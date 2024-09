Statistisk sentralbyrå (SSB) har nå endret sine prognoser og forventer ikke lenger rentekutt i 2024.

Ifølge deres nye rapport, som ble presentert fredag, vil det første rentekuttet sannsynligvis komme neste år.

– Det er gode nyheter for norsk økonomi og norske forbrukere som SSB kommer med i dag, sier Sjefsøknom i Sparebank 1, Kyrre Knudsen.

Anslår rentekutt i 2025

I juni-prognosen mente SSB at Norges Bank ville begynne å kutte renten i desember.

Men de siste ukene har disse prognosene blitt utfordret, og mars neste år blir nå sett på som et mer sannsynlig tidspunkt for rentekutt.

SSB har endret mening de siste tre månedene, og peker på den svake kronen som hovedårsaken.

– Norges Bank vil sannsynligvis prøve å unngå ytterligere svekkelse av kronen. Sentralbanken vil trolig vente med rentekuttene til andre sentralbanker har kuttet sine renter betydelig. Den siste tidens svekkelse av kronen gjør at styringsrenten først vil kuttes fra begynnelsen av neste år, sier forskningsleder Thomas von Brasch i SSB i en pressemelding.

Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1. Foto: Sparebank 1

Inflasjonen fortsetter å falle, men i et langsommere tempo enn tidligere, mye på grunn av kronekursen.

SSB mener dette betyr at inflasjonen fortsatt vil ligge over inflasjonsmålet på to prosent.

– Nå med noe svakere kronekurs, som vil løfte inflasjonen litt mer enn det som har vært i prognosene, så forventer SSB kuttet i mars neste år. Og det er på linje med å tro at Norges Bank nå må vente til over nyttår, sier Knudsen.

Kronekursen har svekka seg fem prosent siden forrige rentemøte. Ifølge Knudsen er det hovedgrunnen til at Norges Bank ikke vil signalisere raskere rettekutt.

Beste lønnsvekst på ti år

SSB forventer nå den høyeste reallønnsveksten på over ti år, med 1,9 prosent for i år, og rundt 1,5 prosent i de kommende årene.

– Etter noen år der inflasjonen har spist opp mye og nesten all lønnsveksten, vil man få den høyeste lønnsveksten på ti år i år, sier Knudsen.

SSB mener også at aktivitetsnivået i norsk økonomi endelig vil øke fra et unormalt lavt nivå. Arbeidsledigheten har også økt fra et lavt nivå og nærmer seg nå gjennomsnittet fra 2010-tallet.

– Nå peker pilene oppover på mange områder. Aktiviteten i norsk økonomi vil trolig øke som følge av økt reallønnsvekst, høy aktivitet i offentlig sektor, samt en oppgang i boliginvesteringer, sier von Brasch.

Norges Bank publiserte torsdag sin regionale nettverksrapport, som måler stemningen blant norske bedrifter. Rapporten viser utsikter til litt svakere vekst, men fortsatt økte investeringer og sysselsetting. Den påpeker også økte forskjeller mellom ulike næringer.

Tror boliginvesteringer øker

De gjentatte renteøkningene fra Norges Bank de siste årene har hatt en betydelig negativ effekt på boliginvesteringene. I fjerde kvartal i fjor var boliginvesteringene 21 prosent lavere enn året før.

SSB forventer at denne nedgangen snart vil snu til en oppgang.

– De nyeste tallene for salg av nye boliger og en tydelig økning i boligprisene indikerer at vi nå er ved et vendepunkt for boliginvesteringene, sier von Brasch.

De nye prognosene fra SSB spår at nedgangstidene i boligbransjen snart vil snu. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

I juni i år ble det solgt 30 prosent flere boliger enn i samme måned året før, ifølge Boligprodusentenes forening.

– Investeringene i bolig går fra kraftig i minus både i fjor og i år, til ganske godt i pluss neste år. Og særlig fra 2026 så ser vi et betydelig omslag i boliginvesteringer. Så vi nærmer oss nå etter hvert bunnen i bolignærgangen, sier Knudsen.

SSB forventer at prisene på brukte boliger vil øke med 2,5 til 3,8 prosent i 2024 og 2025, mens de forventer en samlet vekst på 8 prosent for 2026 og 2027.