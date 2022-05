Spørretimen i Stortinget avbrutt: Demonstranter limte seg fast

Klokken 11.19 startet spørretimen igjen etter over en times pause. De fire demonstrantene ble fjernet fra rekkverket i publikumsgalleriet på Stortinget ved hjelp av løsemidler.

Stortingsrepresentant Mona Fagerås for Sosialistisk Venstreparti talte da demonstrantene startet aksjonen med å snakke i munnen på henne.

«Ro i salen!»

På sendingen kan man høre at det blir sagt «ro i salen!». Stortingets spørretime er et møte som normalt holdes hver onsdag, der stortingsrepresentantene kan stille spørsmål til statsrådene.

POLITI PÅ GALLERI: Oslo-politiet forsøker å fjerne fastlimte demonstranter på galleriet i Stortinget. Foto: Heiko Junge / NTB

Aksjonistene er klimademonstranter fra Extinction Rebellion Ung.

– Jeg håper de får en klekkelig bot!, skriver Frp-leder og stortingsrepresentant Sylvi Listhaug på Facebook.

TORDNER: Sylvi Listhaug ved en spørretime tidligere i år. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Avbrutt av klimapøbler

Hun mener demonstrasjonene ikke har respekt for demokratiet.

– Igjen ser vi at klimapøbler mangler respekt for demokratiet og bruker arbeidstiden til å hyle og skrike i stortingssalen, i stedet for å gjøre ærlig arbeid. I stortingssalen sitter det representanter som har gått inn i politikken for å jobbe for det de brenner for. Om man ikke gidder å jobbe eller delta i politikken på lovlig vis, så bør man holde seg borte og slutte å plage andre, skriver Listhaug.

Stortingspresidenten: – Trist

Også stortingspresidenten mener hendelsen var uverdig.

– De ble bedt om å gå. Det er fullt mulig å ta opp det man har på hjertet, men det er viktig å gjøre det på en riktig måte, sier stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) til NRK.

Stortingspresident Masud Gharahkhani. Foto: Heiko Junge / NTB

– Hva skjedde?

– Nå er det noen som er på besøk, og det er bra at folk kommer for å høre på debattene. Men midt i en spørretime er det noen som reiser seg og har en egen agenda. Da må vi rett og slett avslutte møtet fordi det ikke er lov å gjøre det på den måten. Jeg synes det er litt trist, for det gjør jo at når vi har et åpent storting, og mange vil inn her, gjør at vi må ha sterkere sikkerhetsrutiner når folk skal inn i Stortinget, sier Gharahkhani.

Klokken 10.20 sa pressevakten i Stortinget at møtet var avbrutt.

– Spørretimen er avbrutt og det har vært en demonstrasjon på galleriet og noe utenfor som politiet håndterer, sa pressevakt Gunnar Syverud i Stortinget til NRK.

Klimademonstranter

Presidentskapet bekreftet raskt at det ville ta minst en halvtime å få løsnet demonstrantene.

Politiet i Oslo sa til NRK klokken 10.25 at de var på stedet. Det var også demonstranter utenfor Stortinget

– Vi har akkurat kommet og opprettet kontakt. Vi har fått litt ulike meldinger på antallet demonstranter, men det er mellom 12 og 20 personer, sier operasjonsleder Sven Christian Lie i Oslo politidistrikt i til NRK.

Talsperson for aksjonen bekrefter at demonstranter har brukt lim. Aktivistene er fra Extinction Rebellion Ung.

TALSPERSON: Vebjørn Bjelland Berg snakker for aksjonistgruppen. Foto: Mats Rønning

– Hensikten med aksjonen i dag er å si klart og tydelig ifra til politikerne at de tar fra de unge framtiden. At den politikken politikerne fører i dag rett og slett tar livet av unge mennesker. Det er noen unge folk som har tatt seg inn i stortingssalen på galleriet, for å reise seg opp og si klart og tydelig fra til politikerne at de nekter å finne seg i dette, sier talsperson for aksjonen, Vebjørn Bjelland Berg.

– Hvorfor var det nødvendig slik du ser det å avbryte Stortingets spørretime på denne måten?

– Situasjonen er nå så desperat. De unge blir ikke lyttet til, vitenskapen blir ikke lyttet til. Vi har nå et flertall og store deler av opposisjonen som vil lete etter mer olje og gass i en eskalerende klimakrise. Noe alle internasjonale utvalg viser er galskap. Situasjonen er nå så tilspisset at vi ikke har noe annet valg, sier Bjelland Berg.

STORTINGET: En demonstrant idet han blir tatt hånd om på galleriet i Stortinget onsdag formiddag. Foto: Heiko Junge / NTB

Aktivister fra Extinction Rebellion Ung

Demonstrantene har sendt ut en pressemelding der de uttaler seg.

– Aktivister fra Extinction Rebellion Ung (XRs ungdomsorganisasjon) avbryter spørretimen på Stortinget med appeller for å ytre redsel for klimakrisen og skuffelse over at politikerne svikter dem, og for å kreve at politikerne lytter, skriver organisasjonen i en pressemelding.

– Vi er unge og mange av oss kan ikke stemme. Dyr og planter kan ikke stemme. Milliarder av mennesker i det globale sør kan ikke stemme i Norge. Og dere dreper dem med deres handlinger, sier Susanne Rude Lone i sin appell.

DEMO: En demonstrant blir tatt hånd om på galleriet i Stortinget onsdag formiddag. Foto: Heiko Junge / NTB

Extinction Rebellion Ung skriver at aktivistene har forberedt seg på glattcelle og risikerer titusenvis av kroner i bøter og fengselsstraff.

Høyesterett økte nylig bøtene for to demonstranter fra Extinction Rebellion som ble bøtelagt etter en aksjon der de uten å varsle politiet var med på å stoppe trafikken i rundt 90 minutt på Ring 1 i Oslo en mandag morgen i 2020.