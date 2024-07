Spionsiktet står oppført med null i inntekt de siste syv årene

Den spionsiktede mannen er født i Norge og er vokst opp i Oslo.

Han har utenlandsk familie- og slektsbakgrunn, men ikke fra Kina. Gjennom flere år har mannen skrevet kronikker og gjesteartikler i ulike fora.

Han skal være utdannet i internasjonale studier i både Norge og utlandet, men NRK har ikke fått dette bekreftet med institusjonene som er oppført i hans biografier.

Han har vært aktiv i et lag i Oslo Arbeiderparti, og var i 2023 med partilaget på studietur til Tyskland.

Ingen inntekt

Samtidig har han vært oppført med null i inntekt de siste syv årene, viser skattelistene.

NRK kjenner ikke til om mannen har vært oppført med inntekt eller formue i 2024.

I årene 2014–2016 er han oppført med en inntekt mellom 18 og 72.000 kroner. I årene før dette hadde han verken inntekt eller formue.

NRK får bekreftet at mannens pengebruk er en del av etterforskingen.

Tidligere straffedømt

I en dom fra 2013, hvor mannen ble dømt til samfunnsstraff, heter det at han er student uten inntekt og formue.

I 2014 ble mannen imidlertid dømt til 38 dager i fengsel, fordi han ikke møtte opp til samfunnsstraffen. I denne avgjørelsen står det imidlertid at han tjente 25.000 kroner i måneden brutto.

NRK har vært i kontakt med mannens oppgitte arbeidsgiver i 2014, som undersøker om han faktisk har hatt et arbeidsforhold hos dem.

Tirsdag ble det kjent at mannen var pågrepet og siktet for å drive etterretning for Kina.

Mannen ble pågrepet på Gardermoen etter en reise til Kina, for forsøk på grov etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter.

– Han nekter for at han er agent for Kina og han er ikke skyldig i det han er anklaget for, sa mannens forsvarer, Marius Dietrichson til NRK før fengslingsmøtet mandag.

Kinas ambassade sier til NRK mandag kveld at de har merket seg saken.

– Nylig har det vært tilfeller der noen europeiske land har fabrikkert og hypet opp såkalte «kinesisk spionsaker» for å sverte og baktale Kina. Vi er sterkt imot slike handlinger.

– Noen tjenester i Norge har gjentatte ganger kommet med uansvarlige anklager uten å komme med konkrete fakta og har propagandert trusselen fra Kina, noe som har ødelagt det normale samarbeidsklimaet mellom Kina og Norge.