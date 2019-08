Staten har bare fått inn 154.000 i frivillig skatt

Siden ordningen ble innført i 2017, har rundt ti personer tatt den i bruk. Til sammen har regjeringen fått inn 154.043 kroner i ekstra skattepenger, ifølge tall fra Skatteetaten.

Nylig fortalte forfatter og SV-politiker Hans Olav Lalum at han kommer til å betale 100.000 i ekstra skatt.

Forfatter og SV-politiker Hans Olav Lahlum ble sjokkert da han fikk igjen 360.365 kroner på skatten. Han synes det var altfor mye og betalte 100.000 i frivillig tilleggsskatt. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Jeg har veldig høy inntekt og beholder mye av inntekten min. Jeg ser når jeg sammenlikner med venner som har mye lavere inntekt enn meg, at jeg kommer veldig godt ut av det. Derfor synes jeg det bør være en forpliktelse for oss som tjener godt, å bidra mer til fellesskapet, sa Lahlum til NRK som samtidig roser regjeringen for å etablere ordningen.

Finanspolitisk talsmann i Frp, Sivert Bjørnstad, sier til NRK at han er fornøyd med den ekstra skatteinnbetalingen til Lahlum.

– Ordningen ble blant annet laget for at politikere som ønsker å skattlegge vanlige folk og norske bedrifter hardere, selv kan gå frem som et eksempel og frivillig betale inn mer skatt for å lette på samvittigheten, sier han.

Bjørnstad sier at de ikke har noen planer om å legge ned ordningen, og håper flere vil benytte seg av den.

– Forhåpentligvis får Lahlums handling flere sosialister til å betale inn mer frivillig skatt, sier Frps talsmann.

Kaller sin egen regjering for «barnslig»

Høyrepolitiker og stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde mener Lahlum bidrar til skatteskam og gjør seg til pidestallssosialist når han frivillig betaler 100.000 mer i skatt enn han må.

Hun kritiserer også sin egen regjering for ordningen.

– Jeg synes det er barnslig av regjeringen. Poenget må være et rettferdig og fordelende skattesystem som dekker offentlige oppgaver, ikke at det er enkeltpersoner som etter innfallsmetoden skal finansiere våre velferdsgoder, sa hun under Dagsnytt 18 onsdag.

Finanspolitisk talsperson Rigmor Aasrud (Ap) stiller seg også kritisk til ordningen.

– For Ap er det viktig at vi har et rettferdig og omfordelende skattesystem slik at vi finansiere velferden. Da vil et slik påfunn være unødvendig, sier hun.

Håper på mer frivillig skatt til fellesskapet

Bjørnstad mener Lundes kritikk av ordningen får stå for hennes regning, og avviser at den er barnslig.

Fremskrittspartiets finanspolitisk talsmann, som i 2017 sto oppført med en formue på snaut 58 millioner kroner, sier at han gjerne skulle sett at flere «av dem som mener de betaler for lite skatt» hadde benyttet seg av muligheten til å betale mer til fellesskapet.

– Jeg skulle gjerne sett at flere sosialister hadde brukt ordningen, og vil oppfordre disse til å betale inn mer til fellesskapet – slik de selv mener at alle andre skal gjøre, sier han til NRK.