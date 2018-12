Leila Bayat flyktet fra Iran i 2009. Grunnen var at hun sa at hun hadde blitt dømt til 80 piskeslag for å ha drukket alkohol. Hun ble utvist fra Norge den 8. mars 2017, og fortalte i fjor høst at hun hadde blitt pisket av myndighetene da hun kom tilbake til Iran.

Hun har klagd inn Utlendingsnemnda (UNE) til Oslo tingrett og krevd erstatning for at hun skal ha blitt pisket. I tillegg krevde hun beskyttelse mot forfølgelse i Norge.

Det fikk hun ikke.

Oslo tingrett har i dag konkludert. De frifinner staten og UNE på alle punkter. Det betyr at Bayat ikke får erstatning, ikke får asyl i Norge, og må betale saksomkostninger på 241.000 kroner.

Bayat kommer til å anke dommen.

Får bli i landet

Spørsmålet om Bayat fikk bli i Norge eller ikke, var aldri et tema i denne rettssaken.

Hun hadde allerede fått omgjort utvisningsvedtaket, etter at hun ble innvilget familiegjenforening med sønnen sin.

Det hun krevde var asyl, altså beskyttelse mot forfølgelse. Det fikk hun ikke.

UNE er fornøyd

– Det helt åpenbare er at vi er fornøyd med at staten og UNE er frikjent på alle punkter, sier direktør Ingunn-Sofie Aursnes i UNE etter at dommen kom mandag.

Aursnes mener at Bayats troverdighet er sterkt svekket.

UNE-direktør Ingunn-Sofie Aursnes. Foto: NRK

– I likhet med UNE kommer retten til at hennes troverdighet er sterkt svekket, og at hennes asylhistorie heller ikke fremstår som sannsynlig.

Verken UNE eller retten har tatt stilling om hun har blitt pisket eller ikke. Men både UNE og retten mener at dersom hun var blitt pisket, så var det ikke på grunn av omstendighetene hun har fortalt om i sin forklaring.

Anker dommen

Bayats forsvarer sier at de er svært overrasket over dommen fra tingretten.

– Vi har mottatt dommen og er overrasket over utfallet. Det ligger i sakens natur at vi er sterkt uenig i dommerens avgjørelse. Hun synes dommen er urettferdig, og har bestemt seg for å anke, sier Erlend Liaklev Andersen, som forsvarte Bayat.

Andersen sier at alt de har presentert i retten er sant.

– Dommen mener troverdigheten hennes er «sterkt svekket»?

– Den beskrivelsen er vi sterk uenige i. Vi mener hun har gitt en fullstendig og detaljert forklaring om sin egen historie, en historie vi mener er støttet av de øvrige beviser i saken, sier forsvareren.

Han understreker at Bayat fremdeles mener at alt hun har forklart i retten er sant.

Andersen mener at dersom denne dommen får stå, hvor retten mener Bayat har løyet, kan det komme til å ha konsekvenser dersom det kommer et nytt utvisningsvedtak.