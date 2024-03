Sammenlignet med i fjor, er det flere unge som har ringt Kirkens SOS med selvmordstanker denne påsken.

– For aldersgruppen 20 til 40 år, så har vi en markant oppgang, sier generalsekretær i Kirkens SOS, Lasse Heimdal til NRK.

Generalsekretær i Kirkens SOS, Lasse Heimdal. Foto: William Jobling / NRK

– Men vi ser heldigvis også en god nedgang i de eldre aldersgruppene fra 40 til 80 år, hvor det er færre med selvmordstanker denne påsken, legger han til.

De frivillige i Kirkens SOS har hatt 6000 telefoner og chattesamtaler den siste uken, 15 prosent flere enn i fjor. Mental Helses hjelpelinjer har hatt omtrent like mange henvendelser.

Her kan du få hjelp om du sliter: Ekspander/minimer faktaboks OBS: Om det står om liv og helse, ring 113! Hjelpetelefonen til Mental Helse: 116 123 (fra utlandet: +47 911 16 123) Døgnåpen chat-tjeneste og skrive-tjeneste: sidetmedord.no Mental Helse Ungdoms Hjelpechat er for ungdom og unge voksne, i alderen 18-35 år (åpen man-tors 18-21) Alarmtelefon for barn og unge: Et nødnummer for barn og unge: 116 111 Røde Kors' Kors på halsen: En chat for alle under 18 år - åpen daglig 14-22 Kors på halsens telefon: 800 33 321 (man-fre 14-22) Kirkens SOS, telefon 22 40 00 40 (hele døgnet) Kirkens SOS, anonym chat: soschat.no (daglig 18.30-22.30 - fre til 01.30) Flere ulike hjelpetelefoner og chatter finner du på psykiskhelse.no Kilde: Rådet for psykisk helse

Påsken vanskelig for mange

Flere personer NRK har snakket med om temaet, nevner ensomhet som mulig faktor.

– Jeg tror kanskje folk føler seg ensomme. Hvis man er hjemme og alle har dratt på ferie, sier Kristin Sandby.

Kristin Sandby tror ensomhet kan være en grunn til at mange sliter i påsken. Foto: William Jobling / NRK

– Det må vel være at det er veldig mye stengt, og at man blir sittende mye inne - alene, kanskje, sier Tone Anstensen.

– Kan skape vonde tanker hos de fleste

Psykolog Johanne Refseth, kjent for bloggen og Instagram-kontoen Psykolog med sovepose, sier det ofte er en økning i henvendelser om selvmordstanker rundt høytider der mange tilbringer tid med venner og familie.

Psykolog Johanne Refseth. Foto: Johanne Refseth

– Dette handler ofte om at det blir så tydelig hvem som har et godt, varmt nettverk og økonomiske muligheter og hvem som ikke har det, sier hun og legger til:

– Det kan skape mange vonde tanker hos de fleste, og særlig hos folk som strever mentalt i utgangspunktet. Folk poster jo gjerne solskinnshistoriene på sosiale medier, så det blir også et svært selektivt utvalg der det virker som andre har det bedre enn de kanskje i virkeligheten har det. Det kan igjen gjøre at utenforskapet oppleves verre enn det egentlig er.

Refseth påpeker også at det at tallene er høyere hos unge, kan sees i sammenheng med at det generelt er høyere forekomst av angst og depresjonssymptomer hos yngre enn hos eldre.

– Man kan anta at det er dem som strever i utgangspunktet som får det verre i ferien og tar kontakt med hjelpeapparatet, og at tallene da gjenspeiler at det generelt er flere som har mentale problemer i de yngre generasjonene enn i de eldre, sier hun.

Påskevettregler

En av de frivillige hos Kirkens SOS, som jobber med å snakke med folk som ringer på påskeaften, påpeker at det er innringere i kø, selv med sju på jobb i det øyeblikket.

Men de frivillige har også tips på lur: De har flere konkrete påskevettregler for en bedre psykisk helse.

