Speilblanke veier flere steder i landet

Veitrafikksentralen Sør melder om fare for glatte veistrekninger i Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud på grunn av regn som fryser på bakken.

Bilister bes om å kjøre særlig forsiktig på riksvei 9 i Setesdal og riksvei 42 mellom Arendal og Evje. Rundt klokken halv ni tirsdag morgen var to biler involvert i en møteulykke på Reiersølveien i Froland.

Tre personer er fraktet til legevakten for en sjekk. Ifølge politiet er det glatt på stedet.

NRK har også fått meldinger om speilblanke veier og null feste på riksvei 7 østover, mot Geilo, i Buskerud.

Det skal være store trafikkproblemer øverst i Kvisla, der det etterlyses mer salting på veien. Ifølge politiet står også et vogntog fast i veien opp mot Geilo.

– Trafikken har til tider stått helt fast, skriver politiet på Twitter.

Underkjølt regn skaper store problemer mange steder i Innlandet. Her mellom Alvdal og Folldal, ved oppkjøringa til Einunddalen på fylkesvei 29. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

– Størst problem i morgentimene

Også i Hedmark og Oppland er det meldt om såpeglatte veier tirsdag morgen, sørlig i de nordlige delene av fylket. De glatte veiene skaper blant annet problemer for busstrafikken.

I Froland i Aust-Agder var det ikke spesielt glatt på veiene tirsdag morgen. Foto: Pål Tegnander / NRK

Det er sendt ut varsel til sjåførene som kjører strøbiler, men de rekker ikke over alle strekningene tidsnok til at alle ruter kan kjøres til oppsatt tid.

Vegtrafikksentralen Øst melder at det er særlig glatt i Valdres, der entreprenører nå er ute og gjør tiltak. E 16 mellom Bagn og Fagernes i Nord-Aurdal er stengt i begge retninger som følge av et trafikkuhell.

Politiet på Romerike melder om svært glatte veier på E6 i sørgående retning, mellom Dal og Mogreina. Et vogntog snurret på stedet rundt klokken kvart på elleve og sperret for annen trafikk.

Vegtrafikksentralen melder også om svært glatte forhold på riksvei 15 over Strynefjellet på grunn av kulde og regn som fryser på bakken. Også europavei 136 rundt Bjorli er glatt på grunn av underkjølt regn.

Statsmeteorolog Kristen Gislefoss. Foto: Kaland, Ole / NRK

Statsmeteorolog Kristen Gislefoss sier problemet med de glatte veiene vil være størst i morgentimene.

– Etter hvert stopper nedbøren på Østlandet opp. Det kan være glatt i andre deler av landet også, men i Nordland, Nord-Trøndelag og på Vestlandet vil varmen stige, sier Gislefoss.

Vikafjell stengt på grunn av snøras

På Vestlandet er det ikke meldt om spesielt vanskelige kjøreforhold, men det er litt glatt som følge av underkjølt regn i indre strøk, som Hardanger og indre Sogn og Fjordane. Temperaturene har gått over på plussiden, stort sett med regn, ifølge Vegtrafikksentralen Vest.

Riksvei 13 ved Vikafjell i Sogn og Fjordane er stengt på grunn av at det har gått noen små snøras. Vegtrafikksentralen melder at det er fare for flere snøras i området.

– Det kommer en geolog på plass i 12-tiden for å ta en vurdering på ny skredfare, sier Kjetil Larsen i Veitrafikksentralen Vest til NTB. Han sier de da vil få mer oversikt over hvor lenge fjellet vil være stengt. I mellomtiden må folk kjøre rundt.

Norges vassdrags- og energidirektorat melder om betydelig fare for snøskred i regionene Nordenskiöld Land på Spitsbergen, Trollheimen, Sunnmøre, Indre Fjordane, Indre Sogn, Voss og Hardanger.

Nye Led-lykter smelter ikke snøen. Det kan skape ekstra bryderi i trafikken. Foto: Trond Anders Helle

Glatte veier i nord

I Longyearbyen har opp mot 180 personer blitt evakuert som følge av snørasfare ved fjellet Sukkertoppen.

Også i Nordland melder politiet på væromslag i fylket og til dels meget glatte veier.

I Finnmark varsler Yr om vanskelige kjøreforhold fra klokken 15 tirsdag, på grunn av sterk vind og nedbør som sludd og snø.

Vegvesenet ber bilister om å være observante, vise hensyn og kjøre etter forholdene.

Det meldes om svært glatte veier flere steder i landet. Dette bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: Petter Strøm / NRK