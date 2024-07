Mandag ble en norsk statsborger i 30-årene pågrepet på Gardermoen etter en reise til Kina. Han er siktet for forsøk på grov etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter til fordel for Kina.

Mannen erkjenner ikke straffskyld og sier han ikke har vært agent for Kina.

Den spionsiktede har over årene opparbeidet seg kontakter blant personer med interesse for utenrikspolitikk. Han planla blant annet å arrangere en geopolitisk konferanse.

Etter det NRK får opplyst, er mannens økonomi en sentral del av etterforskningen.

Tok regningen for kontaktene

NRK har snakket med en rekke personer i nettverket til den spionsiktede mannen.

I samtalene går ett treffsted med mannen igjen, en finere kinesisk restaurant sentralt i Oslo.

Hit har mannen tatt med kontakter fra ulike nettverk på middag og drikke. Gjestene NRK har snakket med, forteller at de selv slapp å betale for maten og at den spionsiktede tok regningen.

En av gjestene han tok med, sier han møtte mannen på restauranten så sent som i mai i år. Den spionsiktede mannen hadde sagt at de skulle gå på den beste restauranten i Oslo.

Gjesten betalte ikke for maten selv, og så heller ikke at det ble gjennomført noen betaling ved bordet.

Besøkte restauranten jevnlig

Mannen skal ha vært en stamgjest på den kinesiske restauranten de siste årene, ifølge NRKs opplysninger.

Dette til tross for at mannen ikke har hatt skattbar inntekt i Norge i 2016 til 2022, ifølge skattelistene.

NRK kjenner ikke til om mannen er oppført med skattbar inntekt eller formue i 2023 eller i år, og har ikke innsyn i inntekt han kan ha opparbeidet seg i utlandet.

Den spionsiktedes advokat, Marius Oscar Dietrichson, sier på vegne av sin klient at de ikke ønsker å kommentere saken.

NRK har vært i kontakt med den kinesiske restauranten. De ønsker ikke å kommentere saken.

Var del av Ap-nettverk

Mannen har et bredt kontaktnettverk. Han har vært aktiv i et lag i Oslo Arbeiderparti, og i fjor var han med partilaget på studietur til Tyskland.

Torsdag fortalte NRK at den spionsiktede satt sammen med utenriksminister Espen Berth Eide som vara i styret til det lokale partilaget.

Oslo Ap opplyste til NRK at utenriksministeren og den spionsiktede mannen ikke har vært på styremøter sammen i det aktuelle lokallaget.

Utenriksdepartementet ønsket ikke å kommentere saken og viste til PST.

Forsker Anders Romarheim sa til NRK at den spionsiktede mannen ikke trenger å ha tilgang til sensitiv informasjon for å være interessant for etterretning, og at Kina ønsker å rekruttere bredt og langsiktig.

– Han er antageligvis interessant for dem fordi han går i utenrikspolitiske og sikkerhetspolitiske kretser og er ung og engasjert. Det er vanlig at etterretningen sår mange frø og håper at folk vokser seg inn i viktige stillinger med sensitiv informasjon på sikt, sa Romarheim til NRK.