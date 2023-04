Splid i nord: Nordland ber Ap støtte Stenseng

– Nordland Arbeiderparti forholder oss til at valgkomiteen har avgitt en enstemmig innstilling, sier fylkesleder Mona Nilsen til NRK.

I innstillingen hun omtaler, får Kjersti Stenseng på nytt tillit som partisekretær i Ap.

– Bjørnar Skjæran stilte nestlederplassen til disposisjon for å bidra til å slippe til en ny generasjon, oppnå ro rundt valgene og fokusere på de politiske sakene. Dette er et utgangspunkt jeg mener skal være inn mot landsmøtet, sier Nilsen.

Mot slutten av arbeidet med valgkomiteens forslag ble Bjørnar Skjæran fra Nordland vraket som nestleder.

Det ryddet plass for både Tonje Brenna og Jan Christian Vestre som nestledere. Samtidig fikk altså Stenseng fornyet tillit i ledelsen.

Men en enstemmig innstilling til tross: Gjenvalg av Stenseng er ikke gitt.

Som NRK har omtalt, jobber krefter i partiet nå med å få tidligere Ap-nestleder og Tana-ordfører Helga Pedersen til å utfordre Stenseng om posisjonen som partisekretær i Ap.

Pedersen har ikke utelukket å ta opp kampen.

– Jeg vil vurdere spørsmålet på nytt dersom det oppstår en situasjon som krever det, sa hun til NRK i går.

Mona Nilsen sier at Nordland Ap nå er opptatt av at de politiske sakene skal stå i fokus før, under og etter landsmøtet.

– Nå bør alt handle om hvordan vi skal styre landet trygt gjennom krevende tider, holde folk i jobb, stoppe prisveksten og få strømprisene ned på et normalt nivå, sier hun.

Landsmøtet går av stabelen 4.-6. mai.

Valgkomiteens innstilling til nytt sentralstyre i Ap Ekspandér faktaboks Toppledelse: Leder: Jonas Gahr Støre (Oslo) Partisekretær: Kjersti Stenseng (Innlandet) Nestleder: Tonje Brenna (Akershus, ny) Nestleder: Jan Christian Vestre (Oslo, ny) Øvrige medlemmer: Cecilie Terese Myrseth (Troms), Marte Mjøs Persen (Vestland), Ingvild Kjerkol (Trøndelag), Terje Aasland (Vestfold og Telemark), Bjørnar Skjæran (Nordland), Ahmed Lindov (Agder, ny), Kari Nessa Nordtun (Rogaland, ny), Anette Trettebergstuen (leder av kvinnenettverket), Peggy Hessen Følsvik (LO), Mette Nord (Fagforbundet), Jørn Eggum (Fellesforbundet), Tore O. Sandvik (Trøndelag), Per Vidar Kjølmoen (Møre og Romsdal), Masud Gharahkhani (Buskerud, ny), Kristina Hansen (Finnmark ny), Sindre Martinsen-Evje (Østfold, ny), Raymond Johansen (Oslo).

Splittelse i nord

Men uttalelsen fra lederen i Nordland Ap bringer fylkeslaget på kollisjonskurs med Troms Ap.

I dag kunne nemlig Aftenposten fortelle at Troms Ap, før valgkomiteen la fram sitt forslag, snudde og gikk inn for å vrake Stenseng.

NRK har fått bekreftet opplysningene.

Og torsdag i forrige uke gikk Vadsø-ordfører Wenche Pedersen ut i NRK og slo fast at Finnmark Ap støttet Pedersen som ny partisekretær. Men fylkeslaget var representert i valgkomiteen, som altså enstemmig samlet seg om Stenseng.

RART: Vadsø-ordfører Wenche Pedersen sa sist uke at hun ønsker Helga Pedersen inn i Ap-ledelsen. Foto: Knut-Sverre Horn

Til gjengjeld har Finnmark Ap fått en sentralstyreplass til fylkesleder Kristina Nilsen. I tillegg er også de to andre nordligste fylkene representert, ved Skjæran fra Nordland og Cecilie Myrseth fra Troms.

– Det er helt opplagt at man har valgt å ha tre i sentralstyret i stedet for å gå for Helga Pedersen. Det synes jeg er rart, sa Pedersen til NRK da valgkomiteens forslag var klart.

– Tvunget gjennom

Innspurten i komiteens arbeid ble dramatisk, ifølge kilder med kunnskap om arbeidet.

TV 2 kunne i går melde at komiteen var delt på midten i spørsmålet om å gi Stenseng fornyet tillit for en ny periode. NRK får i dag bekreftet dette.

Én kilde med kunnskap om valgkomiteens arbeid, sier støtte til Stenseng ble tvunget gjennom, og at det nå er et opprør på gang i partiet.

FORSLAG: LO-leder Peggy Hessen Følsvik ledet valgkomiteen i Ap, som før helgen la fram sin innstilling til nytt sentralstyre og ny partiledelse. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Som NRK meldte i går, presser Ap-folk i Vestfold og Telemark, Rogaland, Østfold, Innlandet, Buskerud og Finnmark – og fra ulike deler av Ap-familien – nå på for å få Pedersen til å stille mot Stenseng.

Stenseng har stor støtte i Trøndelag og Akershus og i LO-systemet, som har stor innflytelse i Ap.

Men Pedersens støttespillere må også avveie hvor mye bråk de ønsker å lage på landsmøtet, ved å sette seg opp mot valgkomiteens forslag.

Hvis det skulle bli kampvotering på landsmøtet, kan det tas for gitt at den blir hemmelig og skriftlig. Dermed vil de 300 delegatene ikke være bundet av sine respektive fylkeslag i valget.