Stadig flere velger å sove ute – det er bra for helsa

Ekteparet Hilde Findal Jensberg og Øyvind Jensberg rydder bort stoler, potter og vinglass før de nok en helg skal sove ute på verandaen på Langhus i Ski kommune.

– Vi har lenge snakket om å sove ute, sier Hilde. Ektemannen skyter inn at det ikke har fristet helt å sove ute før, fordi været har vært for kaldt.

Forrige uke var første gangen ekteparet fant frem de oppblåsbare madrassene og sov på verandaen.

– Sånn som været er nå, er det fantastisk å sove ute. Bare det å gå ut på verandaen er en utrolig fin måte å få en naturopplevelse på, sier Øyvind Jensberg.

SOV GODT: Sent på kvelden er paret endelig klare for å legge seg ute i sommervarmen. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Tok stillongs over øynene

Første natten de skulle sove ute, sov de med puta mot sola, men det ble for varmt. Dagen etter ble det føttene mot sola, som var mye mer behagelig.

Første helgen de sov ute måtte Øyvind Jensberg våknet de tidlig av det kraftige sollyset.

– Det er et problem at det blir for lyst. Sist helg måtte jeg ta en stillongs over øyene. Det fungerte det, altså. Men nå har vi fått låne flotte sovemasker av datteren vår, sier han.

Å bli vekket av fuglene er noe ekteparet fra Ski setter pris på.

– Det er stille og rolig ellers, men det er fint å våkne opp til fuglelyder, sier de.

Både Øyvind og Hilde håper på å sove ute flere helger, og det kommer de til å gjøre hvis det fine været fortsetter.

SENGA UT: Putene bæres ut av soverommet og til verandaen hvor de skal sove. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

– Trend de siste årene

Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk friluftsliv, mener at det å sove ute har blitt en trend for nordmenn.

Tall som Norsk friluftsliv publiserte i fjor, viser at to av fem hadde planer om å sove ute i løpet av sommeren.

– For det første er det lettere å sove ute nå, fordi det er behagelig kjøligere. Men det har ikke bare med varmen å gjøre. Det er også en trend vi har sett siden helt siden 2015, sier Heimdal.

– Kan gi mer energi

BRA: Lasse Heimdal, generalsekretærer i Norsk Friluft synes det er supert at folk velger å sove ute om sommeren. Foto: Norsk Friluftsliv

– Det å være ute er godt for sinnet. Det kan være med på å dempe depresjon, og gir det gir positive signaler til hjernen, sier Heimdal.

Han mener helseeffekten er like gode for dem som ønsker å sove ute på verandaen.

– Det å kose seg og ha det godt ute er bra for helsa i seg selv. Det er ikke alltid nødvendig å anstrenge seg fysisk. Å sove ute er med på å gi energi i tillegg til D-vitamin, sier han.

Med tanke på den lange og mørke norske vinteren er lyset om sommeren spesielt viktig.

– Nordmenn har lange og mørke vintre. Å sove ute, enten det er i hagen, på verandaen eller i skogen, kan hjelpe mange som sliter med vinterdepresjon, legger Heimdal til.