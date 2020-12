Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fredag la Statistisk sentralbyrå frem sin rapport om konjunkturtendensene i norsk økonomi. Den er preget av mange positive vaksinenyheter den siste tiden.

Hovedkonkonklusjonen er at koronavaksinen ikke bare er positiv for folkehelsen, men også for økonomien som sådan.

– Vi legger til grunn at tilstrekkelig mange blir vaksinert, slik at smitteverntiltakene kan lettes fram mot sommeren neste år, sier SSB-forsker Thomas von Brasch.

– Da vil det være som en bryter slås på i norsk økonomi. Aktiviteten kommer til å ta seg opp. Da mener vi også at den første rentehevingen kommer før neste sommer, sier han.

– Renten vil være lav lenge

I rapporten heter det riktignok at det må bli «verre før det kan bli bedre», og at det sannsynligvis vil ta flere måneder før mange nok er vaksinert til at smittetiltakene kan lettes på.

SSB-forsker Thomas von Brasch. Foto: Vidar Ruud / NTB

SSB er likevel tydelige på at deres beregninger tilsier at Norges Bank vil begynne å heve styringsrenten gradvis allerede neste sommer. SSB-forskeren anslår styringsrenten vil ende opp på 1,0 prosent innen utgangen av 2023.

– Man må huske at renten var halvannen prosent i vår. Så kuttet Norges Bank renten med halvannet prosentpoeng i løpet av to måneder.

– Vi mener de vil øke renten med ett prosentpoeng i løpet av nesten tre år. Det betyr at renten kommer til være lav lenge, sier von Brasch.

Fortsatt vekst i boligmarkedet er en forutsetning for renteøkning, mener ekspertene. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

DNB: For optimistisk

Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets, er ikke like optimistisk som SSB når det gjelder utsiktene for norsk økonomi.

– Jeg tror ikke at vi allerede til sommeren kommer til å være tilbake til «business as usual» for bedrifter og forbrukere.

Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Hun påpeker at det er en del forventninger koronavaksinen må kunne innfri for at konsekvensene skal merkes på økonomien.

– Da må den være så effektiv som ting tyder på nå, og den må rulles ut i stort monn. Den må også gi masseimmunitet i befolkningen, noe vi ikke er sikre på ennå, sier Haugland.

Hun understreker at DNB også tror på renteøkning, men noe senere.

– Om alle de tingene (knyttet til vaksinen, journ.anm.) slår til, og i tillegg boligprisveksten fortsetter like friskt som den har gjort i det siste, da tror jeg at renten kan heves. Men da mot slutten av 2021, og ikke allerede til sommeren.

Haugland mener de fleste husholdninger vil tåle en renteøkning.

– Det er ikke lenge siden styringsrenten var på 1,5 prosent. En oppgang herfra bør de fleste tåle. Boliglånsforskriften skal ta hensyn til betalingsevnen til forbrukerne, så man skal tåle en oppgang på 5 prosent, sier hun.

Frykter oppgangen kommer for sent

Ifølge Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) var arbeidsledigheten 5,2 prosent målt som gjennomsnitt fra august til oktober. SSB anslår at permitterte gradvis vil komme tilbake i jobb.

– Ifølge våre anslag vil arbeidsledigheten falle i takt med at aktiviteten tiltar. Arbeidsledigheten vil komme ned til i underkant av 4 prosent i 2022. Det er et mer normalt nivå for norsk økonomi.

Frida Sofie Jansen har blitt permittert to ganger i løpet av koronapandemien. Foto: Kambiz Zakaria / NRK

17.000 jobber i utelivsbransjen i Oslo. Mange i bransjen frykter at den økonomiske oppgangen kommer for sent.

Frida Sofie Jansen jobber som bartender. Hun ble nylig permittert for andre gang i år, og ser ikke lyst på vintermånedene.

– Vi har ligget brukket ganske lenge. Nå har vi falt på isen og slått oss skikkelig, skikkelig ille. Det står et førstehjelpsskrin der, men det kan ikke åpnes før i april. Og innen april har vi kanskje blødd ut, sier Jansen.

– Det er fantastisk at det kommer en vaksine, og at vi kommer tilbake til en normal. Men jeg tror den normalen vil være mye fattigere når det gjelder sjelen til Oslo by.