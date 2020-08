Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Selv om det er strålende vær i store deler av landet, er på mange måter sommeren over. Og samtidig som folk har gått tilbake i arbeid og skoleelver har børstet støvet av ranslene, har regjeringen skjerpet koronabudskapet.

Faren er ikke over.

Hvis nordmenn glemmer virustrusselen, er det en fare for at pandemien igjen sørger for et delvis lukket land. Derfor ber myndighetene om økt brukt av hjemmekontor, sykling i stedet for bussing og bruk av munnbind i deler av landet hvis du er steder hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand.

Grønne land er blitt gule eller røde. Grønt finnes ikke lenger i skalaen, for det er ikke smittefritt noen steder.

Ifølge tre av dem som har frontet arbeidet mot pandemien, kan vi egentlig bare glemme en normal høst – og i beste fall håpe på en nesten-normal sommer neste år. Spørsmålene der ute er mange, og her er noen av de vanligste, sendt inn av NRKs lesere.

Avdelingsdirektør i FHI Line Vold, helseminister Bent Høie og helsedirektør Bjørn Guldvog har skjerpet regler og råd. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix

Hva skjer med konfirmasjoner nå?

Det er fortsatt lov å ha arrangementer. Derfor kan nok konfirmasjonen din fortsatt bli gjennomført så lenge dere overholder smittevernet. Det er litt forskjell på om det er et privat arrangement og om det er et offentlig arrangement.

På et privat arrangement kan man ikke være mer enn 20 stykker samlet. På et offentlig arrangement kan man være opp mot 200 stykker. Forskjellen på et privat arrangement og et offentlig arrangement er at sistnevnte må være på et offentlig sted. For eksempel et lokale som er leid der det er en ansvarlig arrangør. Arrangøren kan enten være leietaker selv eller utleier. For mer detaljert informasjon om arrangementer, feiringer og selskap kan du sjekke informasjonssiden til Helsenorge.

Hvor mange kan bli smittet i Norge under pandemien?

Akkurat hvor mange som kommer til å bli smittet i Norge avhenger av hvor flinke vi er på å følge smittevernstiltak, og om vi klarer å forhindre videre spredning og nye bølger. I tidligere risikorapporter fra FHI snakket man om at opp mot 50-70 prosent kunne bli smittet hvis man ikke fikk kontroll på viruset. Vi klarte å få kontroll i første fase før sommeren. Nå ser vi at smittetallene er på vei opp igjen, og derfor er det viktig at vi følger de reglene og rådene helsemyndighetene kommer med så vi slipper å stenge ned landet, i tillegg til at smittetallene ikke blir for høye.

Koronaregnbuer med budskapet «alt blir bra» på en tursti i Stjørdal i Trøndelag. Foto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix

Blir det en annerledes skolestart?

Sånn som det er lagt opp til skolestart nå, vil det være et såkalt gult nivå på trafikklysmodellen. Trafikklysmodellen er en modell som skal vise hvilke smittevernstiltak som skal være i skolen. Om gult nivå skriver Utdanningsdirektoratet følgende:

På gult nivå kan hele avdelinger og skoleklasser regnes som en kohort. Det betyr at hele skoleklasser og avdelinger kan være samlet. Barnehagene og skolene må fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ansatte og elever. Ved gult nivå vil det i utgangspunktet ikke være behov for å gjøre avvik fra opplæringsloven.

Her forklarer Utdanningsdirektoratet om trafikklysmodellen.

Vil kjærester i utlandet få komme inn hvis det blir strengere?

Sånn som situasjonen er nå kan kjærester komme på besøk, men kommer man fra et «rødt» land må man i ti dagers karantene.

Hvis smittespredningen fortsetter og det iverksettes strengere tiltak så kan slike regler endres, men flere har uttalt at det sitter langt inne å skulle måtte stenge landet på samme måte som tidligere. Det er uansett viktig å holde seg oppdatert, og når det kommer til spørsmål og svar rundt innreise for familie, kjæreste og venner, har Utlendingsdirektoratet mye informasjon på dette.

Hvordan blir reglene for munnbind fremover?

Fredag denne uken holdt regjeringen en pressekonferanse for nye råd og anbefalinger om munnbind. Helseminister Bent Høie sa på pressekonferansen at i Oslo og Indre Østfold anbefaler man at reisende på kollektivtransport skal bruke munnbind.

Munnbind skal brukes når det er fullt, og det er umulig å holde én meters avstand. Dette rådet gjelder i 14 dager fra mandag av. Dette gjelder ikke barn på barnetrinnet, eller yngre. Barn under to år skal ikke bruke munnbind i det hele tatt.

Har man ikke muligheten til å kjøpe medisinske munnbind så kan man også bruke såkalte tøymunnbind. De har ikke den samme filtreringseffekten som et medisinsk munnbind, men det kan være til god hjelp der det er mange mennesker og vanskelig å holde avstand. Tøymunnbind kan vaskes og brukes flere ganger. På Helsedirektoratets sider finner du beskrivelse av hvordan du lager tøymunnbind.