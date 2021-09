Stadig flere yngre blir innlagt: – Det bekymrer oss

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi ser det er mest innleggelser på Østlandet og at det er veldig mange av de samme gruppene mennesker som har vært innlagt gjennom hele pandemien, men gjennomsnittsalderen er noe lavere, sier Nakstad til NRK og fortsetter:

– Den ligger rett i underkant av 40 år. Det bekymrer oss, for det er mange som er uvaksinert i disse gruppene, og vi ser at mange av pasientene er uvaksinerte.

Snittalderen synker

Smitten sprer seg nå primært i yngre alderssegmenter. Smitten økte med 174 prosent i aldersgruppen 13–19 år forrige uke, viser ukerapporten til FHI.

I samme periode økte den med 95 prosent i aldersgruppen 20–39 år.

Det vises ved at snittalderen på dem som legges inn på sykehus med covid-19 stadig går nedover.

Blant de 173 koronapasientene som er lagt inn på norske sykehus de siste fire ukene, er 27,2 prosent i aldersgruppen 30–44 år.

Deretter følger aldersgruppene 45–54 år (18,5 prosent), 18–29 år (14,2 prosent) og 55–64 år (12,1 prosent).

– De fleste uvaksinert

Blant pasientene som har data som kan kobles til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), var 109 av 167 uvaksinert, 24 var delvaksinert og 34 var fullvaksinert.

– De fleste innlagte er uvaksinert, så er det noen få som er fullvaksinert, men det er ofte eldre mennesker som har andre sykdomstilstander ved siden av. De som blir mest syke nå er de som ikke er vaksinert, sier Nakstad.

Smittetallet var siste døgn på det høyeste nivået hittil i pandemien, med 1796 tilfeller.

Onsdag var 83 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er en nedgang på seks pasienter fra dagen før.

Line Vold i FHI sier det blir viktig å følge med på hvor mange som blir alvorlig syke fremover. Foto: Heiko Junge / NTB

Estimerer kraftig økning i innleggelser

Nakstad sier at smitteøkningen vi ser nå er reell og ikke bare et resultat av at langt flere tester seg.

– Det er dessverre sånn at smitten ikke bare øker fordi flere tester seg. Vi ser at andelen positive prøver stiger veldig. Det tyder på at vi har veldig mange flere som fanges opp gjennom testing, men vi har også sannsynligvis økende mørketall i Norge. Det tyder på at vi har en reell smitteøkning nå, omtrent en dobling fra uke til uke, sier han.

FHI har i sin ukerapport utarbeidet en modell som beregner sannsynligheten for å bli innlagt i kommende uker basert på trend i smittetall siste tre ukene. Der estimerer de mellom 30 og 65 nye innleggelser på sykehus per dag om tre uker.

– Nå gjenstår det å se om utviklingen blir slik beregningene i modellene viser, sier avdelingsdirektør i FHI, Line Vold, til NRK.

Hun understreker at antall innleggelser foreløpig er lavt, og sykehusene melder ikke inn om noen kapasitetsproblemer.

– Men det er klart at vi følger denne utviklingen tett, og det er viktig å følge med på utviklingen av sykdomsbyrde i enda større grad enn smittetallene, sier hun.