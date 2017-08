Det viser beregninger gjort av Transportøkonomisk institutt (TØI).



– Det koster staten 1,8 milliarder i året at elbiler fritas for momsavgift og engangsavgift, sier forsker Lasse Fridstrøm i TØI.



Beregninger gjort av TØI viser at staten i 2014 gikk glipp av cirka 1,8 milliarder kroner i redusert engangsavgift og moms, som elbiler er fritatt for. Beregningene ble gjort ved å sammenlikne med en tenkt situasjon, hvor elbiler har samme avgiftsregler som ladbare hybrider.



– I tillegg taper det offentlige noen hundre millioner kroner på at elbilene har lavere årsavgift og fergetakster og mange steder er fritatt fra bompenger og parkeringsavgifter, sier Fridstrøm.



Likevel - dette er ikke tapte penger, mener forskeren:



– Dette er ikke tapte penger, de omfordeles bare fra offentlige til private kasser. Statens inntekter er skattyternes utgifter. Skatt er bare en flytting av penger fra private foretak og hushold til statskassen, sier Fridstrøm.

Elbilpasseringer øker

Tall fra Fjellinjen viser at elbilpasseringer i bomringer i Oslo og Bærum kommune har økt kraftig siden 2012. I 2012 ble det registrert 814 047 elbilpasseringer. I 2016 var det totalt 8 696 478 elbilpasseringer i de to kommunene. Hitill i år har elbilpasseringer utgjort ti prosent av de totale passeringene i Oslo og Bærum.

Det er hver enkelt kommune som bestemmer om elbiler skal betale bompenger, og det finnes ingen sikre tall på hvor mye staten taper i inntekter på at elbiler fritas for bompengeavgift.



– Det er vanskelig å regne ut slike tall, og regnestykkene blir bare hypotetiske. Man kan for eksempel ikke ta høyde for om personer da hadde byttet ut elbilen med kollektiv transport eller andre kjøretøy, sier komminkasjonssjef i Fjellinjen Hilde Foss Christensen.

I juni var mer enn hver fjerde nye personbil som kom på veien en elbil. Så langt i år er det solgt 17 385 nye elbiler i Norge, viser tall fra Elbilforeningen. De mest solgte elbilene i år er

Les også: I disse kommunene kan du parkere elbilen gratis

– Ingen overraskelse

– At staten taper inntekter på å frita elbiler for avgifter og moms er ingen overraskelse. Det er imidlertid en del av et større bilde der vi bruker positiv stimuli til å få folk til å velge moderne, trygge og miljøvennlige biler, sier finanspolitisk talsmann Hans Andreas Limi i Fremskrittspartiet (Frp).

Han sier at å få ned utslippene er spesielt viktig, samtidig som å få en nyere og tryggere bilpark.

– Å premiere forbrukerne er en linje i avgiftspolitikken vi vil fortsette med.

Per Espen Stoknes i Miljøpartiet De Grønne vil ikke kalle det «tapte» statspenger.

– Dette er tvertimot en investering i fremtidens løsninger. Skal vi elektrifisere bilflåten må vi stimulere til at folk velger en elbil fremfor en fossilbil. Dette er vel anvendte penger som også gir positive helseeffekter, særlig i byer med dårlig luft, og bringer ned helsekostnadene og sykefravær for folk med luftveislidelser og allergier, sier Per Espen Stoknes, stortingskandidat Oslo MDG .