Spionsiktede ville ha hjelp av UD: «Stor nytte for meg»

Nordmannen i 30-årene som forrige uke ble siktet for forsøk på spionasje, kontaktet i 2021 Utenriksdepartementet med en forespørsel om støtte til et selskap han ønsket å etablere.

Det viser en e-post NRK har fått innsyn i.

I henvendelsen til departementet skrev han at han «ønsker å opprette et selskap jeg kan samle ressurser i, og være med på å støtte norsk politikk gjennom skapingen av relevant informasjon og kunnskap om internasjonale relasjoner».

Videre skrev mannen at han ønsket å søke om tilskudd til dette selskapet, men at han først ville få kontakt med «ansvarlige» i departementet for bistand og informasjon.

Henvendelsen ble ifølge departementet aldri besvart.

Dette skrev den siktede til UD Tilbake her i Norge ønsker jeg å opprette et selskap jeg kan samle ressurser i, og være med på å støtte norsk politikk gjennom skapningen av relevant informasjon og kunnskap om internasjonale relasjoner. Før jeg tar steget med å opprette et selskap og søke om tilskudd, har jeg veldig gjerne lyst til å komme i kontakt med ansvarlige ved departementet som har mulighet til å eventuelt bistå med nødvendig informasjon jeg kan sette meg inn i. Dette til å være av stor nytte for meg, som for eksempel å være oppdatert på tidsfrister og det å kunne utvikle konkrete prosjekter – også hvor min kunnskap og nettverk passer best inn under de ulike ordningene. Håper på en positiv tilbakemelding og ønsker dere det beste med arbeidet videre.

NRK har ikke lyktes i å komme i kontakt med siktedes forsvarer Marius Dietrichson til denne saken.

Han har tidligere sagt til NRK at hans klient nekter straffskyld, og at han ikke kan tro at PST mistenker ham for å ha forsøkt å spionere til fordel for Kina.Han har også sagt at han er forhindret fra å kommentere opplysninger som fremkommer anonymt, fordi han ikke har anledning til å legge dem frem for den spionsiktede.

PST vil ikke kommentere kontakten mellom den spionsiktede og UD. Tirsdag sa seniorrådgiver i PST Eirik Veum følgende til NRK:

– PST gjennomfører nå en rekke etterforskningskritt, herunder blant annet vitneavhør og gjennomgang av en betydelig mengde beslag. Foreløpig har siktede ikke ønsket å avgi noen forklaring til PST.

Skal ha hevdet å få støtte fra norske myndigheter

NRK har fått bekreftet at mannen tok doktorgrad i Kina i årene 2016–2020.

Ifølge e-posten til departementet var han tilbake i Norge i 2021. I 2023 opprettet mannen et selskap med adresse i Oslo, som skulle drive med analyse av internasjonale forhold.

Gjennom selskapet tok mannen kontakt med flere av sine tidligere studiekamerater, samt andre akademikere og diplomater rundt i verden. Det forteller flere av dem anonymt til NRK.

Ifølge to av de som tidligere sto oppført på selskapets nettsider, hevdet mannen å få støtte av norske myndigheter. UD avviser overfor NRK å ha gitt støtte til mannen eller til hans selskap.

– Jeg spurte konkret om det var kinesiske penger involvert i selskapet, men fikk beskjed om at det kun var norske og europeiske penger, sier en akademiker som utførte et skriveoppdrag for mannen i 2022, til NRK.

Han understreker at han var nøye på å undersøke om selskapet på noen måte kunne knyttes til Kina.

En utenlandsk eks-diplomat som kom i kontakt med siktede i 2024, sier han stanset kontakten etter seks uker.

Han oppfattet siktede som «under betydelig press».

– Jeg var ikke komfortabel med å jobbe med han. Jeg stanset kontakten med han, og ba han fjerne meg fra selskapets nettsider, sier eks-diplomaten til NRK.

Ifølge VG tok mannen kontakt med enkelte av de som var tilknyttet senteret under falskt navn. NRK har også sett dokumentasjon på dette.

Ekspert: – UD ettertraktet etterretningsmål

– Utenriksdepartementet er et av de mest ettertraktet etterretningsmålene. Norge er en nøkkelstat og premissleverandør i Arktis, dette har Kina interesse for, har førsteamanuensis Anders Grindlia Romarheim ved Forsvarets høgskole tidligere sagt til NRK.

Romarheim sier på generelt grunnlag at unge folk med ambisjoner er ettertraktet for etterretningstjenesten i Kina.

– Kina i etterretningsverdenen er kjent for kvantitet, store volum. Det er mange de prøver å påvirke. Folk som får studere ved store universiteter, vil ofte få noen følere fra sikkerhetstjenestene, mener Romarheim.

NRK har tidligere skrevet at den spionsiktede nordmannen har hatt et vara-verv i det samme Ap-lokallaget i Oslo som utenriksminister Espen Barth Eide.

Oslo Ap har tidligere opplyst til NRK at utenriksministeren og den spionsiktede mannen ikke har vært på styremøter sammen i det aktuelle lokallaget.

Mannen har også tidligere vært tilknyttet Civitas nettverk, men ble kastet ut.