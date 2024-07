Spionsiktet prøvde flere ganger å få møte med Forsvarsdepartementet – ville ha pengestøtte

Som NRK tidligere har fortalt, ba den spionsiktede nordmannen i 30-årene om hjelp fra Utenriksdepartementet i Norge for å få selskapet sitt på beina.

NRK har nå fått innsyn i e-poster han sendte til Forsvarsdepartementet sommeren og høsten 2023.

Der ber han flere ganger om et møte med departementet om utlysning av midler til forskning på sikkerhets- og forsvarspolitikk.

På kopi på e-postene stod Sophie Matlary, datter av den kjente statsviteren Janne Haaland Matlary.

«Vi sitter med solid kompetanse»

«Hei, jeg lurer på om det fortsatt er mulig å delta på informasjonsmøte om utlysning den 19. oktober.»

Det skriver den nå spionsiktede mannen til en ansatt i Forsvarsdepartementet (FD) i september i fjor. Da hadde han allerede i juli det året meldt interesse for et møte med departementet.

I 2023 endret departementet praksis, og sluttet med felles informasjonsmøter angående tilskuddsutlysninger. Siktede får til svar at det ikke vil bli noe slikt møte, og at departementet vil sende informasjon skriftlig til de interesserte.

Den nå siktede mannen svarer:

«Vårt selskap har aldri tidligere vært i samarbeid med eller søkt om tilskudd fra FD. Dette er derfor noe helt nytt for oss.

Vi er derimot sikre på at vi sitter med solid kompetanse, og en plattform med utmerkede eksperter internasjonalt, som stiller oss sterkt for å drive med forskning med støtte fra FD med fokus på utviklinger i internasjonale relasjoner som berører/vil berøre norske interesser.

I forbindelse med dette lurer vi på om det for denne gangen kan være mulig for oss å stille opp fysisk for en samtale om ordningen?

Alternativt lurer vi på om det er mulig med et online møte med samme tema?»

Forsvarsdepartementet holder til i samme bygg som Statsministerens kontor i Oslo sentrum. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Han får igjen beskjed om at departementet ikke vil legge opp til møter med enkeltaktører om utlysningen.

En akademiker NRK har vært i kontakt med, som skrev flere rapporter for siktedes selskap, sier at siktede i 2022 ga inntrykk av at rapportene ville bli støttet av Forsvarsdepartementet.

Departementet opplyser i et følgebrev at siktedes selskap aldri søkte om penger gjennom tilskuddsordningen, og at de uansett ikke ville fått penger. Selskapet er nemlig ikke på listen til Forskningsrådet over godkjente forskningsorganisasjoner, som er et krav for å få tilskudd fra Forsvarsdepartementet.

– Kommunikasjonen mellom saksbehandler og aktøren var på e-post og dreide seg utelukkende om faktuell informasjon knyttet til FoU-tilskuddsordningen, sier pressevakt Brage Berglund i Forsvarsdepartementet til NRK.

Matlary: Visste ikke om e-poster

Janne Haaland Matlary er altså en kjent, norsk statsviter. Hun har blant annet vært statssekretær i Utenriksdepartementet.

Når NRK snakker med hennes datter Sophie Matlary fredag, sier hun at hun ikke var klar over at hun stod på kopi på e-postene til Forsvarsdepartementet.

– Han har brukt min e-post for å legitimere sin sak og få det til å se ut som om vi har et selskap. Uansett har jeg ikke være informert om noe samarbeid med FD hvis han har hatt det, sier Sophie Matlary til NRK.

Hun sier hun har kjent den siktede gjennom politikken som en man kan le sammen med og snakke åpent med om ulike temaer.

– Når man treffer på folk tenker man jo ikke med en gang at de har et motiv for å utnytte eller bruke en. Jeg burde kanskje tenkt mer over det, sier Matlary.

Hun sier hun husker at han nevnte søknader om midler til forskning, men hun tror ikke det ble noe av. Den siktede fikk altså heller ikke midler fra Forsvarsdepartementet.

– Jeg ser bildet mye tydeligere nå, fra utsiden. At han tenkte at for å få innpass i Forsvarsdepartementet, passer det å ha med datteren til en som jobber med Forsvarsdepartementet, tror Matlary.

Matlary sto tidligere oppført som medstifter av mannens selskap. Dette sier hun til VG at hun ikke var klar over selv. Faksimile: NRK

Sophie Matlary sto oppført som medstifter av siktedes selskap på nettsidene til selskapet tidligere. Til VG mener Matlary at hun ikke var klar over at hun ble presentert som medstifter, og at hun ikke var med på å stifte selskapet.

– Vi diskuterte løpende om jeg skulle bli del av selskapet som ekspert, men ingen ting ble bestemt. Spørsmålet bare forsvant av seg selv. Så gikk det litt tid, og så bare førte han meg opp likevel, sa hun forrige uke til avisen.

Nekter straffskyld

Nordmannen ble pågrepet av PST på Oslo lufthavn mandag 1. juli. Han var da på vei hjem fra en reise til Kina.

PST har siktet ham for forsøk på grov etterretningsvirksomhet til fordel for Kina. Seniorrådgiver Eirik Veum har tidligere opplyst til NRK at mannen ikke har ønsket å gå i avhør.

Mannens forsvarer, Marius Dietrichson, ønsker ikke å kommentere opplysningene i denne saken. Han har tidligere sagt til NRK at hans klient nekter straffskyld.