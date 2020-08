Spionsiktet DNV-ansatt hadde ikke sikkerhetsklarering

– Siktelsen kom som en stor overraskelse, sier pressetalsmann i DNV GL, Per Wiggo Richardsen til NRK.

Lørdag ble en ansatt i sikkerhetsselskapet arrestert, mistenkt for spionasje for Russland. Mannen i 50-årene er nå siktet og varetektsfengslet i fire uker.

Richardsen sier mannen var ansatt i olje- og gassavdeling, i en periode på under ti år.

– Han har ikke hatt sikkerhetsklarering. Det betyr at han ikke har jobbet på prosjekter for forsvarsindustrien, Forsvaret, eller andre prosjekter der kunder krever sikkerhetsklarering, opplyser Richardsen.

Richardsen sier det er vanskelig for DNV GL å ha noen formening om hva slags statshemmeligheter den siktede mannen kan ha avslørt.

Det er fortsatt uklart hva som er grunnlaget for PSTs siktelse. Ifølge fengslingskjennelsen fra Oslo tingrett skal mannen ha mottatt «ikke ubetydelige kontantbeløp» for informasjonen han har gitt.

I avhør har han erkjent å ha mottatt penger for å gi fra seg informasjon, men nekter straffskyld etter siktelsen.

Pressetalsmann Per Wiggo Richardsen sier at DNV GL opplever at tillit er blitt misbrukt i denne saken. Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

Skuffelse blant kolleger

Blant de ansatte i DNV GL er det både skuffelse og overraskelse, forteller Richardsen.

– De er bekymret. Dette er en veldig alvorlig sak.

– Hva gjør dere nå, med tanker på rutiner?

– Nå mener vi at vi har solide rutiner, både når vi ansetter folk og vi har klare regler for hvordan den enkelte ansatte skal opptre i bedriften vår. Men vi er selvfølgelig som alle andre avhengig av tillit og tillit kan misbrukes. Vi opplever at den tilliten definitivt er misbrukt.

– Hva tenker dere om at denne personene ser ut til å ha kunnet gjøre dette uten at dere har oppdaget det?

– Det har jeg ikke lyst til å spekulere i. Jeg følger at det er PST som har best kjennskap til dette. Vi forsøker å ettergå for å se hvordan vi kan håndtere vår sak og hvordan vi kan bistå PST med informasjon i den videre oppfølgingen av saken.

Bekymrede kunder

Ifølge Richardsen har den siktede mannen hatt en del kontakt med kunder gjennom diverse prosjekter som prosjektleder.

Kundene skal bli kontaktet.

– Vi får henvendelser fra kunder som lurer på om det er informasjon som vi har hatt tilgang til, og som er av betydning for dem, som kan ha kommet på avveie, sier Richardsen.

DNV GL gir råd, gjør tester og sjekker kvalitet på utstyr i olje- og gassindustrien og i maritim industri. DNV GL jobber også med digitale løsninger for overvåkning og kontroll av skip og rørledninger og av plattformer, kraftnett og prosessanlegg.

– Etterretningstrusselen er stor

– Når det gjelder innsidetrusselen mot norske selskaper som forvalter verdier som er interessante for ulike aktører, er etterretningstrusselen stor.

Det sier Frode Skaarnes, avdelingsdirektør for beskyttelse av grunnleggende nasjonale funksjoner ved Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Han sier det er viktig at virksomheter har god oversikt over hvilke verdier de forvalter og å ha tiltak som beskytter verdiene.

– Virksomhetene bør gjøre bakgrunnssjekk og sikkerhetsklarering før ansettelse. De bør også ha systemer der hver enkelt ansatt følges opp, sier Skaarnes.

Frode Skaarnes forteller at virksomheter som driver med teknologi, forskning, utvikling eller som er koblet til forsvaret er spesielt sårbare for spionasje. Foto: Marit Kolberg / NRK

– Ikke mulig å beskytte seg mot utro tjenere

I Næringslivets sikkerhetsråd vil de ikke kommentere saken, men sier at det generelle inntrykket er at sikkerhet blir godt håndtert i norske foretak.

– Det er ikke ofte vi hører at ansatte i norske bedrifter blir arrestert for å ha gått i fremmede makters ærend og det finnes ingen steder der man kan beskytte seg mot utro tjenere, sier direktør Odin Johannessen.

NSR har 320 medlemsbedrifter med rundt 300.000 ansatte i norsk næringsliv og industri. Johannessen sier at man må være åpne om at dette er noe som kan ramme alle selskaper.

Johannessen sier at det også er viktig at folk kjenner trusselen som er der ute.

– Det er viktig med kunnskap om fremmed etterretning. Det er andre nasjoner der ute som opererer for å tilrøve seg en verdi. Vi må ikke ta lett på dette, sier Odin Johannessen.