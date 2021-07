Stang med nytt Støre-angrep: Sa i realiteten at vi er medskyldige i at terror finner sted

I sin tale på Utøya 22. juli ba Jonas Gahr Støre (Ap) høyresiden om å heve stemmen i debatten.

– Politikere på venstresiden må nå ut til de som følger oss, slik vi gjorde da radikale ekstremister brukte politisk motivert vold for noen tiår siden. Politikere på høyresiden må nå heve stemmen og trekke klarere grenser mot det høyreekstreme, ikke lukke øynene. Og religiøse ledere i trossamfunn må ta sitt lederansvar mot dem som lytter mer til dem. Det farlige er når vrangforestillinger normaliseres, sa Ap-lederen.

Stang tolket dette som et angrep på partiet Høyre.

– Støre sa i realiteten at jeg og andre Høyre-politikere, har et ansvar for de drap og lemlestelser terroristen begikk, skrev den tidligere Oslo-ordføreren i et slettet Facebook-innlegg.

Mener Støre skulle spart seg for utspillet

Kritikken har haglet mot høyremannen etter innlegget. Statsminister Erna Solberg og Høyre-politikerne Jan Tore Sanner og Heidi Nordby Lunde har sagt at de er uenige med Stang.

– Legger du til rette for et godt debattklima når du går så hardt ut mot Støre 22. juli?

– Når man snakker om så vanskelige ting som dette så blir alt man sier krevende. Jeg ble så lei meg, at jeg følte et behov for å si ifra. Du skal ikke prøve å legge skyld på andre. Det var dumt å ta det i en 22. juli-tale.

– Men legger han skyld på andre?

– Når du nevner at noe bør gjøre mer, så sier du at vi har gjort for lite. Det er kritikk. Grunnen til at vi skal si noe til ekstremistene er å redusere sjansen for terror. Når han da sier at vi har gjort for lite, så har han i realiteten sagt at vi er medskyldige i at terror finner sted, sier Høyre-politikeren.

Kommunikasjonssjef i Arbeiderpartiet Jarle Roheim Håkonsen opplyser til NRK at verken Jonas Gahr Støre eller andre fra Arbeiderpartiet vil svare på Stangs utspill.

MÅ HEVE STEMMEN: Politikere på høyresiden må nå heve stemmen og trekke klarere grenser mot det høyreekstreme, ikke lukke øynene, sa Jonas Gahr Støre i sin tale på Utøya 22-juli. Foto: Torstein Bøe / NTB

– Debatten anses som over fra vår side i og med at ingen i Høyres ledelse mener dette, skriver Håkonsen i en tekstmelding til NRK.

Mener Støre utnytter at det kalles for høyreekstremister

I talen sa Støre at politikere på høyresiden måtte trekke klarere grenser mot det høyreekstreme, han refererte ikke til partiet Høyre.

Men Stang hevder Ap-lederen forsøkte å kile inn en destruktiv forskjell mellom de norske partiene i deres holdning til ekstremister.

Han sier han reagerte på at Støre «på en litt finurlig måte prøvde å utnytte at vi kaller ekstremistene på den ene siden for høyreekstremister».

– Men Støre sier jo at alle partiene har et ansvar ...

– Det er jeg helt enig i, og han skulle stoppet der og ikke sagt mer enn det. Vi har et felles ansvar, og vi har jobbet masse med det, mener han.

Har ikke forstått poenget

Kulturminister Abid Raja reagerer kraftig på Stangs utspill.

– Det bør herske liten tvil om at høyreekstremisme mates ideologisk og retorisk av mennesker godt ut på høyresiden i det politisk landsskap i ethvert land, også i Norge. Det er ren fakta, skriver Raja på Facebook.

Han mener Fabian Stang ikke har forstått poenget til Støre.

– Det at Støre da sier at høyresiden har et særlig ansvar kan man ikke gjøre om til at «Støre beskylder oss for massedrap». Da har man virkelig ikke skjønt poenget til Støre, eller fått med seg det vesentlige i antiekstremismedebatten, skriver kulturministeren.

REAGERER: Kulturminister Abid Raja mener Stang ikke har skjønt poenget til Støre. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

Får støtte fra Listhaug

Mens kritikken har vært omfattende i mediene, forteller Stang at han har mottatt flere støttende meldinger. Til NRK sier Frp-leder Sylvi Listhaug at Stang sier det mange mener.

– Jeg tror Fabian Stang gir uttrykk for det mange mener. Men vi kommer ikke til å si noe mer i dag av respekt for at det er dagen etter en verdig minnemarkering av 10-årsdagen for 22. juli. Vi vil derfor ikke kommentere denne saken ytterligere nå, sier Frp-lederen.

Her er Facebook-innlegget Fabian Stang slettet 22. juli, men som han fortsatt står inne for: