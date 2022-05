Spørretimen i Stortinget avbrutt: Demonstranter har limt seg fast

– Spørretimen er avbrutt og det har vært en demonstrasjon på galleriet og noe utenfor som politiet håndterer, sier pressevakt Gunnar Syverud i Stortinget til NRK.

Presidentskapet bekrefter til NRK at det vil ta minst en halvtime å få løsnet demonstrantene som har limt seg fast til rekkverket på galleriet.

Også leder for aksjonistgruppen Vebjørn Bjelland Berg bekrefter at demonstranter har brukt lim.

Vebjørn Bjelland Berg eleder aksjonistgruppen. Foto: Mats Rønning

Politiet i Oslo er på stedet, bekrefter de overfor NRK klokken 10.25.

– Vi har akkurat kommet og opprettet kontakt. Vi har fått litt ulike meldinger på antallet demonstranter, men det er mellom 12 og 20 personer, sier operasjonsleder Sven Christian Lie i Oslo politidistrikt i til NRK.

Stortingsrepresentant Mona Fagerås for Sosialistisk Venstreparti talte da demonstrantene startet aksjonen med å snakke i munnen på henne. «Ro i salen», brøt stortingspresidenten inn.

Stortingets spørretime er et møte som normalt holdes hver onsdag, der stortingsrepresentantene kan stille spørsmål til statsrådene.

Skal løsne med løsemiddel

En polititjenestemann på stedet sier de vil bruke løsningsmiddel for å få demonstrantene løs på galleriet.

Det er aktivister tilknyttet Extinction Rebellion som aksjonerer på innsiden av Stortinget i dag, bekrefter organisasjonen.

POLITI PÅ GALLERI: Oslo-politiet forsøker å fjerne demonstrantene på galleriet i Stortinget. Foto: Heiko Junge / NTB

– De ble bedt om å gå. Det er fullt mulig å ta opp det man har på hjertet, men det er viktig å gjøre det på en riktig måte, sier stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) til NRK.

Stortingspresident Masud Gharahkhani. Foto: Heiko Junge / NTB

– Hva skjedde?

– Nå er det noen som er på besøk, og det er bra at folk kommer for å høre på debattene. Men midt i en spørretime er det noen som reiser seg og har en egen agenda. Da må vi rett og slett avslutte møtet fordi det ikke er lov å gjøre det på den måten. Jeg synes det er litt trist, for det gjør jo at når vi har et åpent storting, og mange vil inn her, gjør at vi må ha sterkere sikkerhetsrutiner når folk skal inn i Stortinget, sier Gharahkhani.

STORTINGET: En demonstrant idet han blir tatt hånd om på galleriet i Stortinget onsdag formiddag. Foto: Heiko Junge / NTB

Aktivister fra Extinction Rebellion Ung

Demonstrantene har sendt ut en pressemelding der de uttaler seg.

– Aktivister fra Extinction Rebellion Ung (XRs ungdomsorganisasjon) avbryter spørretimen på Stortinget med appeller for å ytre redsel for klimakrisen og skuffelse over at politikerne svikter dem, og for å kreve at politikerne lytter, skriver organisasjonen i en pressemelding.

– Vi er unge og mange av oss kan ikke stemme. Dyr og planter kan ikke stemme. Milliarder av mennesker i det globale sør kan ikke stemme i Norge. Og dere dreper dem med deres handlinger, sier Susanne Rude Lone i sin appell.

DEMO: En demonstrant blir tatt hånd om på galleriet i Stortinget onsdag formiddag. Foto: Heiko Junge / NTB

Extinction Rebellion Ung skriver at aktivistene har forberedt seg på glattcelle og risikerer titusenvis av kroner i bøter og fengselsstraff.

Høyesterett økte nylig bøtene for to demonstranter fra Extinction Rebellion som ble bøtelagt etter en aksjon der de uten å varsle politiet var med på å stoppe trafikken i rundt 90 minutt på Ring 1 i Oslo en mandag morgen i 2020.