på myndigheitene, som må bruke tenesta, seier han.

DETTE LÅG UTE: NRK har sladda fødselsnummer og anna informasjon som kan identifisere personar som er råka av saka.

Meiner dei ikkje har ansvaret

– Det er dei offentlege verksemdene sjølve som har ansvar for innhaldet dei publiserer. Det er dei som må vurdere kva informasjon som er sensitiv og skjerma for offentlegheita, seier Are Kvistad.

Kvistad er kommunikasjonsrådgjevar i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir). Dei er databehandlar og publiserer postlistene på Einnsyn etter avtale med verksemdene.

Han seier at både dei og verksemdene som publiserer postjournal gjennom dei jobbar med utvikling av tekniske løysningar som kan hindre publisering av fødselsnummer.

– Men dette vil ikkje ta frå verksemdene ansvaret for kva dei publiserer, seier Kvistad.

MEINER DEI IKKJE HAR ANSVARET: Are Kvistad, kommunikasjonsrådgjevar i Digitaliseringsdirektoratet.

Les og: Norske offiserar og soldatar avslørt av mobilen

– Dette skal ikkje skje

Ida Michelle Jensen meiner det ikkje er akseptabelt at offentlege verksemder publiserer fødselsnummera til personar som er i kontakt med dei. Ho fryktar no at nokon allereie kan ha misbrukt hennar.

– Dette er ikkje noko som skal skje. Eg føler det er veldig ugreitt. Ein stoler på at dei som har den typen informasjon ikkje gjer slikt, seier ho.