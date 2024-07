Spionsiktede havnet i liberalt tenketank-nettverk – ble kastet ut

Mandag ble en norsk statsborger pågrepet på Gardermoen, siktet for forsøk på grov etterretningsvirksomhet til fordel for Kina.

NRK har tidligere avslørt at mannen i 30-årene skal ha invitert kontakter til en finere kinesisk restaurant sentralt i Oslo.

Der skal han ha tatt regningen, selv om han ikke har vært oppført med inntekt i Norge 2016 til 2022.

Nå bekrefter daglig leder Kristin Clemet i Civita at mannen har vært en del av deres tenketank.

– Han var deltaker på Civita-akademiet i 2016, sier hun.

Clemet er tidligere utdanningsminister for Høyre og har vært leder i tenketanken siden 2006. De utreder og analyser ulike temaer og deltar i samfunnsdebatten. De arrangerer også akademier og har en egen Civita-skole.

Civita-akademiet er et kurs i politisk filosofi som arrangeres én til to ganger i året med 12 til 15 deltakere.

Dro på studietur til København

Han ble med på en studietur til København i regi av akademiet, og deltok på fire samlinger, ifølge Civita.

Civita-rådgiver Lars Kolbeinstveit. Foto: CF-Wesenberg / Kolonihaven.no

Civita-rådgiver Lars Kolbeinstveit var med på å arrangere Civita-akademiet i 2016.

Foredragsholderne snakket blant annet om FN, bistand, miljø, marked og flyktningpolitikk, ifølge agendaene for samlingene som NRK har sett.

Kolbeinstveit forteller til NRK at han ikke la spesielt merke til den spionsiktede, men at han likevel husker ham.

Havnet på nettverk-liste

Personer som har vært tidligere deltakere på et Civita-kurs, blir en del av alumnigruppen til Civita. Det ble også den spionsiktede.

Han erkjenner ikke straffskyld og avviser at han har vært agent for Kina.

Personene som er med i alumnigruppen, blir invitert til å delta på eksklusive og lukkede arrangementer, som Civitas årlige sommerfest.

Civita-leder Kristin Clemet. Foto: Robert Rønning / Robert Rønning / NRK

Etter å ha deltatt på Civita-akademiet i 2016, kan den spionsiktede nordmannen ha deltatt på arrangementer i tankesmien. Civita har ikke oversikt hvor ofte han eventuelt har deltatt.

– Han har vært invitert til enkelte arrangementer, og vi vet at han ofte ikke har møtt opp. Om han noen gang har deltatt, har vi for tiden ikke oversikt over, sier Clemet.

Sommerfest med statsministeren

Nettverket kan være en møteplass med andre mennesker i sentrale samfunnsposisjoner. Det gjelder blant annet på Civitas eksklusive sommerfest.

Hvert år samles samfunnstopper innen blant annet media, politikk og akademia på takterrassen til Steen & Strøm i Oslo sentrum. Med litt bobler i glasset og sommerfint vær, flyter samtalene løst mellom deltagerne.

På sommerfesten i år, deltok blant andre statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), Høyre-leder Erna Solberg og Frp-leder Sylvi Listhaug, samt flere i det politiske Norge øverste sjikt.

Men den spionsiktede nordmannen deltok ikke på årets sommerfest. Han hadde heller ikke hatt mulighet til å delta, på tross av å være «Civita-alumnus».

– Nei, han var ikke invitert, sier Clemet.

– Kunne han i teorien hatt muligheten til å deltatt på sommerfesten nå i sommer?

– Nei. Det ville nok ikke vært mulig, siden vi fjernet ham fra våre e-postlister før vi inviterte til sommerfesten.

Hun viser til en konflikt som oppsto etter en internasjonal konferanse i 2022. Civita vet at han er blitt fjernet fra listene, men er usikker på når han ble fjernet.

Skulle være frivillig medarbeider i 2022

I 2022 meldte han seg på som frivillig medarbeider for The Mont Pelerin Society, en konferanse som ble startet av den liberale økonomen Fredrick Hayek i 1947. Den ble i 2022 arrangert av Civita i Oslo.

Clemet forteller at han ikke møtte som avtalt for å være frivillig medarbeider.

– Vi hadde en dårlig erfaring med ham i forbindelse med konferansen i 2022, og det medførte at han fikk en tilbakemelding om det, og at vi etter hvert fjernet ham fra våre e-postlister, sier Clemet.

Advokat Marius Dietrichson er den siktedes forsvarer. Foto: Tobias Sakrisvold Martinsen / NRK

Siktedes forsvarer, Marius Dietrichson, sier til NRK at han har ingen kommentar til opplysningene.

– Når det gjelder siktede selv, så er jeg på grunn av de restriksjoner han er ilagt av retten, forhindret fra å forbeholde ham disse opplysningene og deretter formidle ut hans kommentar til det, sier han.

Var også i Ap-lag

Den spionsiktede norske statsborgeren har vært i ulike nettverk, ifølge NRKs kartlegging

Han har vært aktiv i et lag i Oslo Arbeiderparti, og i fjor var han med partilaget på studietur til Tyskland. Temaet var det norsk-tyske forsvarssamarbeidet.

Torsdag fortalte NRK at den spionsiktede satt sammen med utenriksminister Espen Barth Eide som vara i styret til det lokale partilaget.

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap). Foto: Hanna Johre / Hanna Johre

Oslo Ap opplyste til NRK at utenriksministeren og den spionsiktede mannen ikke har vært på styremøter sammen i det aktuelle lokallaget.

Utenriksdepartementet ønsket ikke å kommentere saken og viste til PST.

Forsker Anders Romarheim ved Institutt for forsvarsstudier sa til NRK at den spionsiktede mannen ikke trenger å ha tilgang til sensitiv informasjon for å være interessant for etterretning, og at Kina ønsker å rekruttere bredt og langsiktig.

– Han er antageligvis interessant for dem fordi han går i utenrikspolitiske og sikkerhetspolitiske kretser og er ung og engasjert. Det er vanlig at etterretningen sår mange frø og håper at folk vokser seg inn i viktige stillinger med sensitiv informasjon på sikt, sa Romarheim til NRK.

Forsker Anders Romarheim ved Institutt for forsvarsstudier. Foto: Victoria Marie Nordahl / NRK

NRK opplyser: Journalisten som har jobbet med saken har deltatt på Civita-skolen i 2018. Det er et annet kurs enn akademiet. Civita-skolen er et kurs med tre samlinger for personer mellom 17 og 20 år som er interessert i politikk- og samfunnsspørsmål. Han har aldri møtt spionsiktede, etter hva han vet.