Spedbarnet fra Kabul er gjenforent med familien

Torsdag 19. august 2021: I kaoset ved den internasjonale flyplassen i Kabul, blant hundrevis av mennesker som forsøker å komme seg ut av Afghanistan, tar foreldrene til Sohail Ahmadi den desperate avgjørelsen.

De løfter sitt yngste barn opp fra folkemengdene og gir det til soldatene som sikrer porten inn til terminalområdet. De ser ham ikke igjen.

Det skal gå mange måneder før noen finner ut hvor det har blitt av Sohail. Etter dager med leting inne på flyplassområdet uten hell, blir familien evakuert til USA. Det amerikanske utenriksdepartementet flagger forsvinningen, og internasjonale organisasjoner blir bedt om å bistå i søket etter spedbarnet som forsvant sporløst.

Men det er ikke dem som til slutt skal gjøre rede for den vesle gutten. Det er en 29 år gammel taxisjåfør i Kabul.

Funnet alene på bakken

Tilbake til torsdag 19. august 2021: Hamid Safi har kjørt brorens familie til flyplassen i Kabul. Innenfor portene ser den 29 år gamle taxisjåføren et spedbarn, etterlatt til seg selv på bakken. Ifølge Reuters forsøker Safi å finne barnets foreldre. Så bestemmer han seg for å ta med seg barnet hjem.

Safi har en kone og tre døtre. De har også plass til en sønn.

– Hvis noen finner familien hans, skal jeg gi ham til dem. Hvis ikke, skal jeg oppdra ham selv, tenker Safi.

Og slik blir det.

To måneder gamle Sohail Ahmadi får et nytt navn og en ny familie. En familie på fem, er nå blitt seks.

I USA sitt det samtidig en annen familie, familien Ahmadi, som mangler sitt syvende medlem.

Historien om Sohail Ahmadi er fortalt av flere internasjonale medier, blant annet New York Post, BBC og nyhetsbyrået Reuters. NRKs skildringer av hendelsesforløpet er basert på disse intervjuene.

Naboer kjente igjen Sohail

November 2021: Det har gått uker og måneder siden Sohail ble borte. I november skriver Reuters en artikkel om familien som leter etter minstemann etter at han forsvant under evakueringen fra Kabul. Artikkelen blir bredt sitert, og bilder av Sohail blir vist verden rundt.

En løpeseddel med bilde av Sohail Ahmadi. Foto: AHMADI FAMILY / Reuters

Også naboene til Hamid Safi får med seg historien om forsvinningen på flyplassen. Kan det nye nabobarnet være Sohail Ahmadi? Under bilder som sirkulerer av det forsvunne barnet, gir de uttrykk for at de vet hvor han er.

Kommentarene når familien Ahmadi i USA. De kontakter slektninger som ennå er i Afghanistan med nyheten om at barnet kan være funnet. Det avtales for at Sohails bestefar, som bor nordøst i landet, skal oppsøke Hamid Safi – og hente guttungen.

Forhandlinger og kidnapping

Reisen til Kabul tar bestefaren to døgn. Når han til slutt kommer frem, begynner forhandlingene:

Safi vil ikke gi fra seg spedbarnet. Han krever at også han og familien blir evakuert fra Afghanistan.

Familien Ahmadi må søke hjelp andre steder. De begynner hos Røde Kors, men det er til liten nytte. Derfor kontakter bestefaren etter hvert Taliban for å anmelde Safi for kidnapping.

Hamid Safi nekter for at det er snakk om en kidnapping. Ifølge Reuters blir anmeldelsen likevel etterforsket, og på et tidspunkt blir Safi arrestert. Forhandlingene pågår i syv uker før det lokale politiet klarer å lande en avtale mellom partene.

Avtalen slår fast at Sohails familie må betale Safi rundt 100.000 afghani, altså rundt 8400 kroner, for utgifter da Sohail har vært i hans omsorg.

Så kan barnet gjenforenes med slektningene sine.

Gjenforent med bestefar

Lørdag 8. januar 2022: Det har gått snart fem måneder siden familien Ahmadi sist så minstemann. Fortsatt skiller over 10.000 kilometer dem fra hverandre. De følger spent med på video når Sohail gjenforenes med slektningene sine i hjemlandet.

Det er bestefar som tar ham imot.

Et gledens øyeblikk for familien Ahmadi, lettet over at flokkens yngste medlem – som har levd mesteparten av sitt liv atskilt fra sine egne – er gjenforent med slektninger. Kanskje er han snart på vei til USA. Det er i det minste målet.

For familien Safi, derimot, er det fullt av sorg. De er knust over å ha mistet barnet de hadde begynt å betrakte som sitt eget.