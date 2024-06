Bufdir har vedtatt å stanse adopsjoner fra Peru, Sør-Afrika, Tsjekkia og Ungarn.

Det betyr at alle familier som holder på å adoptere barn fra disse landene må avslutte adopsjonsprosessen.

Årsaken er at direktoratet mener at det ikke er godt nok bevist at adopsjonene fra de aktuelle landene skjer på en forsvarlig måte i tråd med internasjonale prinsipper.

Det er Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) som i fjor ba Bufdir om å vurdere adopsjonstillatelsene på nytt.

Hvorfor trekkes tillatelsene tilbake? Ekspander/minimer faktaboks I vedtaket for Tsjekkia har Bufdir lagt vekt på at det særlig er barn av én bestemt minoritetsgruppe som adopteres ut av landet, og at myndighetene gir mulighet for anonymitet om biologisk opphav.

For Peru skriver Bufdir at kostnadene er for høye og at det ikke er behov for adopsjoner fra Peru til Norge.

I vedtaket om Ungarn skriver Bufdir at grunnleggende prisnipper innen internasjonal adopsjon systematisk settes til side etter nasjonal lovgivning, og at det gir risiko for ulovlige adopsjoner.

For Sør-Afrika har Bufdir lagt vekt på at 'subsidiaritetsprinsippet' ikke synes overholdt, som betyr at internasjonal adopsjon skal komme i andre rekke etter nasjonal adopsjon. I tillegg mener Bufdir at myndighetene i Sør-Afrika ikke er åpne for dialog.

I vedtaket til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet gis det videre tillatelse for adopsjoner fra Colombia og Bulgaria.

Dette er de andre konsekvensene av vedtaket:

Søknader registrert i et av de fire landene må trekkes tilbake.

Nye tildelinger kan ikke aksepteres.

I saker der eventuelle tildelinger er mottatt før vedtak om tilbaketrekking, kan adopsjon ikke gjennomføres uten særskilt tillatelse fra Bufdir.

Kilde: Bufdir

Tillatelser til adopsjon Ekspander/minimer faktaboks Tre organisasjoner har i dag tillatelse fra norske myndigheter til å formidle adopsjon fra utlandet: Adopsjonsforum, Verdens Barn og Inor Adopt.

Bufdir gir en tillatelse per land. Tillatelsen varer i 2-3 år, og kan fornyes.

Etter dagens vedtak har adopsjonsforeningene kun løyve til å formidle adopsjon fra to land: Colombia videreføres med nye vilkår, Bulgaria videreføres for sluttføring av en sak i prosess.

I tillegg har Verdens Barn en avgrenset tillatelse til å gjennomføre påbegynte adopsjoner fra Sør-Korea.

I 2023 trakk Bufdir tilbake tillatelsen til å adoptere fra Madagaskar på grunn av risiko for ulovlige adopsjoner.

Avgjørelsen er klaget på og skal avgjøres av Barne- og Familiedepartementet.

I 2023 avslo Bufdir å fornye tillatelsen til å adoptere fra Thailand, Taiwan og Filippinene.

Avslagene er påklaget og ligger nå til behandling.

Kritiske til tidspunktet

– Vi stiller oss både undrende og kritisk til hvordan de kommer med sine avgjørelser nå, sier Line Oseassen Onshus, daglig leder i Inor Adopt til NRK.

Hun får støtte fra daglig leder i Adopsjonsforum, Sidsel Elie Aas.

– Dette kommer samtidig som det skal fattes en politisk beslutning om at det skal bli midlertidig stans i adopsjoner eller ikke. Det undrer vi oss over, sier Sidsel Elie Aas.

NRK har vært i kontakt med Bufdir, som ikke ønsker å kommentere saken onsdag kveld.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe har satt i gang en gransking av alle adopsjoner. Foto: Håkon Benjaminsen

Det har lenge stormet rundt adopsjoner fra utlandet. Saker om kidnapping, falske dokumenter og regelrett menneskehandel er omtalt av VG og NRK.

I fjor satte statsråd Kjersti Toppe i gang en ekstern gransking av utenlandsadopsjoner i et historisk perspektiv.

Bufdir har anbefalt å stanse alle adopsjoner frem til rapporten er ferdig, men barneministeren vil ha utredningen før hun bestemmer seg.

Rapporten skal være klar i 2025.

Varsler klage

Med dagens vedtak forblir fremtiden til adopsjonsforeningene høyst usikker.

– Vi mistenker at Bufdir har en overordnet tanke om at de skal stanse alle internasjonale adopsjoner til Norge, sier Line Oseassen Onshus i Inor Adopt.

Hun varsler at de kommer til å påklage vedtaket på Ungarn og Tsjekkia, som de har prosesser med.

Adopsjonsforum har prosesser med Peru og kommer til å klage på vedtaket.

For de to organisasjonene til sammen rammes mellom 40 og 50 familier av at løyvene tilbakekalles, ifølge organisasjonenes egne overslag.

Det har så langt ikke lyktes NRK å komme i kontakt med Verdens barn.