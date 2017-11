SSB-direktør støtter Meyers forklaring

Christine Meyer Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Fagdirektør Torstein Bye i Statistisk sentralbyrå (SSB) forteller til VG at han var en av flere direktører som var til stede da telefonen fra departementet kom dagen før første «oppvaskmøte» med finansminister Siv Jensen mandag 30. oktober. Meyer har beskrevet samtalen med departementet den søndagskvelden som uoffisiell, men at det skal ha blitt sagt at det var best at hun ga forsker Erling Holmøy jobben i forskningsavdelingen tilbake. Dette er et av spørsmålene kontrollkomiteen på Stortinget skal undersøke.

– Vi var fire samlet hos Meyer da denne telefonsamtalen kom fra Finansdepartementet. Christine fortalte da oss andre hva samtalen gjaldt, og historien er akkurat som hun forteller, sier Bye til avisen.

Den søndagskvelden skal det ha vært flere samtaler med finansdepartementet, og Bye bekrefter overfor VG at Meyer konfererte med ham og forskningsdirektør Kjetil Telle i SSB mellom samtalene. Bye bekrefter også at han og Telle skal ha reagert kraftig på det de ble fortalt om samtalene.

Finansdepartementet har benektet at de skal ha forsøkt å instruere Meyer. Til VG beskriver Siv Jensen samtalen slik:

– Det er ikke riktig at departementet har bedt Meyer flytte Erling Holmøy tilbake til forskningsavdelingen. Formålet med samtalen var å forberede møtet mellom Meyer og finansministeren, inkludert å se om det var mulig å finne forslag som kunne bidra til å løse den vanskelige situasjonen i avdelingen.