Spenning i innspurten i Glasgow: – Det er et veldig viktig komma

– Det er et lite problem. I teksten er det et komma. Det er et komma, men det er et veldig viktig komma, sier Bolivias delegat.

Fredag kveld skulle forhandlingene på klimatoppmøtet i Glasgow vært ferdige. Men enden er enda ikke i sikte.

Dette er sakene det handler om nå: Kaotisk innspurt i Glasgow: Dette må de bli enige om

Flere land signaliserer imidlertid at de kan slutte seg til teksten slik den står nå.

Eller, som Bolivia, at det er mindre endringer som må til før de er på gli. Det samme sa Kinas delegat da han fikk ordet tidligere på lørdag.

– Er vi klare for å forlate dette klimatoppmøtet uten et resultat, spør delegaten til Marshall Islands retorisk i salen.

Alle disse menneskene, og enda flere, skal bli enige om en tekst. Foto: Alberto Pezzali / AP

– For mitt land er svaret nei. Jeg er ikke villig til å forlate dette møtet uten noe. Vi har en tekst. Den har ikke alt, men den har mange ekstremt viktige elementer som hjelper planeten. Den er ikke perfekt, men den representere framgang, og det er det vi trenger i dette øyeblikket, fortsetter delegaten, og legger til:

– Vi har ikke råd til å ikke se framgang.

3,5 timer etter at lørdagens forhandlinger skulle ha begynt, gikk klimatoppmøtets leder Alok Sharma på talerstolen.

Klimatoppmøtets leder Alok Sharma på talerstolen. Foto: YVES HERMAN / Reuters

– For guds skyld, ikke drep dette øyeblikket!

Her bønnfalt han delegatene om å godta det nåværende avtaleutkastet. Med seg i salen har han både EU og Norge.

EUs sjef for klima, Frans Timmermanns, ber innstendig om at land legger ønskede endringer på teksten til side.

– Selvsagt har vi nasjonale interesser, og problemstillinger som må tas stilling til. Jeg har stor forståelse for at utviklingsland vil ha mer penger på bordet, og vi er bare på begynnelsen av hva vi trenger å gjøre. Men for guds skyld – ikke drep dette øyeblikket ved å be om flere endringer!

Timmermanns får støtte av Norges klimaminister Espen Barth Eide. Han mener forslaget står seg godt som det er nå.

– Se på det store bildet. Det er noe viktig for alle i denne teksten, og jeg mener vi alle må sette våre ulikheter til side, komme sammen og sende det signalet til verden som verden forventer, sier Barth Eide fra salen.

Tuvalus delegat er andre delegat til å vise fram barnebarna i plenumsmøtet. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

– Legg merke til at jeg ikke sier donorer

I går var det Timmermanns som ba delegatene tenke på barnebarna. I dag er det delegaten fra Tuvalu.

Også Tuvalu vil at den nåværende teksten godkjennes, og Sveits og USA er også fornøyd nok med den nåværende teksten.

Men blant flere utviklingsland er det frykt for at det ikke er nok om finansiering av tap og skade i teksten.

– Vi kan ikke dra hjem til Afrika uten en solid pakke på klimatilpasning. Jeg trenger flere forsikringer fra våre partnere i utviklede land. Og legg merke til at jeg ikke sier donorer, sier Gabons delegat.

Han sier at klimakrisen allerede finner sted i Afrika.

– Det er allerede en situasjon som handler om liv og død. Allerede er det stater som sliter. Utslippskutt er viktig, men vi har allerede finansielle problemer, og problemer med teknologiutvikling, sier han.

Da India og Sør-Afrika hadde taletid, var landene tydelige på at de er uenige i den delen av teksten som handlet om fossilt brensel.

India mener det nåværende utkastet er ubalansert. Det slutter Nigeria seg også til.