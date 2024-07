Jobben deres er å få politikere til å fremstå så bra som mulig – og unngå skandaler.

Vi har spurt noen av Norges fremste spinndoktorer hvordan de ville forsøkt å redde Joe Biden.

Når krisen rammer, er det jobben deres å få den vekk så fort som mulig. De legger strategi og forsøker å få sjefen til å fremstå så bra som mulig.

De er kommunikasjonsrådgivere, men vi i media kaller dem ofte for spinndoktorer.

De lager «spin», et engelsk begrep som betyr å snu eller styre et budskap i en bestemt retning.

1. Sigbjørn Aanes

Mannen som var med å sikre valgseier for Erna Solberg i 2013, og var hennes spinndoktor frem til valget i 2017, sier dette om team Bidens muligheter til å snu skuta rundt:

– Det virker å være veldig vanskelig å komme seg ut av dette, når så mange viktige demokrater sier at du bør trekke deg av hensyn til landet og partiet.

Høyre leder Erna Solberg og tidligere rådgiver Sigbjørn Aanes fotografert sammen på årskonferansen til NHO i 2022. Foto: Terje Pedersen / NTB

Aanes påpeker at det er vanskelig å gi råd som rådgiver når man er så langt unna.

– Men sett fra utsida, så er det vanskelig å se noen annen vei utenom at han burde trekke seg og tre til siden.

Uroen i det demokratiske partiet har ikke stilnet etter den famøse debatten i slutten av juni.

Og i løpet av den siste uken har flere politikere bedt Biden trekke seg, inkludert tidligere kongressleder Nancy Pelosi.

– Hvem hadde trodd at det var motkandidaten til Trumps mentale helse vi skulle diskutere, og ikke Donald Trump, sier Aanes.

– Er det rett og slett umulig å redde Biden?

– Ja, rett og slett. Alt kan skje i politikken, men det begynner å se tøft ut, svarer Aanes.

2. Cato Husabø Fossen

Den tidligere NRK-journalisten som loset Solberg gjennom hennes tøffeste tid i politikken, aksjesaken i fjor høst, er tross alt takknemlig for at han jobber med norsk politikk.

– Jo mer jeg ser og leser fra den amerikanske valgkampen, jo mer takknemlig blir jeg for å bo i Norge og jobbe i og med norsk politikk.

– Er det mulig for Biden å komme seg ut av denne dumpa?

– Jeg tror det er mulig å komme seg ut av de aller fleste dumper. I Bidens tilfelle blir det ekstremt spennende å se, da det som nå virker å være konstruert som hans største utfordring er hans alder og kognitive tilstand, til tross for at Trump bare er fire år yngre, svarer Fossen.

Om det er håp for Biden i presidentvalget overlater Fossen til det amerikanske folk å svare på.

– Det blir spennende å følge det som gjenstår av valgkampen.

Kommunikasjonssjef i Høyre og rådgiver for Erna Solberg, Cato Husebø Fossen. Foto: høyre

3. Sindre Beyer

Beyer var rådgiver for statsminister Jens Stoltenberg fra 2009, og bistod blant annet med håndteringen av 22. juli. Idag er han konsernsjef i TRY.



Også han øyner lite håp for fire nye år med Biden i det ovale kontoret.

Som Bidens rådgiver ville Beyer tatt samtalen med den sittende presidenten om han er riktig mann til å være presidentkandidat for demokratene i år.

– Det tror jeg svaret er nei på. Det viser meningsmålingene.

Han tror det beste nå ville vært å gi plassen videre til visepresidenten.

– Selv om det kanskje er for sent, men jeg tror det kanskje er det beste loddet. Jeg tror Trump ligger godt an til å vinne dette valget. I hvert fall sånn ting ligger an nå.

Tidligere statsminister Jens Stoltenberg (Ap) sammen med politisk rådgiver Sindre Beyer (t.v.) og statssekretær Halvard Ingebrigtsen i 2013. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

4. Beate Nossum

Nossum har lang erfaring som journalist og redaktør, og har også vært kommunikasjonssjef for Gunnhild Stordalens stiftelse EAT. Tidligere var hun partner i First House.

Beate Nossum sier hennes åpenbare råd til Biden er å trekke seg fra presidentvalget.

– Det er ingen måte han kan reddes inn på, verken internt eller eksternt i partiet. Han har forspilt alle sjanser, og siste tids hendelser har vel heller ikke styrka sjansene hans ytterligere.

Nossums fremste råd som Bidens rådgiver ville også vært å gi plassen videre til en ny presidentkandidat.

– Han må slippe til yngre krefter og bruke de neste månedene til å løfte frem den nye presidentkandidaten. Og det rådet fra min side ville vært soleklart, sier hun.

Trump kunngjorde nylig utnevnelsen av Ohio-senator James David Vance (39) som sin visepresidentkandidat.

Det mener Nossum gjør at Biden fremstår enda eldre, og enda mindre vital.

– Han har vist seg fra sin svakeste side når han har vært syk. Da har han demonstrert overfor det amerikanske folk og verden for øvrig at han egentlig ikke er i stand til å tenke normalt og agere normalt.

Biden har nylig pådratt seg korona og måtte torsdag avlyse en tale på en konferanse i Las Vegas.

– Den covid-saken tror jeg var kroken på døra til det ovale kontoret, rett og slett, sier Nossum.

5. Espen Teigen

Teigen var spinndoktor for Frp-leder Sylvi Listhaug, og stod blant annet bak en Facebook-post som endte med å koste henne jobben. Han er nå tiltalt for grovt bedrageri for å urettmessig ha skaffet seg en pendlerbolig. Teigen mener han er uskyldig.

Han er idag journalist i nettavisen Document.

– Hvis jeg skulle gitt ham et personlig råd, så hadde det vært å trekke seg, sier Espen Teigen.

SKÅL: Espen Teigen på Frps valgvake 13. september 2021. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Teigen trekker frem Bidens alder som et av han store hinder i kappløpet om en ny presidentperiode.

– Det er ytterst få i en aldre av 81 år som takler en vanlig tøff jobb, for ikke å snakke om å være president, som sannsynligvis er den verste jobben i verden.

Teigen tror ikke Biden har mye å stille opp med mot Trump, som leder ifølge meningsmålingene.

– Hvis han skal stå som presidentkandidat, så har ikke demokratene mye sjanse mot Trump, så sterk som han fremstår nå.

– Men hvis jeg var rådgiver for Biden, og var en skjult agent for Trump, da ville jeg gjerne at Biden skal stille, sier Teigen.