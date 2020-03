Starter internasjonal koronastudie i Oslo

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Studien gjøres i regi av Verdens helseorganisasjon (WHO). Behandlingen av den aller første pasienten starter på Oslo universitetssykehus i morgen, opplyste helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) på regjeringens daglige pressekonferanse.

Studien skal gjennomføres på 22 sykehus over hele landet. Alle pasienter over 18 år inviteres til å delta i studien.

Direktør John-Arne Røttingen i Forskningsrådet sier tre legemidler skal testes. Både malaria- og ebolamedisin er involvert.

– Denne studien vil være rammeverket for å kunne teste nye legemidler som kommer fra verdens forskningslaboratorier. Da vil vi kunne måle behandlingene mot disse resultatene. Det som pågår nå er en enorm forskningsdugnad verden over, sier han.

Flere regelendringer i helsetjenesten

Bent Høie forteller også at det gjøres flere regelendringer i dag, som skal vare i en måned fremover:

Sykehusenes plikt til å sette en frist for når pasientene senere skal få nødvendig helsehjelp, vil ikke gjelde. Pasienter vil imidlertid fortsatt ha rett til nødvendig helsehjelp innen forsvarlig tid.

Sykehusenes plikt til å vurdere pasienten utvides fra 10 til 30 dager. Ved mistanke om alvorlig eller livstruende sykdom vil pasienten ha rett til raskere vurdering.

Pasienter skal informeres om tidspunktet helsehjelpen kan forventes når det er mulig.

Retten til fritt behandlingsvalg gjelder fortsatt innen psykisk helsevern, rusbehandling og intensiv rehabilitering av barn, men vil fra nå av slutte å gjelde på andre områder.

Retten til å få utarbeidet individuell plan gjelder ikke.

Retten til å få oppnevnt kontaktlege gjelder ikke.

– Presset på helsetjenesten vil bli stort fremover. For å hjelpe de som trenger det mest må vi gjøre noen endringer i regelverket som omfatter pasientene som kan vente på planlagt behandling, sier Høie.

– Målet er å slå ned spredningen av viruset og begrense smitte, presset på helsetjenesten, antall alvorlig syke og antall døde. Men målet vårt er også å vinne tid til å utvikle vaksine og forbedre behandlingen, sier han.

Assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad, opplyser at 1700 godkjente helsepersonell, som til vanlig ikke jobber i helsetjenesten, har meldt seg til å kunne bistå under koronaepidemien.

Gir 5 millioner til NSM

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland opplyser at regjeringen bevilger 5 millioner kroner til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) for å styrke varslingssystemet for digital infrastruktur.

Mæland ber alle med hjemmekontor passe ekstra godt på IKT-sikkerheten.

– Så må vi passe ekstra godt på barna våre. Der man før i tiden advarte barn mot å ta imot godteri fra fremmede, kan en overgriper i dag utgi seg for å være en jevnaldrende. Det er selvsagt veldig viktig at politiet prioriterer dette arbeidet høyt. Det er også viktig at vi foreldre følger med og snakker om barna om hvordan de bruker internett, sier Mæland.

Nye tall fra FHI

