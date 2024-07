Spionsiktet satt i samme styre som utenriksministeren

Den spionsiktede nordmannen satt sammen med utenriksminister Espen Barth Eide som vara i styret til et lokallag i Oslo Arbeiderparti.

Lokallaget selv oppgir på sine nettsider at de har hyppige møter med sentrale eksperter og politikere.

Oslo Ap opplyser til NRK at utenriksministeren og den spionsiktede mannen ikke har vært på styremøter sammen i det aktuelle lokallaget.

Utover det ønsker de ikke å kommentere saken.

Heller ikke utenriksdepartementet ønsker å si noe, og viser til PST.

Forsker mener Utenriksdepartementet er sentralt

Mandag ble mannen i 30-årene pågrepet på Gardermoen etter en reise til Kina.

Han er nå varetektsfengslet, siktet for forsøk på grov etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter.

Mannen avviser at han er agent for Kina.

SIKTET: Mannen i 30-årene ble tirsdag varetektsfengslet i fire uker. Han sier han er uskyldig. Foto: NRK

Forsker Anders Romarheim sier den spionsiktede mannen ikke trenger å ha tilgang til sensitiv informasjon for å være interessant for etterretning.

Han sier Kina ønsker å rekruttere bredt og langsiktig.

– Det er de utenlandske agentene som velger Ap, ikke Ap som velger dem. Hvis du står utenfor og vil plante disse frøene, som skal vokse seg inn i sensitive posisjoner, så er Ap ørnen, et godt egnet sted å plassere en agent.

– Det samme gjelder for Høyre og deres utenrikspolitiske toppfolk, som for eksempel Ine Eriksen Søreide, sier Romarheim, som er førsteamanuensis ved Forsvarets høgskole.

UTENRIKSMINISTER: Espen Barth Eide satt som vara i det samme styret som den spionsiktede, men de har ikke vært på styremøter sammen, opplyser Arbeiderpartiet. Foto: Johanna Hauge / NRK

Romarheim tror Kina synes det er interessant å ha kontakt med en person som er i samme lokallag utenriksminister Espen Barth Eide.

– Utenriksdepartementet er et av de mest ettertraktet etterretningsmålene. Norge er en nøkkelstat og premissleverandør i Arktis, dette har Kina interesse for, sier han.

– Sår mange frø

Romarheim sier på generelt grunnlag at unge folk med ambisjoner er ettertraktet for etterretningstjenesten i Kina.

– Kina i etterretningsverdenen er kjent for kvantitet, store volum. Det er mange de prøver å påvirke. Folk som får studere ved store universiteter, vil ofte få noen følere fra sikkerhetstjenestene, mener Romarheim, førsteamanuensis og leder for Senter for internasjonal sikkerhet ved Institutt for forsvarsstudier.

Hva stortingsrepresentanter mener om ulike utenrikspolitiske saker vil være interessant for utenlandsk etterretning.

– Kina har en voldsom appetitt på informasjon om omverdenen, akkurat som de vestlige landene har en voksende interesse for Kina, innleder han.

– Han er antageligvis interessant for dem fordi han går i utenrikspolitiske og sikkerhetspolitiske kretser og er ung og engasjert. Det er vanlig at etterretningen sår mange frø og håper at folk vokser seg inn i viktige stillinger med sensitiv informasjon på sikt.

Mange kontakter

Den siktede mannen i 30-årene er født i Norge og er vokst opp i Oslo. Han er tidligere dømt til samfunnsstraff i en mindre sak.

Han har utenlandsk familie- og slektsbakgrunn, men ikke fra Kina.

Mannen har vært aktiv i flere politiske miljøer, særlig fora knyttet til sikkerhetspolitikk. Kilder forteller til NRK at han har en evne til å få kontakter raskt.

Han var aktiv i et lokalt Arbeiderparti-lag. De dro blant annet på studietur til Berlin for å studere norsk-tysk forsvarssamarbeid.

Han har også tidligere skrevet leserinnlegg og gjesteartikler i ulike publikasjoner knyttet til slike tema.

Uten inntekt

Mannens pengebruk har vært et tema i etterforskningen, får NRK opplyst.

Han står uten inntekt siden 2016. Ifølge hans Linkedin-profil kom han tilbake til Norge i 2020 etter studier i Kina.

NRK kjenner ikke til om mannen har vært oppført med inntekt eller formue i 2024.

Forsvarer: Ingen agent for Kina

PST sier at etterforskningen så langt viser at mannen hadde opplysningene som var tiltenkt kinesisk etterretning.

De vil ikke gå nærmere inn på hva disse opplysningene dreier seg om.

– Han er uskyldig i det han er anklaget for. Han er ikke noe spion for Kina. Han arbeider ikke for fremmed etterretning, sier mannens forsvarer Marius Dietrichson til NRK.

– Hvordan forklarer han sin interesse for utenrikspolitikk og internasjonale forhold?

– Dette er en person som jobber med internasjonal politikk, og som også har en utdannelse innen det. Sånn sett har han en viss forståelse for at sikkerhetsmyndighetene er fremoverlente i dette spørsmålet, og at de er vare på fremmed etterretningsaktivitet i Norge. Men han har ingen forståelse for at han selv er anklaget for det nå, svarer han.

I fengslingskjennelsen står det at politiet må sikre innholdet på flere dataenheter.

– Det er en pågående etterforskning. Utover det vil jeg ikke si noe mer nå, sier seniorrådgiver Eirik Veum i PST til NRK torsdag.

Kinas ambassade avviser

Kinas ambassade skriver i et svar til NRK tirsdag kveld at de har merket seg saken. De avviser anklagene om spionasje.

– Nylig har det vært tilfeller der noen europeiske land har fabrikkert og hypet opp såkalte «kinesisk spionsaker» for å sverte og baktale Kina. Vi er sterkt imot slike handlinger.

– Noen tjenester i Norge har gjentatte ganger kommet med uansvarlige anklager uten å komme med konkrete fakta og har propagandert trusselen fra Kina, noe som har ødelagt det normale samarbeidsklimaet mellom Kina og Norge, skriver den kinesiske ambassaden til NRK.