Spionsiktet skal ha bedt om lukket informasjon om «verdens farligste sted»

For to uker siden ble nordmannen i 30-årene pågrepet på Oslo lufthavn, på vei hjem fra en reise til Kina.

PST har siktet ham for forsøk på grov etterretningsvirksomhet til fordel for nettopp Kina.

Den siktede skal ha vært interessert i informasjon om taiwanske forhold, sier flere kilder til NRK.

Taiwansk militære i gatene i Kinmen i forbindelse med en stor kinesisk militærøvelse i områdene rundt i mai i år. Foto: I-HWA CHENG / AFP

En person som har utført arbeid for selskapet hans, og som er bosatt i Spania, sier til NRK at han tilsynelatende var ute etter hemmelig informasjon om Taiwan.

– Han ville ha noe som ikke var offentlig tilgjengelig. Det var inntrykket jeg fikk, hevder vedkommende overfor NRK.

Kina mener den selvstyrte øya Taiwan er kinesisk område, og holder jevnlig store militærøvelser i havområdene rundt.

– Det vil være av stor interesse for Beijing, sier Tom Røseth ved Forsvarets høgskole om informasjon om taiwanske forhold.

«Pushet» for eksklusivitet

Taiwan er blitt døpt av blant andre The Economist som «verdens farligste sted».

Eksperter frykter at det er i Taiwan en eventuell tredje verdenskrig vil kunne bryte ut. Kinesiske myndigheter mener altså at Taiwan tilhører dem, og har sagt at de vil kunne komme til å ta områdene med militærmakt.

Kinesisk militærskip rundt Taiwan i mai i år. Kina holdt da en stor militærøvelse. Foto: HANDOUT / AFP

Senest i mai holdt Kina en massiv militærøvelse rundt Taiwan. Kina sendte ut flere titalls jagerfly og øvde på rakettangrep.

Som NRK tidligere har omtalt, drev den spionsiktede et selskap i Norge som hadde til formål blant annet å drive analyse av internasjonale og geopolitiske forhold.

Det var for dette selskapet personen bosatt i Spania skrev to tekster.

Les også Spionsiktet prøvde flere ganger å få møte med Forsvarsdepartementet – ville ha pengestøtte

Personen kom over en jobbannonse fra den spionsiktede på et nettsted for halvannet år siden, som søkte frilansere til å skrive geopolitisk innhold.

De to pratet om å samarbeide, men fordi den Spania-bosatte opplevde at nordmannen ikke hadde noen spesifikk bestilling, ble det i første omgang ikke noe av skrivejobben, ifølge vedkommende.

Taiwan ligger utenfor sørkysten av Kina.

Det var først da de to møttes i Spania sensommeren i fjor, at den spionsiktede ba om tekster med ikke-offentlig informasjon om Taiwan, ifølge personen NRK har snakket med.

– Jeg var ærlig og sa at jeg ikke er noen ekspert. Han brydde seg ikke, og «pushet» for eksklusivitet. Jeg kan ikke spørre mine gamle kontakter om eksklusiv informasjon. Men han «pushet» på det.

NRK har snakket med en annen person som også hevder å ha blitt kontaktet av den spionsiktede med ønske om å få levert tekster om Taiwan. Det skal ha vært det samme hva temaet var, så lenge det handlet om Taiwan, sier denne kilden.

Les også Spionsiktede ville ha hjelp av UD: «Stor nytte for meg»

Hevdet UD skulle betale

Den Spania-bosatte avviser å ha skrevet hemmeligstemplet informasjon i tekstene, og sier de bare omhandlet «normal geopolitikk» om Kina og Taiwan.

– Jeg skrev tre tekster. Han betalte ikke for den siste, og jeg fikk mindre enn avtalt for de to andre. Det skulle være 500 dollar per tekst, men jeg endte opp med å få 600 til sammen, sier den Spania-bosatte.

Ifølge kilden forklarte den spionsiktede det med at tekstene ikke ble godkjent av oppdragsgiveren, som han skal ha hevdet var Utenriksdepartementet (UD) i Norge.

– Han sa han var sponset av Utenriksdepartementet, og at de bestemte. Han sa tekstene ikke ble godkjent av departementet, ifølge kilden.

Utenriksminister Espen Barth Eide var vara til styret i det samme Ap-lokallaget som den spionsiktede. Oslo Ap har opplyst at siktede og Barth Eide ikke har vært sammen på styremøter. Foto: Johanna Hauge

Flere andre kilder har fortalt NRK at den spionsiktede hevdet også overfor dem å få støtte fra UD i Norge. UD avviser å ha hatt noe samarbeid med den spionsiktede mannen.

– Vi har ikke funnet spor av verken foretaket eller personen i UDs og Norads systemer for tilskuddsforvaltning. Vi har heller ikke funnet personen eller foretaket i våre regnskaper eller leverandørregister, sier kommunikasjonsrådgiver Mariken Bruusgaard Harbitz til NRK.

Les også Spionsiktet satt i samme styre som utenriksministeren

NRK har tidligere omtalt at den spionsiktede ba om møter både med UD og Forsvarsdepartementet. Det ble ikke noe møter med noen av departementene.

Kilden i Spania sier kontakten med den siktede ble brutt da det ikke kom inn betaling for den siste teksten.

– Jeg ble forbannet og ville ikke prate med ham igjen.

Les også Tok regningen for kontakter på kinesisk restaurant i Oslo

Taiwan sentral for Kina

Tom Røseth er hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole. Han tror kinesiske myndigheter vil være svært interessert i informasjon om Taiwan.

– Det vil selvfølgelig være veldig interessant for kinesisk side. Kanskje får de bekreftet noe, eller informasjon de ikke har hatt før fra kilder eller aktører de ikke har hørt fra, sier Røseth til NRK.

Tom Røseth ved Forsvarets høgskole sier informasjon om Taiwan sannsynligvis vil være av stor interesse for kinesisk etterretning. Foto: Ingvild Vik

Han sier alle typer informasjon trolig er relevante for Kina. Han sier spørsmål som hvem motstandere og støttespillere av Kina i spørsmålet om Taiwaner er, hvilke sikkerhetspolitiske hensyn Kina bør ta og hvilke scenarioer Kina bør være forberedt på, er viktige for Kina å få svar på.

– Dette er en av de viktigste faktorene i kinesisk politikk, og derfor vil det være enormt viktig for etterretningstjenesten i Kina å levere på det, gi beslutningsstøtte og redusere usikkerheten rundt Taiwan, sier Røseth.

Skal ha brukt falsk identitet

Den Spania-bosatte oppdaget også at den spionsiktede ikke hadde brukt sitt ekte navn i jobbannonsen. Den siktede forklarte at det var av sikkerhetsårsaker, ifølge den Spania-bosatte.

NRK har snakket med andre som også sier de ble kontaktet av den spionsiktede under falsk identitet.

Les også PST: Spionsiktede har ikke villet la seg avhøre

NRK har lagt frem påstandene i denne saken for siktedes forsvarer Marius Dietrichson. Han ønsker ikke å kommentere opplysningene, men har tidligere sagt at hans klient nekter straffskyld.

– Jeg er avskåret fra å kommentere. Siktede sitter varetektsfengslet på restriksjoner, og har ikke anledning til å kommunisere ut, sier Dietrichson til NRK.

PST ønsker ikke å kommentere de konkrete opplysningene i denne saken. Seniorrådgiver Eirik Veum har tidligere bekreftet til NRK at den siktede ikke har villet la seg avhøre av PST.