SSB publiserte i dag morges de siste prognosene for norsk og internasjonal økonomi.

Koronaviruset og omfattende smitteverntiltak har ført til en bråbrems i norsk økonomi. Ifølge nasjonalregnskapet falt BNP Fastlands-Norge med 4,7 prosent fra mars til april, og var dermed 11,4 prosent lavere i april enn i februar.

– Norsk økonomi er i en dyp krise, men utsiktene har bedret seg de siste ukene. Siden våre forrige prognoser fra april har vi oppjustert veksten for 2020 med hele 1,4 prosentpoeng. Det betyr at BNP Fastlands-Norge ventes å falle med knappe 4 prosent i 2020, sier forsker Thomas von Brasch.

Slik rammes norsk økonomi av korona

Prognosene som SSB publiserte i dag viser et fall BNP på 3,9 prosent i 2020. Det er bedre enn hva man forventet da Statistisk Sentralbyrå la frem prognoser i april. Den gang forventet man et BNP-fall på 5,5 prosent i 2020.

– Selv om det ser ut til at oppgangen kommer tidligere, er situasjonen fremdeles alvorlig i norsk økonomi. Lavere internasjonal etterspørsel og lav oljepris vil prege den økonomiske utviklingen i flere år framover selv om smitten her hjemme holdes nede, sier von Brasch

Sykdomsfravær med påvist eller mistanke om korona 42 284 total 6 nye Graf fra 8. mars Arbeidsledighet Helt ledige i norge 181 469 total 17 118 færre Graf fra 3. mars Dagpenger ved permittering Innsendte søknader 392 258 total 125 nye Graf fra 9. mars Kilde: Nav

Forventer lave renter fremover

Norges Bank har de siste to månedene satt ned styringsrenta i tre omganger ned 1,5 prosent. I starten av mai satte sentralbanken ned styringsrenten ned til null for første gang.

– Renta ventes å være rekordlav lenge, men vi tror på en forsiktig renteoppgang fra 2022, sier Thomas von Brasch.

Ved utgangen av 2023 forventer SSB en styringsrente på 0,75 prosent.

Styringsrente i Norge 2010 2012 2014 2016 2018 2020 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 PROSENT

Samtidig skriver SSB at norsk økonomi er uvanlig sårbar overfor ytterligere forstyrrelser, og at man må anse nullrente som en nedre grense.

Lavere rente er et virkemiddel i krisetider, og SSB skriver at renta ikke vil avlaste situasjonen hvis de økonomiske utsiktene skulle forverre seg.

– I prognosene har vi lagt til grunn at smitten holdes nede med få aktive smitteverntiltak, men det er risiko for at smitten igjen kan tilta, både nasjonalt og internasjonalt. I så fall vil lavkonjunkturen kunne bli både dypere og adskillig mer langvarig enn det vi nå ser for oss, sier Thomas von Brasch.

Forventer boligprisvekst fra 2021

Ifølge SSB ligger det an til et moderat fall i boligprisene gjennom deler av 2020, som følge av lavere realinntekstvekst, lavere befolkningsvekst og stor usikkerhet rundt den økonomiske situasjonen.

SSB forventer derimot en forsiktig oppgang fra 2021.

– I 2022 og 2023 vil aktivitetsutviklingen i norsk økonomi normaliseres samtidig som renta fremdeles ventes å være på et lavt nivå. Dette bidrar til en vekst i boligprisene på rundt 3 prosent i disse årene, sier von Brasch.

Samtidig forventer SSB en fortsatt svak krone fremover. For første gang siden 1990-tallet har Norges Bank gått inn og kjøpt kroner. SSB skriver at en god del av svekkelsen siden er redusert, og peker også på økte oljepriser.

«I prognosene legger vi til grunn uendrete valutakurser gjennom hele prognoseperioden», skriver SSB.