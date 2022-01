Spegelblanke vegar i Sør-Noreg, vind og fokksnø i nord

Fleire stadar i Skien-Porsgrunn-området vert det meldt om ekstremt glatte vegar. Lokalavisa TA skriv at det gjeld Bergsbygda i Porsgrunn der fleire bilistar sleit med å ta seg fram.

Ifølgje Vegtrafikksentralen Sør hadde det og kome fleire meldingar frå Drangedal om liknande tilhøve.

På Elstrømbrua i Skien har ein bil køyrd i autovernet og ein stolpe. Politiet er på staden og snakkar med føraren, ein mann i 40-åra.

Mykje vind og fokksnø i nord

På E6 over Saltfjellet i Nordland er det vanskelege køyretilhøve laurdag kveld. Vegtrafikksentralen varslar at det er mykje vind og dårleg sikt, og at vegen kan bli stengd på kort varsel.

Ved Mjåvatn i Vefsn i Nordland kan E6 bli stengd på kort varsel på grunn av uvêret. Omkøyring vil då bli via Fylkesveg 78 Ømmervassvegen.

Helgelandsbrua er stengd i kveld på grunn av sterk vind. Foto: Webkamera Statens Vegvesen

Fylkesveg 17 Helgelandsbrua har måtta stenge i periodar på grunn av mykje vind. Brua som er 1045 meter lang, vert stengd automatisk når vindkasta er over 32 m/s. Brua forbind Alstahaug og Leirfjord i Nordland.

Også Fylkesveg 813 over Beiarfjellet i Finnmark kan bli stengd på kort varsel.

Ber folk ta med mat og varme klede

Trafikkoperatør Frode Lorentzen Jenssen på Vegtrafikksentralen Nord seier at dei har råd frå bilistar å legge ut på køyretur laurdag kveld i dei to nordlegaste fylka.

– Dersom du ikkje absolutt må, rår vi folk til å halde seg heime, seier Jenssen til NRK laurdag kveld.

Fjellovergangane i nord er prega av mykje vind og fokksnø og alle kan bli stengde på kort varsel. Det tøffe køyretilhøva vil vare ut dagen i morgon, minst, seier han.

– For dei som må køyre i kveld, er det viktig at dei har med varme klede, mat og drikke, fullada batteri og nok drivstoff, understrekar han.

Jenssen seier at trafikken på vegane har vore mindre enn vanleg i kveld, og at det tydar på at mange har lytta til råd og starta heimvegen etter juleferien tidlegare enn vanleg. Heldigvis utan alvorlege ulukker so langt.

Fleire utforkøyringar på Austlandet

Over store delar av Austlandet kjem det meldingar om glatte vegar og mange småulukker. Oslo-politiet melder at bilar med sommardekk ikkje kjem seg av flekken.

Natt til søndag køyrde ein bil inn i autovernet ved Trosterud på E6 i Oslo. Det skal ikkje vera nokon personskade.

– Det er vanskelege køyreforhold med snø og glatt vegbane på staden, melder politiet i Oslo.

På E6 Skedsmokorset ved Lillestrøm kom det melding ved 23-tida om at ein bil hadde køyrd av vegen. Ingen personskade, melder Aust politidistrikt.

Ein time tidlegare hadde ein annan bil snurra rundt på E6 i nordgåande retning mellom Hvam og Skedsmovollen. Bilen tefte midtdelaren og det låg ein stund mykje vrakdelar i vegbana, men ingen personar vart skadde. Føraren mista førarkortet og er politimeld. Trafikken sto ein stund heilt stille på E6.

Ved Minnesund var det ved 20-tida ei ulukke på Fylkesveg 33 Feiringvegen der to bilar var innblanda. Heller ikkje der vart det nokon alvorleg personskade.

På E18 ved Holmestrand var Botnetunnellen stengt ein periode laurdag kveld etter at føraren av ein personbil mista kontrollen og bilen hamna på sida i sørgåande tunnellaup. Dei to som sat i bilen vart henta ut av naudetatane og var uskadde, melder Søraust politidistrikt.

I Tønsberg hamna ein bil utpå eit jorde langs Hortensvegen ved 22.20-tida etter å ha køyrd ned ein stolpe.

E134 mellom Mjøndalen og Drammen var ein periode i 22-tida stengd på grunn av bilberging etter ei ulukke. Det er ikkje opplyst om personskadar.

I Eidskog køyrde ein bil av vegen på fylkesveg 1988 og trefte eit brufundament ved 20-tida. Føraren vart tatt med til legevakt for sjekk, melder politiet i Innlandet. Føraren er politimeld for aktlaus køyring.

Fjellovergangane i Sør-Noreg

Dei store fjellovergangane i Sør-Noreg var laurdag kveld opne.

På E134 Haukelifjell var det snø og isdekke og glatte parti.

E134 over Haukelifjell er open ved midnatt. Dette webkamera-biletet er frå Midtlæger. Foto: Webkamera Statens Vegvesen

Uvêr i Midt-Noreg

I Nord-Trøndelag er Fylkesveg773 over Steinfjellet i Namsskogan stengt på grunn av uvêr. Det er omkøyring via Fylkesveg7026 Skorovatn, melder Vegtrafikksentralen Midt.

Vestlandet

I Møre og Romsdal er det og meldt om særs glatte vegar.

Ved Nordvik på Innsmøla hamna ein bil på taket etter å ha køyrd utfor Vestsidevegen. To personar vart redde ut av bilen uskadde, men dei vart tekne hand om av ambulansepersonell for sjekk. Det er svært glatt i området, åtvarar 110-sentralen i Møre og Romsdal.

Ei liknande ulukke skjedde i Ørsta der ein bil hamna utfor vegen i Vikegeila. Sjåføren kom uskadd frå det. Svært glatt i området, åtvarar dei.

Sørlandet

På Fylkesveg351 Sivilkilen i Risør er det og svært glatt. ved 21.30-tida sto ein bil fast på det glatte føret der ifølgje politiet i Agder.

Dei ber andre bilistar ta merke i det.

Rett over midnatt fekk politiet melding om ei ulykke på Lagveien ved Nordhagen i Risør. Ein bil køyrde ut og ligg på taket i vegen. Personen som var i bilen har komme seg ut og skal vere uskadt. Vegen er stengd, ifølgje politiet i Agder.